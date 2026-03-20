У НАЗК пояснили, чому не опублікували інформацію про перевірку декларації Єрмака

Національне агентство з питань запобігання корупції не оприлюднило інформацію про результати повної перевірки декларації ексглави ОП Андрія Єрмака через звернення "від державного органу" про обмеження доступу до таких даних у зв’язку із застосуванням до декларанта заходів захисту.

НАЗК не оприлюднювало інформацію про початок і результати повної перевірки декларації колишнього керівника ОП Андрія Єрмака з огляду на звернення "від державного органу" з вимогою обмежити доступ до таких даних у зв’язку із застосуванням до декларанта заходів захисту.

Про це повідомила пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"3 лютого 2025 року НАЗК розпочало повну перевірку декларації посадовця, відібраної за ризик-орієнтованим підходом, про що він отримав повідомлення в особистому кабінеті Реєстру декларацій як того вимагає Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом НАЗК від 29.01.2021 № 26/21 (зі змінами) (далі - Порядок). Це повідомлення позначено як прочитане 3 лютого 2025 року, тобто в день початку перевірки", - йдеться в повідомленні.

Того ж дня, зазначили в Агентстві, було отримано лист від державного органу про необхідність здійснювати заходи фінансового контролю стосовно суб’єкта декларування із дотриманням обмежень поширення доступу до такої інформації через здійснення стосовно нього заходів захисту.

"Цей лист став підставою не оприлюднення інформації про початок перевірки на сайті НАЗК.

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Під час проведення перевірки НАЗК зверталось до правоохоронних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, які повідомили про відсутність інформації, яка може бути використана для проведення перевірки", - зазначили у НАЗК.

16 травня 2025 року Агентством було завершено перевірку за наявними даними.

"За результатами перевірки встановлено декларування неточних відомостей, ознак декларування недостовірних відомостей, незаконного збагачення чи необґрунтованих активів не встановлено. Матеріали від правоохоронних органів, які би могли стати підставою для проведення повторної повної перевірки до НАЗК не надходили. Довідка не була опублікована на сайті НАЗК через дію обмежень, зазначених у листі, згаданого вище.

Довідка про результати повної перевірки декларацій направлена декларанту через його персональний кабінет в Реєстрі декларацій, з якою він ознайомився 20 травня 2025 року, про що є відповідна відмітка. Оригінал примірника довідки був направлений поштовим зв’язком та повернувся до НАЗК 4 червня 2025 року у звʼязку із закінченням терміну зберігання (наразі знаходиться в НАЗК)", - пояснили там.

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Після інформації про звільнення Єрмака з посади НАЗК звернулось до державного органу, згаданого вище, для отримання інформації чи є актуальними обмеження, зазначені вище.

"Отримавши відповідь про їх зняття, НАЗК одразу оприлюднило на своєму офіційному сайті інформацію про проведену повну перевірку декларації, розмістивши відповідну довідку.

Нагадаємо, процедура оприлюднення результатів проведених повних перевірок регулюється Порядком. При цьому законодавством НАЗК не зобов’язано оприлюднювати інформацію про початок проведення повної перевірки декларації", - підсумували в Агентстві.

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