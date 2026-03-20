В НАПК объяснили, почему не опубликовали информацию о проверке декларации Ермака

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не обнародовало информацию о результатах полной проверки декларации экс-главы Администрации президента Андрея Ермака в связи с обращением "от государственного органа" об ограничении доступа к таким данным в связи с применением к декларанту мер защиты.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"3 февраля 2025 года НАПК начало полную проверку декларации должностного лица, отобранной по риск-ориентированному подходу, о чем он получил уведомление в личном кабинете Реестра деклараций, как того требует Порядок проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденный приказом НАПК от 29.01.2021 № 26/21 (с изменениями) (далее - Порядок). Это уведомление отмечено как прочитанное 3 февраля 2025 года, то есть в день начала проверки", - говорится в сообщении.

В тот же день, отметили в Агентстве, было получено письмо от государственного органа о необходимости осуществлять меры финансового контроля в отношении субъекта декларирования с соблюдением ограничений на распространение доступа к такой информации путем применения в отношении него мер защиты.

"Это письмо стало основанием для неразглашения информации о начале проверки на сайте НАПК.

Читайте также: Зеленский об увольнении Ермака: Не из-за коррупции, "были свои причины"

Во время проведения проверки НАПК обращалось в правоохранительные органы, в том числе в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию Украины, которые сообщили об отсутствии информации, которая может быть использована для проведения проверки", - отметили в НАПК.

16 мая 2025 года Агентством была завершена проверка по имеющимся данным.

"По результатам проверки установлено декларирование неточных сведений, признаков декларирования недостоверных сведений, незаконного обогащения или необоснованных активов не установлено. Материалы от правоохранительных органов, которые могли бы стать основанием для проведения повторной полной проверки, в НАПК не поступали. Справка не была опубликована на сайте НАПК из-за ограничений, указанных в письме, упомянутом выше.

Справка о результатах полной проверки деклараций направлена декларанту через его личный кабинет в Реестре деклараций, с которой он ознакомился 20 мая 2025 года, о чем имеется соответствующая отметка. Оригинал экземпляра справки был направлен по почте и вернулся в НАПК 4 июня 2025 года в связи с истечением срока хранения (в настоящее время находится в НАПК)", - пояснили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермака охраняет не УДО, а СБУ, - Железняк. ВИДЕО

После информации об увольнении Ермака с должности НАПК обратилось в государственный орган, упомянутый выше, для получения информации, актуальны ли ограничения, указанные выше.

"Получив ответ об их снятии, НАПК сразу обнародовало на своем официальном сайте информацию о проведенной полной проверке декларации, разместив соответствующую справку.

Напомним, процедура обнародования результатов проведенных полных проверок регулируется Порядком. При этом законодательством НАПК не обязано обнародовать информацию о начале проведения полной проверки декларации", - подытожили в Агентстве.

Читайте: Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОрепортаж

Увольнение Ермака

Читайте: "Слуга народа" Гетманцев выступил против "банды Ермака" во власти

Топ комментарии
+6
Героя опору російської окупації Криму, колишнього полоненого путінського фашизму Володимира Балуха побили в Шевченківському районному ТЦК у Києві. Його, інваліда 2 групи, людину з металевою пластиною на черепі, били по голові в приміщенні ТЦК. Потім всю ніч тримали в наручниках. Забрали вчора після суду над Романом Червінським, бо його довічна інвалідність оформлена не так. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої.

Зараз Балуха випустили. Він невдовзі сам розповість про те що сталось. Сталось явно не випадково - його дуже жорстка критика влади Зеленського стала причиною такої негідної поведінки ТЦК.

Владо, ви з таким підходом хочете щоб люди ставали до вас більш лояльними? Це свідома дискредитація мобілізаційних заходів, коли ТЦК використовується як каральний орган.
20.03.2026 12:44 Ответить
+6
Як не крути, а без судів Лінча ніяк не обійтись. Еліта книжки не читала.
20.03.2026 12:54 Ответить
+5
Хавайте не обляпайтесь смерди!
20.03.2026 12:45 Ответить
Хавайте не обляпайтесь смерди!
20.03.2026 12:45 Ответить
"від державного органу" ?

це той орган, яким наш преЗЕк на піаніні грає ?
він вже став "державним" та величним ?

.
20.03.2026 13:26 Ответить
«Не виноватый он! Сам в армию пошёл!» (с)
20.03.2026 12:46 Ответить
20.03.2026 12:47 Ответить
як швидко він повертається в публічну площину.
Вони впевнилися, що елкторат, то рибки гуппі
20.03.2026 12:57 Ответить
уродец
20.03.2026 12:47 Ответить
У НАЗК впевнені, що увесь світ - це лошари несвідомі, котрі не вміють читати.
20.03.2026 12:51 Ответить
Як не крути, а без судів Лінча ніяк не обійтись. Еліта книжки не читала.
20.03.2026 12:54 Ответить
Суди Лінча вже идуть по всій країні! Тільки на цензор їх інакше називають і засуджують!
20.03.2026 13:23 Ответить
Яка стидоба !!! НАЗК прикриває бандюка дермака ,та ще і підпорядковане конкретноОПі, та 🤡 обдовбешу...
20.03.2026 12:55 Ответить
колишнього керівника ОП Андрія Єрмака -де вказано що ця посада створена законом??де вказано за рахунок чого він отримував гроші???якщо це бюджетні кошти то чим обосновано утримання зброду жОПИ якщо вона навіть не створена....на виході утрамання незаконної структури та розтрати бюджетних коштів,а головне привласнення владних повноважень та повалення режиму,узурпація влади????
