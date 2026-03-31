Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом "Хирург", - детектив НАБУ Абакумов
Руководитель детективного подразделения НАБУ Александр Абакумов рассказал, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Хирург".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Абакумов сообщил в интервью ведущей канала "Есть вопросы" Елене Трибушной, опубликованном в понедельник, 30 марта.
Детектив отметил, что не может комментировать информацию о том, касалось ли дело "Мидас" Ермака, однако рассказал, что "есть отдельные псевдонимы, которые могут быть связаны с этим лицом".
"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург"… А Офис президента - как хирургическое отделение", - отметил Абакумов в ответ на вопрос ведущей о том, фигурирует ли Андрей Ермак в деле "Мидас".
Абакумов также сказал, что дальнейшая публикация "пленок" пока не планируется.
Почему Ермаку не вручили подозрение
Детектив также заметил, что для вручения Ермаку подозрения должно быть достаточно доказательств. Он добавил, что высокопоставленные должностные лица имеют возможность "обеспечить себе наивысшую защиту" - лучших адвокатов и юристов.
"У них могут быть финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить себе консультантов, адвокатов, даже медийные кампании с целью манипулирования теми или иными фактами. Поэтому я уверен, что в таких уголовных производствах должна быть самая лучшая доказательная база, какая только может быть. И говорить, что давайте тому или иному скорее предъявим подозрение… мне кажется, что здесь нужно, все же, занимать позицию, что мы должны собрать все необходимые доказательства для того, чтобы предъявить подозрение. А если доказательств недостаточно, значит, не предъявлять подозрение, потому что это может иметь очень негативные последствия в будущем", - объяснил детектив.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку - Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ - Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог - 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
