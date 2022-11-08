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Зеленський зустрівся із популярним американським актором Шоном Пенном - говорили про підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії "Оскар" Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Глава держави подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.

Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються.

Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: Режисер знімає документальний фільм про війну в Україні та з першого дня вторгнення був у Києві. ВIДЕО

Американський митець привіз свою статуетку "Оскар" і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.

Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Володимир Зеленський і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актор та режисер Шон Пенн приїхав до Києва, щоб як документаліст зафіксувати всі події, які зараз відбуваються в Україні, - ОП

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.

"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", – сказав Володимир Зеленський.

Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається".

Читайте також: Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну

Зеленський зустрівся із популярним американським актором Шоном Пенном - говорили про підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві 01
Зеленський зустрівся із популярним американським актором Шоном Пенном - говорили про підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві 02
Зеленський зустрівся із популярним американським актором Шоном Пенном - говорили про підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві 03

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Шон Пенн (14)


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Топ коментарі
+39
Цей незручний момент, коли другосортний актор із московських корпоратівів виглядає як повне лайно на фоні голівудської зірки
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08.11.2022 21:40
+21
Спасибо известным людям, актерам, писателям что поддерживают Украину в войне с одним из дебилов планеты. Хотя вся пидоросия одни сплошные дебили и фашисты.
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08.11.2022 21:41
+21
Снайпер відстрілює ватну голову фашиста

https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
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08.11.2022 21:51
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Теперь верю, шо у Элтона, по молодости, было сценическое погоняло Клоун, как у гдавзеба.
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09.11.2022 06:59 Відповісти
не зважаючи на всi "прэлести" Центральноi Азii, повiрте, Україна для українцiв, особливо захiдна частина, район Одеси, та й багато iнших мiсць...краще набагато.

пiсля вiйни у Неньки буде чудове майбутне.
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09.11.2022 07:32 Відповісти
навіть не сумніваюся...
до сердся Азію не прижмеш як там вже живе Україна і Кіїв і Одесса і Волинь!
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09.11.2022 07:36 Відповісти
Римський письменник Еліан у своїх записах привів цікавий епізод: "Одного разу Діоген прибув до Сіцилії і помітив у святковому натовпі розкішно вбраних родоських юнаків Засміявшись, він вигукнув: Це - чванство!" Затим філософ зіткнувся з лакедемонянами, які були підкреслено одягнуті у старий, пошарпаний та брудний одяг "Це також чванство - але іншого штибу" - сказав він"
********* відмічали таку характерну рису запорожців - вони носили багатий одяг, однак його не берегли - навіть навмисно мазали дьогтем чи іншим брудом каптани та шаровари Це теж своєрідне чванство - щоб показать, що вони можуть собі дозволить не берегти коштовну річ
Таке саме чванство і у носінні (як ви кажете) "демократичного" одягу Все повинно буть "в міру" Тому йти на зустріч з главою держави (не на берег річки для рибалки чи пиття пива, а у офіційну резиденцію для зустрічі), у одязі, в якому ти ходиш до сусіднього пивбару- це теж "чванство" і неповага до народу України (про нашого дурника мову не веду - "воно" саме головою думать ніколи не вміло - тільки кривляється по "сценарію" І "сценаристи" з "стилістами" у нього такі самі, як і він сам (Уявляю, як-би Ви вигляділи на презентації замовнику інтер"єру зробленого під Вашим керівництвом об"єкту, у домашньому халаті і "шльопках", та з нечесаною головою )
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09.11.2022 05:10 Відповісти
А мож Шону еще нужно и отдать должное. Бо возможность выделиться по одежде, по случаю такого события, у него архи была. Мож чел зная бомжеватую манеру одеваться хозяина, не стал выделяться, хотя его штаны более фотогеничны.
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09.11.2022 07:59 Відповісти
пaн Саня, ви як завжди всіх на місто ставите....
а і правда нахера к дебілу неопрятному у фракі?
до дебіла по дебіловому...
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09.11.2022 08:13 Відповісти
Ось прикид не для главзеба, с тем же Оскаром.
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09.11.2022 08:23 Відповісти
осталося тільки в зелені кросовкі і їрмаку і бубі слизняків насипати і вони б наділи, як би Шон пальцем показав.
фотка номер 3...
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09.11.2022 08:33 Відповісти
То он строит бубика, мол мне можно, бо видишь табличку...А ты кто?
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09.11.2022 08:39 Відповісти
а на того шона разом з бубою і їрмаком, в такому прикиді, хлопці би собак спустили... - і поліція сказала би, що собакі були праві...
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09.11.2022 08:50 Відповісти
Блин, у Шона еще и - варикоз, на руках... первое-второе фото.
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09.11.2022 09:26 Відповісти
боже всіх нас упаси так ширятися, як він....
рідні з бубою душі - хрін каплю мочі з кожного на аналіз видавиш..
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09.11.2022 09:33 Відповісти
На мою думку, ти трішки не розумієш один нюанс: це не у "Блазня" "бомжуваті манери" (особливо стиль "мілітарі") Що-що а коли треба - його одягають "як треба" Пам"ятаєш манери Сталіна? Постійно френч і чоботи (до речі - з найкращих матеріалів) Цим він показував "народу" свою невибагливість Наш клоун теж займається подібною "показухою" - Президент незримо присутній у першій лінії окопів! Носить зручний для похідних умов одяг - "встав - і готовий!" Йому навіть побриться нема часу - як і солдату на передовій!"
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...


А от у Пенна -звичайна "зіркова хвороба" І один з її проявів - невихованість та неповага до "протоколу" Бо саме "протокол" вимагає дотримання визначених стандартів (у тому числі і в одязі) Коли більшовики після закінчення Громадянської війни спробували налагодить міжнародні контакти і приїхали на зустріч підкреслено "по-пролетарському" - у косоворотках і змазаних дьогтем чоботях ,то їх "на поріг не пустили" (так само як і тебе не пустять в солідний ресторан в шортах і панамці) Мусили вони шить собі смокінги з фраками
Приїзд до президента країни у такому вигляді - це, в першу чергу, неповага до народу, який він представляє (якою-б ***** сам "Блазень" не виглядів)
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09.11.2022 08:23 Відповісти
фото выше - ответ вашей предъяве.
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09.11.2022 08:33 Відповісти
Розтлумач! Я "по -ыностранному" "нє разумєм"!
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09.11.2022 08:50 Відповісти
На фото выше, Шон - весь в бабочке, мабуть еще и в сюртуке, Но самый цымес - с тем же Оскаром в руках, чего не скажешь о нем на фото с пианистом-членограем, сплагиатившим тему дрочунов.

https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1:51

https://youtu.be/ulFAGyWe8kg Freak Brothers

https://youtu.be/ulFAGyWe8kg YouTube · Rogério Massaro Suriani

https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1 минута 51 секунда

https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 21 апр. 2008 г.
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09.11.2022 09:02 Відповісти
Обращаю ваше внимание (в конце ролика), конферансье брезгует ручкаться с артистами, выдавшими на гора фрики-тему.
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Меня вот шо смущает... клоун , одолимый темой фрики , сам не мог додуматься, по-моему в 2017-ом году, поднаярить глупость о фа-но, украл идею у фрики бразерс... а 72% дали предпочтение... сами понимаете кому(не удивлюсь если со временем фрики бразерс отсудят не хилой куш у нашего мелкого-воришки, за плагиат).
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09.11.2022 09:15 Відповісти
Криворізький тупий пацан який бігав за шаурмой і кофе для свого роботодавця олігарха, ну звідкіляв нього можуть ідеї для творчості, один плагіат. Погано інше - нарід у нас невибагливий і живе на рівні емоцій - розсмішив його, значить свій пацан.
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09.11.2022 12:02 Відповісти
А что у него за боты? Похоже, что там бирка в цветах флага.
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08.11.2022 23:35 Відповісти
Шон красавчик.
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09.11.2022 03:52 Відповісти
У Зеленского много свободного времени с актерами встречаться, в странах где нет войны и у президентов нет времени на видосики со знаминитостями а Зеленский и с микимаусом готов встретиться что бы эту картинку по всем каналам рознести
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09.11.2022 08:27 Відповісти
Володимир Зеленський сьогодні зустрівся із всесвітньовідомим кінологом Шоном Пенном!
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09.11.2022 09:44 Відповісти
Без їб.ла дермака у кадрі ніяк
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09.11.2022 10:16 Відповісти
Цей єдиний випадок у твому клоунському Зе житті коли ти потримаєш Оскар у своїх руках 😀
Коли Зе піде у небуття після свого строка увесь світ спитає Що це було ?
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09.11.2022 11:57 Відповісти
Дык, Оскар, мол немножко потриматись -цэ тонкий троллинг.
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09.11.2022 12:00 Відповісти
Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня ©

Більш як три місяці тому:
28.08.2022 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskyi-nahorodyv-kvartalivtsiv-koshovoho-ta-pikalova-ordenom-za-zasluhy-iii-stupenia/ Зеленський нагородив кварталівців Кошового та Пікалова орденом "За Заслуги" III ступеня

Ну нарешті! Нарешті і Шон Пенн отримав такий самий орден, як у Лисого.

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09.11.2022 13:03 Відповісти
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