Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом "Хирург", - детектив НАБУ Абакумов

Руководитель детективного подразделения НАБУ Александр Абакумов рассказал, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак фигурирует на "пленках Миндича" под псевдонимом "Хирург".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Абакумов сообщил в интервью ведущей канала "Есть вопросы" Елене Трибушной, опубликованном в понедельник, 30 марта.

Детектив отметил, что не может комментировать информацию о том, касалось ли дело "Мидас" Ермака, однако рассказал, что "есть отдельные псевдонимы, которые могут быть связаны с этим лицом".

"Я знаю того человека, которого вы назвали, под псевдонимом "Хирург"… А Офис президента - как хирургическое отделение", - отметил Абакумов в ответ на вопрос ведущей о том, фигурирует ли Андрей Ермак в деле "Мидас".

Абакумов также сказал, что дальнейшая публикация "пленок" пока не планируется.

Почему Ермаку не вручили подозрение

Детектив также заметил, что для вручения Ермаку подозрения должно быть достаточно доказательств. Он добавил, что высокопоставленные должностные лица имеют возможность "обеспечить себе наивысшую защиту" - лучших адвокатов и юристов.

"У них могут быть финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить себе консультантов, адвокатов, даже медийные кампании с целью манипулирования теми или иными фактами. Поэтому я уверен, что в таких уголовных производствах должна быть самая лучшая доказательная база, какая только может быть. И говорить, что давайте тому или иному скорее предъявим подозрение… мне кажется, что здесь нужно, все же, занимать позицию, что мы должны собрать все необходимые доказательства для того, чтобы предъявить подозрение. А если доказательств недостаточно, значит, не предъявлять подозрение, потому что это может иметь очень негативные последствия в будущем", - объяснил детектив.

