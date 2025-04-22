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Шон Пенн знову відвідав Україну та завітав до 3-го полку ССО. ВIДЕО

Всесвітньовідомий американський актор Шон Пенн відвідав Україну. Зокрема, він завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.

Як зазначається, це вже четвертий візит актора під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Від 2022 року він щороку відвідує нашу країну, щоб підтримати Збройні сили України та весь український народ.

Цього разу він також висловив свою підтримку українцям.

"Попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну - ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете" сказав Шон Пенн. 

Також читайте: Шон Пенн на Берлінале: Якщо Росія переможе, нам усім повні кранти

Шон Джастін Пенн - американський актор та кінорежисер. Лауреат премій "Оскар" 2004 та 2009 років. Відданий друг України. За значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі, нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Як повідомлялося, Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну.

Автор: 

Сили спеціальних операцій (47) Шон Пенн (14)


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Топ коментарі
+23
от є ж люди адекватні в США
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22.04.2025 16:01
+13
Американський актор Шон Пенн
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!
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22.04.2025 16:09
+12
Шон Пен , Людина Світу , у такий важкий час для України , побільше б таких вогників добра та розуміння , світ міг би змінитися на краще ! ❤️💙💛
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22.04.2025 16:11
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от є ж люди адекватні в США
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22.04.2025 16:01 Відповісти
а в Україні у владі ? (риторичне)
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22.04.2025 16:07 Відповісти
не флуди своєю риторикою...тут не про українську владу, не знецінюй громадянську позицію притомної людини
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22.04.2025 16:25 Відповісти
не флуди зельоним поносом )
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22.04.2025 16:29 Відповісти
Найстрашніше те, що погіршення стану найголовнішого стимулу для перемоги МАГА - ЕКОНОМІКИ!!! у США зробить американців, котрі відповідають на соціологічні опитування на теми війни-миру-долі України -світу , стануть ще нижче за рівнем інтересу , а значіть й стратегії перемоги політиків на перевиборах - довиборах у США у 2026 році. Таке страшне замкнуте коло...
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22.04.2025 16:10 Відповісти
все ж таки баланс між респами та демократами хиткий і долю перемоги часто вирішують "нейтрали" які віддають голос ситуативно, тож тут всі передумови що маятник хитнеться в сторону демократів. А в них вже своя, відмінна від сьогоднішніх респів, філософія...тож сподіватимемося на краще..головне дожити до тих "проміжних"
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22.04.2025 16:29 Відповісти
ЗА ДУШУ АМЕРИКИ: ЧОМУ В США ЛЮДИ ВИХОДЯТЬ НА ВУЛИЦІ - ДзеркалоТижня



https://zn.ua/ukr/author/Anna%20Brodskiye-Krotkina/ Анна Бродські-Кроткіназавідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка
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22.04.2025 16:41 Відповісти
велика стаття, цікаві фото
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22.04.2025 16:42 Відповісти
Більшість людей у США адекватні і підтримують Україну, дослідженняhttps://tsn.ua/********/bilshist-amerikanciv-pidtrimuyut-********-opituvannya-nbc-news-2789847.html )
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22.04.2025 17:19 Відповісти
Шон - актор вищого гатунку. Дуже класно та переконливо зіграв у фільмі "Таємнича ріка".
І людина, як показують його вчинки, теж хороша.
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22.04.2025 16:08 Відповісти
Акторами вищого гатунку можуть бути лише люди -інтлектуали та справжні громадяни ...
Хоча , згадаємо ЗВЬОЗД проститутів - пристосуванців російськоімперського кіно . Хто там рівня Шона Пена за позицією ? Раз -два й абчьолся ?
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22.04.2025 16:14 Відповісти
Американський актор Шон Пенн
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!
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22.04.2025 16:09 Відповісти
Шон Пен , Людина Світу , у такий важкий час для України , побільше б таких вогників добра та розуміння , світ міг би змінитися на краще ! ❤️💙💛
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22.04.2025 16:11 Відповісти
Раді вітати, пане Шон. Дякуємо за підтримку.
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22.04.2025 16:19 Відповісти
Помню его репортаж 22го. Принципиальный мужик.
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22.04.2025 16:32 Відповісти
Шон -справжній друг України.
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22.04.2025 17:09 Відповісти
А цю піарну сучку Джолі не привіз ?...
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22.04.2025 17:42 Відповісти
Так, треба терміново закачати фільмів з такою хорошою людиною
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22.04.2025 18:10 Відповісти
 
 