Голлівудський актор Шон Пенн приїхав до України та зустрівся із Зеленським. ВIДЕО

16 березня відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн прибув із візитом до України. Він пропустив цьогорічну церемонію нагородження кінопремії "Оскар" через поїздку до Києва.

Візит Пенна до України підтвердила "Укрзалізниця" та опублікувала у своїх соцмережах відео, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

У ніч із 15 на 16 березня Американська кіноакадемія відзначила Шона Пенна "Оскаром" як найкращого актора другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". Однак на церемонії нагородження він не з'явився. Тоді видання New York Times повідомило, що натомість Пенн віддав перевагу поїздці в Україну.

"Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість "Оскара"! І прибув Укрзалізницею до Києва. І можемо підтвердити: у тамбурі Шон Пенн не курив", - йдеться у дописі "УЗ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шон Пенн знову відвідав Україну та завітав до 3-го полку ССО. ВIДЕО

Зустріч із Зеленським

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", - прокоментував у соцмережах президент України.

Для Шона Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога (як найкращий актор у фільмах "Мілк" та "Таємнича річка").

Читайте також: Шон Пенн на Берлінале: Якщо Росія переможе, нам усім повні кранти

Шон Пенн і Україна