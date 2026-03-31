Цензор.НЕТ
Новости Миндичгейт
Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом "Хирург", - детектив НАБУ Абакумов

Ермак Андрей

Руководитель детективного подразделения НАБУ Александр Абакумов рассказал, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Хирург".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Абакумов сообщил в интервью ведущей канала "Есть вопросы" Елене Трибушной, опубликованном в понедельник, 30 марта.

Детектив отметил, что не может комментировать информацию о том, касалось ли дело "Мидас" Ермака, однако рассказал, что "есть отдельные псевдонимы, которые могут быть связаны с этим лицом".

"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург"… А Офис президента - как хирургическое отделение", - отметил Абакумов в ответ на вопрос ведущей о том, фигурирует ли Андрей Ермак в деле "Мидас".

Абакумов также сказал, что дальнейшая публикация "пленок" пока не планируется.

Почему Ермаку не вручили подозрение

Детектив также заметил, что для вручения Ермаку подозрения должно быть достаточно доказательств. Он добавил, что высокопоставленные должностные лица имеют возможность "обеспечить себе наивысшую защиту" - лучших адвокатов и юристов.

"У них могут быть финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить себе консультантов, адвокатов, даже медийные кампании с целью манипулирования теми или иными фактами. Поэтому я уверен, что в таких уголовных производствах должна быть самая лучшая доказательная база, какая только может быть. И говорить, что давайте тому или иному скорее предъявим подозрение… мне кажется, что здесь нужно, все же, занимать позицию, что мы должны собрать все необходимые доказательства для того, чтобы предъявить подозрение. А если доказательств недостаточно, значит, не предъявлять подозрение, потому что это может иметь очень негативные последствия в будущем", - объяснил детектив.

«Хірургу» від тадеєва, може допомогти, лише ампутація, бо тоді, тільки дієва люстрація на території Марїнського парку або, як портнова чи ківу…
Вибір завжди є у «хірурга»… Так Гіпократ казав….
31.03.2026 18:21 Ответить
НАБУ буде росказувати стількі пояснювальних виправдень ,скільки ім буде моливо ...
31.03.2026 18:35 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
31.03.2026 18:35 Ответить
Хірург і піаніст ..Десь ржуть з цього цирку
31.03.2026 18:26 Ответить
та, може, там трохи наплутали, і друга буква в слові "хірург" зовсім не "і", а інша голосна?... тоді логіка складеться_
31.03.2026 18:38 Ответить
"Хірург" - тому що свого часу ларьочник з собак і щурів робив шаурму.
31.03.2026 18:26 Ответить
Так ви й так ше ні одного високопосадовця не посадили - хоча б прикрити - як Галущенка
31.03.2026 18:27 Ответить
Стоматолог був,хірург був,цікаво хто і коли буде патологоанатомом ..
31.03.2026 18:32 Ответить
питання не правильно сформульовано. Правильно: хто і коли буде у патологоанатома?
31.03.2026 18:36 Ответить
У патологоанатома будуть всі,або майже всі
31.03.2026 18:50 Ответить
От цікаво чого? ************ байкера, приміром, ясно чого хєрургом назвали - бо він лікар за освітою. А цього юриста чому тоді?
31.03.2026 18:33 Ответить
просто слідчі НАБУ на записах сприймали погоняло на слух. А насправді він "хєрург", тому до медицини не має ніякого відношення.
31.03.2026 18:39 Ответить
Дуже вмілі та швидкі рученята.
31.03.2026 18:41 Ответить
можливо...
31.03.2026 18:37 Ответить
а міг би фігурувати як "проктолог" )) свою руку то завжди глибоко в "пульсі" зєлі тримав, держачи того за гланди )))
31.03.2026 18:41 Ответить
Він не хірург а херрург, хірург вже є..
31.03.2026 18:43 Ответить
''Хірург'' як і зрадник баканов прикрився адвокатською ксівою.
31.03.2026 18:44 Ответить
31.03.2026 18:46 Ответить
Чому не відкривають кримінальну справу проти Зеленського? Теж доказів немає?
31.03.2026 18:52 Ответить
31.03.2026 19:05 Ответить
НАБУ вибачилось. Спочатку стверджували що Цукерман дав йому поганяло - Алібаба. Дерьмак обідився, бо Восток - дєло тонкоє. Гареми і т.д. прийшлось вносити корективи назвали Хірургом.
31.03.2026 19:09 Ответить
Мабуть недаремно дали таке поганяло, треба перевірити всю шоблу, може вже нема чим на піаніно грати
31.03.2026 19:10 Ответить
 
 