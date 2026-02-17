1 499 30
Галущенко взяли под стражу с возможным залогом в 200 млн грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение суда
Альтернативный залог в качестве меры пресечения для Галущенко определили в размере 200 млн грн. Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский.
Прокурор САП просил определить залог в размере 425 млн грн.
В случае внесения залога Галущенко должен будет соблюдать следующие обязанности:
- не отлучаться из Киева и Киевской области;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с Миндичем, Цукерманом, Миронюком, Басовым и другими подозреваемыми по делу "Мидас";
- сдать загранпаспорт;
- носить электронный браслет.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
Топ комментарии
+4 Luk Viktor
показать весь комментарий17.02.2026 19:34 Ответить Ссылка
+3 andriy niki1
показать весь комментарий17.02.2026 19:33 Ответить Ссылка
+3 Дід Степан
показать весь комментарий17.02.2026 19:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суддя нічого не сплутав?
це вони тільки в багажнику автівки стільки возять..
кожен день..
общак там у адептів ру міра... тріщить по швах..
нелегальних грошей..
Вони ж як співучасники, у цьому ОЗУ!!!!
за таке під час війни - шнурок на шию ..
та табличка на груди..
пʼятницявівторок. Наскиглив, блд. Ще квиток на поїзд до Польщі купіть йому.