РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8900 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака
1 651 27

В СБУ отказались отвечать, охраняют ли Ермака. ДОКУМЕНТ

Действительно ли сотрудники СБУ охраняют Ермака? Ответ на запрос

В Службе безопасности Украины отказались отвечать, охраняют ли сотрудники Службы бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой ответ дали в Управлении взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В запросе издание Цензор.НЕТ спрашивало, соответствует ли действительности информация, обнародованная нардепом Железняком, о том, что Андрея Ермака охраняют сотрудники СБУ.

"Если да, на каком правовом основании сотрудники СБУ осуществляют охрану Андрея Ермака, если он не занимает государственной должности? Сколько сотрудников СБУ привлечено к охране Ермака и какова ориентировочная стоимость такой охраны для государства?

Предусматривает ли закон полномочия СБУ обеспечивать персональную охрану гражданских лиц, не входящих в перечень должностей, охраняемых государством?

Было ли официальное решение или приказ о выделении охраны Ермаку? Существует ли официальная угроза жизни Ермака, которая обосновывает привлечение СБУ?" - говорилось в запросе редакции.

Что ответили в СБУ?

"Согласно законодательству, сведения об осуществлении или неосуществлении Службой безопасности Украины мер безопасности в отношении определенного лица являются информацией с ограниченным доступом. 

Учитывая указанное и в соответствии с частью второй статьи 6 и пунктом 2 части первой статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" запрашиваемые данные разглашению не подлежат", - ответили в Службе безопасности.

Чи дійсно працівники СБУ охороняють Єрмака? Відповідь на запит

Что предшествовало?

Увольнение Ермака

Автор: 

СБУ (2881) Ермак Андрей (539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Значить охороняють навіть не держслужбовця а завгоспа-ларьочника та крота Параші.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:42 Ответить
+14
ой як невдобно для СБУ )

там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
показать весь комментарий
12.03.2026 14:42 Ответить
+12
Звичайно охороняють, якщо відмовилися давати відповідь. В нас два СБУ - одне мужньо боронить Україну, проводить найкращі комбінації в світі по знищенню ворога. А інше охороняє за гроші і звання ворюг, мародерів і ворогів України.
Зміниться влада - все стане відомо.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить охороняють навіть не держслужбовця а завгоспа-ларьочника та крота Параші.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:42 Ответить
ой як невдобно для СБУ )

там здається зараз рулить заступником людина дєрьмака ? )
показать весь комментарий
12.03.2026 14:42 Ответить
Державні таємниці зараз ось такі.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:44 Ответить
Так, оформили мабуть його десь в розвідку, чи якимось позаштатним радником і прикритися державною таємницею.Він ще може навіть отримати найвищу нагороду. Для громадян України всі оборудки влади - державна таємниця, в для ворога все відкрито і відомо.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:47 Ответить
Звичайно охороняють, якщо відмовилися давати відповідь. В нас два СБУ - одне мужньо боронить Україну, проводить найкращі комбінації в світі по знищенню ворога. А інше охороняє за гроші і звання ворюг, мародерів і ворогів України.
Зміниться влада - все стане відомо.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:44 Ответить
Не може одна половина риби бути тухлою, а інша свіжою.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:58 Ответить
Щось влада вже сім разів змінилася а відомо нічого не стало. Навіть більшість фігурантів тільки з одного до іншого кабінету свої проперділі крісла переносять.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:22 Ответить
йбане нквд.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:45 Ответить
Це ж не екс-голову ВРУ Андрія Парубія, кинули без охорони, конкретні керівники УДО, СБУ, за наказом єрмака-татарова і зеленського!!
Зато литвин з ложкіним і льовочкиним, і по сьогодні мають усе від України, вони ж, не Андрій Парубій!!!
показать весь комментарий
12.03.2026 14:46 Ответить
Чувакові ніяких підозр від НАБУ
показать весь комментарий
12.03.2026 14:51 Ответить
Ось так. Пішли всі нахрен. Що хочемо те і робимо. І будь який закон під себе напишемо. А ви, пересічні- в окоп. І ша. А то банківські картки заблокуємо.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:56 Ответить
Краще б його вертухаї охороняли
показать весь комментарий
12.03.2026 14:56 Ответить
Все попереду. Дай Боже доживемо до виборів і головне не дати втекти всій цій шайці. Думаю, що як би вони не старалися, скільки ботів не купували для своєї підтримки - їх шлях тільки один - під слідство. Бо тут мова не тільки про гроші і надра, по їх винні загинули сотні тисяч найкращих українців. Любий кандидат в президенти,м'який пообіцяє їх посадити - виграє вибори.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:32 Ответить
За 35 років Незалежності багато посадили?
показать весь комментарий
12.03.2026 15:38 Ответить
Рашиський суперагент єрмак надійно замаскувався в надрах СБУ!
показать весь комментарий
12.03.2026 14:58 Ответить
Ні справедливості, ні закону. Країна зе-мрії.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:58 Ответить
Я хочу щоб мене теж охороняла охорона з СБУ, чим я гірший від Єрмака.
показать весь комментарий
12.03.2026 14:59 Ответить
СБУ сможет вам организовать охрану, только уже силами МВС)
показать весь комментарий
12.03.2026 15:00 Ответить
Що можна очікувати від влади "шашличників" і "вудаїстів".?
показать весь комментарий
12.03.2026 15:00 Ответить
Він надто багато знає. Володіє не тільки державними таємницями, але і таємницями всяких мАндичЄй. Тому треба його як слід охороняти...
показать весь комментарий
12.03.2026 15:04 Ответить
Найкращих українців сьогодення Фаріон і Парубій не вберегли, а хоча мали це зробити, а якихось бариг і мародерів охороняють за державні кошти і бережуть як зіницю ока. Від кого і навіщо?
показать весь комментарий
12.03.2026 15:06 Ответить
вайенная тайна
показать весь комментарий
12.03.2026 15:07 Ответить
Та то він у пацанів грошей напозичав і не віддає, ото вони за ним і ходять. )
показать весь комментарий
12.03.2026 15:09 Ответить
Хто воно таке єрмак ? Воно-ж не мало право підпису , і взагалі в державній ієрархії воно ніхто . А всі його обов'язки заключались в тому щоб насипати зеленському кокаїнову доріжку або ненасипати , дивлячись від ситуації .
показать весь комментарий
12.03.2026 15:13 Ответить
Не все так ,,адназначна".
показать весь комментарий
12.03.2026 15:32 Ответить
У СБУ відмовились відповідати, чи охороняють Єрмака.

Єрмак... оголошений уособленням зла... Цап-відбувайло /козел відпущення- людина, на яку справедливо/несправедливо звалюють провину, відповідальність за помилки або невдачі системи.

Припустимо що той Єрмак справді такий всемогутній... Верховна Рада, Уряд, президент і вся пезидентська рать, суди, прокуратура, СБУ, МВД, ЗМІ і все інше... а над ними Єрмак? Всемогутній Єрмак...

І ось Єрмак уже не Єрмак... І всі ті, що лизали - вилизували ... знову попереду - тепер вже гнобити, переслідувати...

І при таких манерах-традиціях звичайно слід охороняти. Як носія державних таємниць, можливо як майбутнього свідка, з перспективою отримання статусу підозрюваного, просто як людину, за якою вже полюють... У нас же правова держава ?

За чиї кошти? треба вивчити питання.

Можливо за рахунок бюджету, а можливо за кошти самого Єрмака, чи інших приватних осіб.

Т.зв. державні службовці могли б створити фонд для оплати охорони - с каждьім может такое как с Ермаком случится.
показать весь комментарий
12.03.2026 15:34 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 15:35 Ответить
 
 