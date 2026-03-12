У СБУ відмовились відповідати, чи охороняють Єрмака. ДОКУМЕНТ
У Службі безпеки України відмовилися відповідати, чи охороняють працівники Служби колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповідь надали в Управлінні взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ.
Подробиці
У запиті видання Цензор.НЕТ запитувало, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена нардепом Железняком, щодо того, що Андрія Єрмака охороняють працівники СБУ.
"Якщо так, на якій правовій підставі співробітники СБУ здійснюють охорону Андрія Єрмака, якщо він не обіймає державної посади? Скільки співробітників СБУ залучено до охорони Єрмака і яка орієнтовна вартість такої охорони для держави?
Чи передбачає закон повноваження СБУ забезпечувати персональну охорону цивільних осіб, які не входять до переліку посад, що охороняються державою?
Чи було офіційне рішення або наказ про виділення охорони Єрмаку? Чи існує офіційна загроза життю Єрмака, яка обґрунтовує залучення СБУ?" - йшлося в запиті редакції.
Що відповіли в СБУ?
"Згідно із законодавством відомості щодо здійснення чи нездійснення Службою безпеки України заходів безпеки стосовно певної особи, є інформацією з обмеженим доступом.
З огляду на зазначене та відповідно до частини другої статті 6 та пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запитувані дані розголошенню не підлягають", - відповіли у Службі безпеки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Пізніше в УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака.
- Нардеп Железняк заявив, що Єрмака охороняють працівники СБУ.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Будь ласка, зачекайте...
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там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
Зміниться влада - все стане відомо.
Зато литвин з ложкіним і льовочкиним, і по сьогодні мають усе від України, вони ж, не Андрій Парубій!!!
Єрмак... оголошений уособленням зла... Цап-відбувайло /козел відпущення- людина, на яку справедливо/несправедливо звалюють провину, відповідальність за помилки або невдачі системи.
Припустимо що той Єрмак справді такий всемогутній... Верховна Рада, Уряд, президент і вся пезидентська рать, суди, прокуратура, СБУ, МВД, ЗМІ і все інше... а над ними Єрмак? Всемогутній Єрмак...
І ось Єрмак уже не Єрмак... І всі ті, що лизали - вилизували ... знову попереду - тепер вже гнобити, переслідувати...
І при таких манерах-традиціях звичайно слід охороняти. Як носія державних таємниць, можливо як майбутнього свідка, з перспективою отримання статусу підозрюваного, просто як людину, за якою вже полюють... У нас же правова держава ?
За чиї кошти? треба вивчити питання.
Можливо за рахунок бюджету, а можливо за кошти самого Єрмака, чи інших приватних осіб.
Т.зв. державні службовці могли б створити фонд для оплати охорони - с каждьім может такое как с Ермаком случится.