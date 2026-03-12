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Новини Вплив Єрмака
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У СБУ відмовились відповідати, чи охороняють Єрмака. ДОКУМЕНТ

Чи дійсно працівники СБУ охороняють Єрмака? Відповідь на запит

У Службі безпеки України відмовилися відповідати, чи охороняють працівники Служби колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповідь надали в Управлінні взаємодії із ЗМІ та громадськістю СБУ.

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Подробиці

У запиті видання Цензор.НЕТ запитувало, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена нардепом Железняком, щодо того, що Андрія Єрмака охороняють працівники СБУ.

"Якщо так, на якій правовій підставі співробітники СБУ здійснюють охорону Андрія Єрмака, якщо він не обіймає державної посади? Скільки співробітників СБУ залучено до охорони Єрмака і яка орієнтовна вартість такої охорони для держави?

Чи передбачає закон повноваження СБУ забезпечувати персональну охорону цивільних осіб, які не входять до переліку посад, що охороняються державою?

Чи було офіційне рішення або наказ про виділення охорони Єрмаку? Чи існує офіційна загроза життю Єрмака, яка обґрунтовує залучення СБУ?" - йшлося в запиті редакції.

Що відповіли в СБУ?

"Згідно із законодавством відомості щодо здійснення чи нездійснення Службою безпеки України заходів безпеки стосовно певної особи, є інформацією з обмеженим доступом. 

З огляду на зазначене та відповідно до частини другої статті 6 та пункту 2 частини першої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запитувані дані розголошенню не підлягають", - відповіли у Службі безпеки.

Чи дійсно працівники СБУ охороняють Єрмака? Відповідь на запит

Що передувало?

Звільнення Єрмака

Автор: 

СБУ (13970) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+30
Значить охороняють навіть не держслужбовця а завгоспа-ларьочника та крота Параші.
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12.03.2026 14:42 Відповісти
+27
Звичайно охороняють, якщо відмовилися давати відповідь. В нас два СБУ - одне мужньо боронить Україну, проводить найкращі комбінації в світі по знищенню ворога. А інше охороняє за гроші і звання ворюг, мародерів і ворогів України.
Зміниться влада - все стане відомо.
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12.03.2026 14:44 Відповісти
+23
ой як невдобно для СБУ )

там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
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12.03.2026 14:42 Відповісти
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Значить охороняють навіть не держслужбовця а завгоспа-ларьочника та крота Параші.
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12.03.2026 14:42 Відповісти
Його й треба охороняти. Краще, звичайно, у Лук'янівському СІЗО. Там ще й макарони із тушонкою на вечерю).
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12.03.2026 15:42 Відповісти
ой як невдобно для СБУ )

там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
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12.03.2026 14:42 Відповісти
Державні таємниці зараз ось такі.
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12.03.2026 14:44 Відповісти
Так, оформили мабуть його десь в розвідку, чи якимось позаштатним радником і прикритися державною таємницею.Він ще може навіть отримати найвищу нагороду. Для громадян України всі оборудки влади - державна таємниця, в для ворога все відкрито і відомо.
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12.03.2026 14:47 Відповісти
Звичайно охороняють, якщо відмовилися давати відповідь. В нас два СБУ - одне мужньо боронить Україну, проводить найкращі комбінації в світі по знищенню ворога. А інше охороняє за гроші і звання ворюг, мародерів і ворогів України.
Зміниться влада - все стане відомо.
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12.03.2026 14:44 Відповісти
Не може одна половина риби бути тухлою, а інша свіжою.
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12.03.2026 14:58 Відповісти
Щось влада вже сім разів змінилася а відомо нічого не стало. Навіть більшість фігурантів тільки з одного до іншого кабінету свої проперділі крісла переносять.
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12.03.2026 15:22 Відповісти
йбане нквд.
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12.03.2026 14:45 Відповісти
Це ж не екс-голову ВРУ Андрія Парубія, кинули без охорони, конкретні керівники УДО, СБУ, за наказом єрмака-татарова і зеленського!!
Зато литвин з ложкіним і льовочкиним, і по сьогодні мають усе від України, вони ж, не Андрій Парубій!!!
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12.03.2026 14:46 Відповісти
Чувакові ніяких підозр від НАБУ
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12.03.2026 14:51 Відповісти
Ось так. Пішли всі нахрен. Що хочемо те і робимо. І будь який закон під себе напишемо. А ви, пересічні- в окоп. І ша. А то банківські картки заблокуємо.
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12.03.2026 14:56 Відповісти
Краще б його вертухаї охороняли
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12.03.2026 14:56 Відповісти
Все попереду. Дай Боже доживемо до виборів і головне не дати втекти всій цій шайці. Думаю, що як би вони не старалися, скільки ботів не купували для своєї підтримки - їх шлях тільки один - під слідство. Бо тут мова не тільки про гроші і надра, по їх винні загинули сотні тисяч найкращих українців. Любий кандидат в президенти,м'який пообіцяє їх посадити - виграє вибори.
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12.03.2026 15:32 Відповісти
За 35 років Незалежності багато посадили?
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12.03.2026 15:38 Відповісти
Багато. А ще більше застрелили чи влаштували ДТП. Чули про такого собі Лазаренко, який відбуває покарання в США? Є вирок Януковичу? В розшуку Азаров, Захарченко, Пшонка, Якименко, лебідь та ще з десяток посадовців топ рівня. Якщо звернули увагу, то всі вони з політичних сил, які підтримав і користується ними Зеленський.
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12.03.2026 19:02 Відповісти
Ніхто із зазначених не відбував покарання в Україні. На моє запитання ви так і не відповіли.
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12.03.2026 19:13 Відповісти
Дай то Бог!
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12.03.2026 17:44 Відповісти
Рашиський суперагент єрмак надійно замаскувався в надрах СБУ!
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12.03.2026 14:58 Відповісти
Ні справедливості, ні закону. Країна зе-мрії.
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12.03.2026 14:58 Відповісти
Я хочу щоб мене теж охороняла охорона з СБУ, чим я гірший від Єрмака.
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12.03.2026 14:59 Відповісти
СБУ сможет вам организовать охрану, только уже силами МВС)
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12.03.2026 15:00 Відповісти
Департаменту виконання покарань
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12.03.2026 17:48 Відповісти
Согласен, не хотел копаться в подробностях)
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12.03.2026 17:52 Відповісти
Що можна очікувати від влади "шашличників" і "вудаїстів".?
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12.03.2026 15:00 Відповісти
Він надто багато знає. Володіє не тільки державними таємницями, але і таємницями всяких мАндичЄй. Тому треба його як слід охороняти...
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12.03.2026 15:04 Відповісти
Найкращих українців сьогодення Фаріон і Парубій не вберегли, а хоча мали це зробити, а якихось бариг і мародерів охороняють за державні кошти і бережуть як зіницю ока. Від кого і навіщо?
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12.03.2026 15:06 Відповісти
вайенная тайна
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12.03.2026 15:07 Відповісти
Та то він у пацанів грошей напозичав і не віддає, ото вони за ним і ходять. )
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12.03.2026 15:09 Відповісти
Хто воно таке єрмак ? Воно-ж не мало право підпису , і взагалі в державній ієрархії воно ніхто . А всі його обов'язки заключались в тому щоб насипати зеленському кокаїнову доріжку або ненасипати , дивлячись від ситуації .
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12.03.2026 15:13 Відповісти
Не все так ,,адназначна".
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12.03.2026 15:32 Відповісти
У СБУ відмовились відповідати, чи охороняють Єрмака.

Єрмак... оголошений уособленням зла... Цап-відбувайло /козел відпущення- людина, на яку справедливо/несправедливо звалюють провину, відповідальність за помилки або невдачі системи.

Припустимо що той Єрмак справді такий всемогутній... Верховна Рада, Уряд, президент і вся пезидентська рать, суди, прокуратура, СБУ, МВД, ЗМІ і все інше... а над ними Єрмак? Всемогутній Єрмак...

І ось Єрмак уже не Єрмак... І всі ті, що лизали - вилизували ... знову попереду - тепер вже гнобити, переслідувати...

І при таких манерах-традиціях звичайно слід охороняти. Як носія державних таємниць, можливо як майбутнього свідка, з перспективою отримання статусу підозрюваного, просто як людину, за якою вже полюють... У нас же правова держава ?

За чиї кошти? треба вивчити питання.

Можливо за рахунок бюджету, а можливо за кошти самого Єрмака, чи інших приватних осіб.

Т.зв. державні службовці могли б створити фонд для оплати охорони - с каждьім может такое как с Ермаком случится.
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12.03.2026 15:34 Відповісти
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12.03.2026 15:35 Відповісти
СБУ зараз це особиста гвардія Зе, як вагнерівці.
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12.03.2026 15:46 Відповісти
Його на ешафот треба,а вони його охороняють.Мабуть,в неробочий час,працюють напряму з клієнтом.А можливо ЗЕленський своїм розпорядженням прикриває стару любов.
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12.03.2026 16:19 Відповісти
крим просрали, південь просрали... мутне це ваше ФСБ(у)
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12.03.2026 16:35 Відповісти
Помню,как нацгвардия охраняла агента сивковича засевшего в раде,целая дивизия толкалась у центре Киева,охрана путинских друзей - святое дело для левоохранителей.
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12.03.2026 16:37 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
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12.03.2026 16:42 Відповісти
Раз так відповіли, то 💯 % що охороняють. Погано що у нас немає спецслужб які діють по закону, а не по указу з гори. Хоча, для цього таких керівників і призначають
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12.03.2026 16:42 Відповісти
Така ганьба ! Після Зеленського треба буде перейменовувати СБУ
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12.03.2026 18:57 Відповісти
Перейменування нічого не дасть. Потрібно ліквідувати цю установу, тих, хто захищали Україну перевести на керівні посади в нове відомство, а тих, хто обслуговувало мародерів - притягнути до відповідальності.
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13.03.2026 10:31 Відповісти
 
 