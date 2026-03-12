У СБУ відмовились відповідати, чи охороняють Єрмака. ДОКУМЕНТ

У Службі безпеки України відмовилися відповідати, чи охороняють працівники Служби колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповідь надали в Управлінні взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ.

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Подробиці

У запиті видання Цензор.НЕТ запитувало, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена нардепом Железняком, щодо того, що Андрія Єрмака охороняють працівники СБУ.

"Якщо так, на якій правовій підставі співробітники СБУ здійснюють охорону Андрія Єрмака, якщо він не обіймає державної посади? Скільки співробітників СБУ залучено до охорони Єрмака і яка орієнтовна вартість такої охорони для держави?

Чи передбачає закон повноваження СБУ забезпечувати персональну охорону цивільних осіб, які не входять до переліку посад, що охороняються державою?

Чи було офіційне рішення або наказ про виділення охорони Єрмаку? Чи існує офіційна загроза життю Єрмака, яка обґрунтовує залучення СБУ?" - йшлося в запиті редакції.

Що відповіли в СБУ?

"Згідно із законодавством відомості щодо здійснення чи нездійснення Службою безпеки України заходів безпеки стосовно певної особи, є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на зазначене та відповідно до частини другої статті 6 та пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запитувані дані розголошенню не підлягають", - відповіли у Службі безпеки.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

Пізніше в УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака.

Нардеп Железняк заявив, що Єрмака охороняють працівники СБУ.

Звільнення Єрмака