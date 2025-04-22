Шон Пенн знову відвідав Україну та завітав до 3-го полку ССО. ВIДЕО
Всесвітньовідомий американський актор Шон Пенн відвідав Україну. Зокрема, він завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр полку.
Як зазначається, це вже четвертий візит актора під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Від 2022 року він щороку відвідує нашу країну, щоб підтримати Збройні сили України та весь український народ.
Цього разу він також висловив свою підтримку українцям.
"Попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну - ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете" сказав Шон Пенн.
Шон Джастін Пенн - американський актор та кінорежисер. Лауреат премій "Оскар" 2004 та 2009 років. Відданий друг України. За значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі, нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Як повідомлялося, Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну.
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https://zn.ua/ukr/author/Anna%20Brodskiye-Krotkina/ Анна Бродські-Кроткіназавідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка
І людина, як показують його вчинки, теж хороша.
Хоча , згадаємо ЗВЬОЗД проститутів - пристосуванців російськоімперського кіно . Хто там рівня Шона Пена за позицією ? Раз -два й абчьолся ?
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!