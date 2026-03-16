Голлівудський актор Шон Пенн приїхав до України та зустрівся із Зеленським. ВIДЕО
16 березня відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн прибув із візитом до України. Він пропустив цьогорічну церемонію нагородження кінопремії "Оскар" через поїздку до Києва.
Візит Пенна до України підтвердила "Укрзалізниця" та опублікувала у своїх соцмережах відео, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
У ніч із 15 на 16 березня Американська кіноакадемія відзначила Шона Пенна "Оскаром" як найкращого актора другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". Однак на церемонії нагородження він не з'явився. Тоді видання New York Times повідомило, що натомість Пенн віддав перевагу поїздці в Україну.
"Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість "Оскара"! І прибув Укрзалізницею до Києва. І можемо підтвердити: у тамбурі Шон Пенн не курив", - йдеться у дописі "УЗ".
Зустріч із Зеленським
"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", - прокоментував у соцмережах президент України.
- Для Шона Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога (як найкращий актор у фільмах "Мілк" та "Таємнича річка").
Шон Пенн і Україна
- Шон Пенн декілька разів відвідував Україну від початку повномасштабної війни. Зокрема, Пенн перебував в Україні на початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Він працював над фільмом про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента країни, але згодом стрічка трансформувалася і була присвячена війні в Україні. Прем'єра відбулася на "Берлінале-2023".
- Під час візиту до Києва у листопаді 2022 року Пенн передав Володимиру Зеленському свою статуетку "Оскар", сказавши, що це "символічна дрібничка", і попросив Зеленського повернути нагороду, лише коли Україна переможе. Натомість Шон Пенн отримав від українського президента орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
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