Ермак и "шестерка" Медведчука прикрываются военными и отчетами псевдоэкспертов, чтобы избежать реформы адвокатуры, - ЦПК

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак может оказывать влияние на реформу адвокатуры и сотрудничает с юристкой Медведчука и Портнова Лидией Изовитовой.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча Ермака и Изовитовой

Ермак и Изовитова участвуют в совместных встречах с представителями Нацгвардии, во время которых обсуждается сотрудничество. В организации считают, что такие контакты могут носить имиджевый характер.

"На самом деле все это выглядит как попытка Ермака прикрыться шевронами защитников из Нацгвардии. Если в Украине Ермак и компания пытаются отбелить давно испорченную репутацию встречами с военными, то на внешний план выносят все возможное, чтобы реформа, которую требует ЕС, не затронула адвокатуру", - отмечает ЦПК.

В частности, Национальная ассоциация адвокатов Украины, где рулят Изовитова с Ермаком, тратит на сомнительных лоббистов десятки тысяч долларов и разворачивает масштабную пиар-кампанию. Речь идет о подготовке отчетов "сомнительных псевдоэкспертов" и взаимодействии с международными партнерами.

Отдельно в ЦПК выражают обеспокоенность возможным влиянием Ермака на формирование рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нового законодательства об адвокатуре. По их мнению, это может привести к сохранению действующих подходов вместо внедрения системных изменений.

"Цель – вместо реальных изменений все свести к имитации. Чтобы правила игры в адвокатуре остались прежними, а во главе ключевых органов стояли Ермак вместе с кодлом, которое создавали Медведчук и Портнов", – добавила организация.

