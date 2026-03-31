Ермак и "шестерка" Медведчука прикрываются военными и отчетами псевдоэкспертов, чтобы избежать реформы адвокатуры, - ЦПК
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак может оказывать влияние на реформу адвокатуры и сотрудничает с юристкой Медведчука и Портнова Лидией Изовитовой.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча Ермака и Изовитовой
Ермак и Изовитова участвуют в совместных встречах с представителями Нацгвардии, во время которых обсуждается сотрудничество. В организации считают, что такие контакты могут носить имиджевый характер.
"На самом деле все это выглядит как попытка Ермака прикрыться шевронами защитников из Нацгвардии. Если в Украине Ермак и компания пытаются отбелить давно испорченную репутацию встречами с военными, то на внешний план выносят все возможное, чтобы реформа, которую требует ЕС, не затронула адвокатуру", - отмечает ЦПК.
В частности, Национальная ассоциация адвокатов Украины, где рулят Изовитова с Ермаком, тратит на сомнительных лоббистов десятки тысяч долларов и разворачивает масштабную пиар-кампанию. Речь идет о подготовке отчетов "сомнительных псевдоэкспертов" и взаимодействии с международными партнерами.
Отдельно в ЦПК выражают обеспокоенность возможным влиянием Ермака на формирование рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нового законодательства об адвокатуре. По их мнению, это может привести к сохранению действующих подходов вместо внедрения системных изменений.
"Цель – вместо реальных изменений все свести к имитации. Чтобы правила игры в адвокатуре остались прежними, а во главе ключевых органов стояли Ермак вместе с кодлом, которое создавали Медведчук и Портнов", – добавила организация.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермакстал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Спеціально.для них пояснюю, адвокат це вільна людина, як іх вільне об'єднання, до якого.пхати свою пику цпк немає жодного.права і статусу. Ху...ня на пальмовій олії це цпк.