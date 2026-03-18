Єрмак приїхав на фронт не воювати, а сфотографуватись з Шоном Пенном. ФОТОрепортаж

Американський актор та режисер Шон Пенн відвідав бойовий підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, зокрема у Слов’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві бригади.

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Під час візиту Пенна супроводжував колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Зустріч із військовими

Військові повідомили, що актор поспілкувався з українськими військовослужбовцями та висловив їм подяку за мужність, самовідданість та відданість захисту країни.

"Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни. Такі зустрічі надихають та нагадують, що навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою", — йдеться у повідомленні бригади.

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Поїздка в Україну

Як відомо, 16 березня Шон Пенн прибув до України.

Саме через цю поїздку актор пропустив церемонію вручення кінопремії "Оскар", хоча здобув перемогу в одній із номінацій.

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Звільнення Єрмака

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