В НАПК объяснили, почему не опубликовали информацию о проверке декларации Ермака
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не обнародовало информацию о результатах полной проверки декларации экс-главы Администрации президента Андрея Ермака в связи с обращением "от государственного органа" об ограничении доступа к таким данным в связи с применением к декларанту мер защиты.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
"3 февраля 2025 года НАПК начало полную проверку декларации должностного лица, отобранной по риск-ориентированному подходу, о чем он получил уведомление в личном кабинете Реестра деклараций, как того требует Порядок проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утвержденный приказом НАПК от 29.01.2021 № 26/21 (с изменениями) (далее - Порядок). Это уведомление отмечено как прочитанное 3 февраля 2025 года, то есть в день начала проверки", - говорится в сообщении.
В тот же день, отметили в Агентстве, было получено письмо от государственного органа о необходимости осуществлять меры финансового контроля в отношении субъекта декларирования с соблюдением ограничений на распространение доступа к такой информации путем применения в отношении него мер защиты.
"Это письмо стало основанием для неразглашения информации о начале проверки на сайте НАПК.
Во время проведения проверки НАПК обращалось в правоохранительные органы, в том числе в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию Украины, которые сообщили об отсутствии информации, которая может быть использована для проведения проверки", - отметили в НАПК.
16 мая 2025 года Агентством была завершена проверка по имеющимся данным.
"По результатам проверки установлено декларирование неточных сведений, признаков декларирования недостоверных сведений, незаконного обогащения или необоснованных активов не установлено. Материалы от правоохранительных органов, которые могли бы стать основанием для проведения повторной полной проверки, в НАПК не поступали. Справка не была опубликована на сайте НАПК из-за ограничений, указанных в письме, упомянутом выше.
Справка о результатах полной проверки деклараций направлена декларанту через его личный кабинет в Реестре деклараций, с которой он ознакомился 20 мая 2025 года, о чем имеется соответствующая отметка. Оригинал экземпляра справки был направлен по почте и вернулся в НАПК 4 июня 2025 года в связи с истечением срока хранения (в настоящее время находится в НАПК)", - пояснили там.
После информации об увольнении Ермака с должности НАПК обратилось в государственный орган, упомянутый выше, для получения информации, актуальны ли ограничения, указанные выше.
"Получив ответ об их снятии, НАПК сразу обнародовало на своем официальном сайте информацию о проведенной полной проверке декларации, разместив соответствующую справку.
Напомним, процедура обнародования результатов проведенных полных проверок регулируется Порядком. При этом законодательством НАПК не обязано обнародовать информацию о начале проведения полной проверки декларации", - подытожили в Агентстве.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт.
- Однако впоследствии стало известно, что Ермак стал главой одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
це той орган, яким наш преЗЕк на піаніні грає ?
він вже став "державним" та величним ?
Вони впевнилися, що елкторат, то рибки гуппі