Зеленський зустрівся із популярним американським актором Шоном Пенном - говорили про підтримку України та відвідали Алею сміливості в Києві. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії "Оскар" Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабного вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "Глава держави подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.
Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в країні. Співрозмовники обговорили можливості для підтримки України та збереження уваги світу до трагічних подій, які відбуваються.
Шон Пенн розповів, що продовжує роботу над своїм фільмом про Україну.
Американський митець привіз свою статуетку "Оскар" і передав її Президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни.
Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.
Володимир Зеленський і Шон Пенн також відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції. На цій Алеї поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.
Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події в нашій країні та донести світові правду про російську агресію.
"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", – сказав Володимир Зеленський.
Актор зазначив, що дуже зворушений цією присвятою. За його словами, для нього це велика честь, і це місце відтепер буде одним із найбільш знакових у його житті, поряд із місцями, де народилися його донька та син, якими він дуже пишається".
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пiсля вiйни у Неньки буде чудове майбутне.
до сердся Азію не прижмеш як там вже живе Україна і Кіїв і Одесса і Волинь!
********* відмічали таку характерну рису запорожців - вони носили багатий одяг, однак його не берегли - навіть навмисно мазали дьогтем чи іншим брудом каптани та шаровари Це теж своєрідне чванство - щоб показать, що вони можуть собі дозволить не берегти коштовну річ
Таке саме чванство і у носінні (як ви кажете) "демократичного" одягу Все повинно буть "в міру" Тому йти на зустріч з главою держави (не на берег річки для рибалки чи пиття пива, а у офіційну резиденцію для зустрічі), у одязі, в якому ти ходиш до сусіднього пивбару- це теж "чванство" і неповага до народу України (про нашого дурника мову не веду - "воно" саме головою думать ніколи не вміло - тільки кривляється по "сценарію" І "сценаристи" з "стилістами" у нього такі самі, як і він сам (Уявляю, як-би Ви вигляділи на презентації замовнику інтер"єру зробленого під Вашим керівництвом об"єкту, у домашньому халаті і "шльопках", та з нечесаною головою )
а і правда нахера к дебілу неопрятному у фракі?
до дебіла по дебіловому...
фотка номер 3...
рідні з бубою душі - хрін каплю мочі з кожного на аналіз видавиш..
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
А от у Пенна -звичайна "зіркова хвороба" І один з її проявів - невихованість та неповага до "протоколу" Бо саме "протокол" вимагає дотримання визначених стандартів (у тому числі і в одязі) Коли більшовики після закінчення Громадянської війни спробували налагодить міжнародні контакти і приїхали на зустріч підкреслено "по-пролетарському" - у косоворотках і змазаних дьогтем чоботях ,то їх "на поріг не пустили" (так само як і тебе не пустять в солідний ресторан в шортах і панамці) Мусили вони шить собі смокінги з фраками
Приїзд до президента країни у такому вигляді - це, в першу чергу, неповага до народу, який він представляє (якою-б ***** сам "Блазень" не виглядів)
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1:51
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg Freak Brothers
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg YouTube · Rogério Massaro Suriani
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1 минута 51 секунда
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 21 апр. 2008 г.
Коли Зе піде у небуття після свого строка увесь світ спитає Що це було ?
Більш як три місяці тому:
28.08.2022 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskyi-nahorodyv-kvartalivtsiv-koshovoho-ta-pikalova-ordenom-za-zasluhy-iii-stupenia/ Зеленський нагородив кварталівців Кошового та Пікалова орденом "За Заслуги" III ступеня
Ну нарешті! Нарешті і Шон Пенн отримав такий самий орден, як у Лисого.