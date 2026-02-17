РУС
Галущенко взяли под стражу с возможным залогом в 200 млн грн

Герман Галущенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Решение суда

Альтернативный залог в качестве меры пресечения для Галущенко определили в размере 200 млн грн. Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский.

Прокурор САП просил определить залог в размере 425 млн грн.

В случае внесения залога Галущенко должен будет соблюдать следующие обязанности:

  • не отлучаться из Киева и Киевской области;
  • сообщать об изменении места жительства;
  • воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";
  • сдать загранпаспорт;
  • носить электронный браслет.

Дело Германа Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

