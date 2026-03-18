Єрмак приїхав на фронт не воювати, а сфотографуватись з Шоном Пенном. ФОТОрепортаж
Американський актор та режисер Шон Пенн відвідав бойовий підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, зокрема у Слов’янську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві бригади.
Під час візиту Пенна супроводжував колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зустріч із військовими
Військові повідомили, що актор поспілкувався з українськими військовослужбовцями та висловив їм подяку за мужність, самовідданість та відданість захисту країни.
"Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни. Такі зустрічі надихають та нагадують, що навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою", — йдеться у повідомленні бригади.
Поїздка в Україну
Як відомо, 16 березня Шон Пенн прибув до України.
Саме через цю поїздку актор пропустив церемонію вручення кінопремії "Оскар", хоча здобув перемогу в одній із номінацій.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
- Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт.
- Проте згодом стало відомо, що Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль