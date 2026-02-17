Галущенко о размещении детектива НАБУ Магамедрасулова в СИЗО: "Специально плохих условий не было"

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "специальной" камере в СИЗО.

Об этом он сказал в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал?

Галущенко подтвердил, что обсуждал размещение в следственном изоляторе сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова со своим заместителем Евгением Пикаловым. Однако экс-министр заверил, что никаких противоправных мер представители Минюста не принимали, а "специально плохих условий для детектива не было".

Напомним, ранее на суде прокурор зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что когда я был министром, удары по энергетике были меньше - неправильно, - Галущенко. ВИДЕО

Дело Магамедрасулова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галущенко о частном колледже сына в Швейцарии за $200 тыс. в год: Обучение оплатил крестный отец. ВИДЕО