РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Реформа адвокатуры
783 14

Ермак и "шестерка" Медведчука прикрываются военными и отчетами псевдоэкспертов, чтобы избежать реформы адвокатуры, - ЦПК

Ермак стремится влиять на реформу адвокатуры в Украине
Фото: КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак может оказывать влияние на реформу адвокатуры и сотрудничает с юристкой Медведчука и Портнова Лидией Изовитовой. 

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча Ермака и Изовитовой

Ермак и Изовитова участвуют в совместных встречах с представителями Нацгвардии, во время которых обсуждается сотрудничество. В организации считают, что такие контакты могут носить имиджевый характер.

"На самом деле все это выглядит как попытка Ермака прикрыться шевронами защитников из Нацгвардии. Если в Украине Ермак и компания пытаются отбелить давно испорченную репутацию встречами с военными, то на внешний план выносят все возможное, чтобы реформа, которую требует ЕС, не затронула адвокатуру", - отмечает ЦПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак может влиять на создание нового закона об адвокатуре, - СМИ

В частности, Национальная ассоциация адвокатов Украины, где рулят Изовитова с Ермаком, тратит на сомнительных лоббистов десятки тысяч долларов и разворачивает масштабную пиар-кампанию. Речь идет о подготовке отчетов "сомнительных псевдоэкспертов" и взаимодействии с международными партнерами.

Отдельно в ЦПК выражают обеспокоенность возможным влиянием Ермака на формирование рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нового законодательства об адвокатуре. По их мнению, это может привести к сохранению действующих подходов вместо внедрения системных изменений.

"Цель – вместо реальных изменений все свести к имитации. Чтобы правила игры в адвокатуре остались прежними, а во главе ключевых органов стояли Ермак вместе с кодлом, которое создавали Медведчук и Портнов", – добавила организация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАПК объяснили, почему не опубликовали информацию о проверке декларации Ермака

Увольнение Ермака

Читайте также: В НАПК объяснили, почему не опубликовали информацию о проверке декларации Ермака

Автор: 

адвокат Центр противодействия коррупции Ермак Андрей Изовитова Национальная ассоциация адвокатов Украины
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Україну їдять як зовнішній та внутрішній ворог.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:40 Ответить
+1
Два фейси на фото.до цієї новини викликають в мене огиду, але не меншу огиду ніж.продажних фріків і дебілів дігностованих.з ЦПК.
Спеціально.для них пояснюю, адвокат це вільна людина, як іх вільне об'єднання, до якого.пхати свою пику цпк немає жодного.права і статусу. Ху...ня на пальмовій олії це цпк.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прізвище на -ов - нащадок окупантів.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:36 Ответить
агентура ******
показать весь комментарий
31.03.2026 16:36 Ответить
дЄрмак в Україні уже не приживеться - дуже багато нагадив На такому грунті нічого не проросте!!!
показать весь комментарий
31.03.2026 16:38 Ответить
не смішіть людей , ніухя йому не буде як і зраднику баканову. Станом на березень 2026 року колишній голова СБУ Іван Баканов залишається в Україні та займається адвокатською діяльністю.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:54 Ответить
Єрмак вже підім"яв під себе адвокатуру? - та ну нах! - там же тисячі адвокатів а він за два місяці взяв все під свій контроль
показать весь комментарий
31.03.2026 16:39 Ответить
Україну їдять як зовнішній та внутрішній ворог.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:40 Ответить
Так, цпк перемелюї державу особливо пристранстно. Гранти від ***** через треті руки в Європі, самі себе не зароблять. А срати хочеться виключно на золотий унітаз, на крайняк той що і підмиє.і задовольнить, і щоб по всьому світу дох...я було маєтків, статків і бабла.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:43 Ответить
Два фейси на фото.до цієї новини викликають в мене огиду, але не меншу огиду ніж.продажних фріків і дебілів дігностованих.з ЦПК.
Спеціально.для них пояснюю, адвокат це вільна людина, як іх вільне об'єднання, до якого.пхати свою пику цпк немає жодного.права і статусу. Ху...ня на пальмовій олії це цпк.
показать весь комментарий
31.03.2026 16:41 Ответить
ось тобі виплило гівно..ДЄрмак... Портнова потрібно було відправити до Кабзона... Це добре що той у "кампазітора".Але цей щось мутить в Україні... і без покійника... Недоторканність йому гарантовано, що суне носа скрізь
показать весь комментарий
31.03.2026 16:42 Ответить
І чому він ще не сидить ?
показать весь комментарий
31.03.2026 16:49 Ответить
Єрмака необхідно ізолювати. Вбити, посадити в одиночну камеру або вислати до пінгвінів в Антарктиду. Ну от скільки можна чути про діяльність цього лайна та його вплив!? Не ьуде єрмака - не стане цього трешу. Він вже сіпається в "агонії влади". Потрібно прибрати, щоб лайном не смерділо.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:01 Ответить
А типу Єрмак не шістка Медведчука.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:06 Ответить
А чого це немає питань до "шевронів",які погоджуються на ці зустрічі? Чи гроші не пахнуть??? До речи серед тих "шевронів" у керівних ланках багато вже мільярдерів ....війна годує краще мати....можно спитати у "золотояйцевих" ....
показать весь комментарий
31.03.2026 17:12 Ответить
Не можливо, а впливають і не тільки на реформи адвокатів.
показать весь комментарий
31.03.2026 17:12 Ответить
 
 