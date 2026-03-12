В СБУ отказались отвечать, охраняют ли Ермака. ДОКУМЕНТ
В Службе безопасности Украины отказались отвечать, охраняют ли сотрудники Службы бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ дали в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ.
Подробности
В запросе издание Цензор.НЕТ спрашивало, соответствует ли действительности информация, обнародованная нардепом Железняком, о том, что Андрея Ермака охраняют сотрудники СБУ.
"Если да, на каком правовом основании сотрудники СБУ осуществляют охрану Андрея Ермака, если он не занимает государственной должности? Сколько сотрудников СБУ привлечено к охране Ермака и какова ориентировочная стоимость такой охраны для государства?
Предусматривает ли закон полномочия СБУ обеспечивать персональную охрану гражданских лиц, не входящих в перечень должностей, охраняемых государством?
Было ли официальное решение или приказ о выделении охраны Ермаку? Существует ли официальная угроза жизни Ермака, которая обосновывает привлечение СБУ?" - говорилось в запросе редакции.
Что ответили в СБУ?
"Согласно законодательству, сведения об осуществлении или неосуществлении Службой безопасности Украины мер безопасности в отношении определенного лица являются информацией с ограниченным доступом.
Учитывая указанное и в соответствии с частью второй статьи 6 и пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" запрашиваемые данные разглашению не подлежат", - ответили в Службе безопасности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Позже в УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака.
- Нардеп Железняк заявил, что Ермака охраняют сотрудники СБУ.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
Зміниться влада - все стане відомо.
Зато литвин з ложкіним і льовочкиним, і по сьогодні мають усе від України, вони ж, не Андрій Парубій!!!
Єрмак... оголошений уособленням зла... Цап-відбувайло /козел відпущення- людина, на яку справедливо/несправедливо звалюють провину, відповідальність за помилки або невдачі системи.
Припустимо що той Єрмак справді такий всемогутній... Верховна Рада, Уряд, президент і вся пезидентська рать, суди, прокуратура, СБУ, МВД, ЗМІ і все інше... а над ними Єрмак? Всемогутній Єрмак...
І ось Єрмак уже не Єрмак... І всі ті, що лизали - вилизували ... знову попереду - тепер вже гнобити, переслідувати...
І при таких манерах-традиціях звичайно слід охороняти. Як носія державних таємниць, можливо як майбутнього свідка, з перспективою отримання статусу підозрюваного, просто як людину, за якою вже полюють... У нас же правова держава ?
За чиї кошти? треба вивчити питання.
Можливо за рахунок бюджету, а можливо за кошти самого Єрмака, чи інших приватних осіб.
Т.зв. державні службовці могли б створити фонд для оплати охорони - с каждьім может такое как с Ермаком случится.