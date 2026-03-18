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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмак приїхав на фронт не воювати, а сфотографуватись з Шоном Пенном. ФОТОрепортаж

Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав 157 ОМБр

Американський актор та режисер Шон Пенн відвідав бойовий підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, зокрема у Слов’янську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві бригади.

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Під час візиту Пенна супроводжував колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав 157 ОМБр

Зустріч із військовими

Військові повідомили, що актор поспілкувався з українськими військовослужбовцями та висловив їм подяку за мужність, самовідданість та відданість захисту країни.

"Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни. Такі зустрічі надихають та нагадують, що навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою", — йдеться у повідомленні бригади.

Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав 157 ОМБр

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Поїздка в Україну

Як відомо, 16 березня Шон Пенн прибув до України.

Саме через цю поїздку актор пропустив церемонію вручення кінопремії "Оскар", хоча здобув перемогу в одній із номінацій.

Шон Пенн разом з Єрмаком відвідав 157 ОМБр

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1781) Шон Пенн (20) 157 окрема механізована бригада (5)
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Топ коментарі
+61
Та ну нах! - а Єрмак яким боком до бойових бригад?
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18.03.2026 21:05 Відповісти
+45
Служба эскорта).
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18.03.2026 21:08 Відповісти
+41
Шону Пенну респект-але треба уважно дивитись що там прилипло до підошви щоб не забрунити своє ім'я...
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18.03.2026 21:10 Відповісти

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