В СБУ отказались отвечать, охраняют ли Ермака. ДОКУМЕНТ

В Службе безопасности Украины отказались отвечать, охраняют ли сотрудники Службы бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ дали в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ.

Подробности

В запросе издание Цензор.НЕТ спрашивало, соответствует ли действительности информация, обнародованная нардепом Железняком, о том, что Андрея Ермака охраняют сотрудники СБУ.

"Если да, на каком правовом основании сотрудники СБУ осуществляют охрану Андрея Ермака, если он не занимает государственной должности? Сколько сотрудников СБУ привлечено к охране Ермака и какова ориентировочная стоимость такой охраны для государства?

Предусматривает ли закон полномочия СБУ обеспечивать персональную охрану гражданских лиц, не входящих в перечень должностей, охраняемых государством?

Было ли официальное решение или приказ о выделении охраны Ермаку? Существует ли официальная угроза жизни Ермака, которая обосновывает привлечение СБУ?" - говорилось в запросе редакции.

Что ответили в СБУ?

"Согласно законодательству, сведения об осуществлении или неосуществлении Службой безопасности Украины мер безопасности в отношении определенного лица являются информацией с ограниченным доступом.

Учитывая указанное и в соответствии с частью второй статьи 6 и пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" запрашиваемые данные разглашению не подлежат", - ответили в Службе безопасности.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Позже в УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака.

Нардеп Железняк заявил, что Ермака охраняют сотрудники СБУ.

