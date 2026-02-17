Галущенко о размещении детектива НАБУ Магамедрасулова в СИЗО: "Специально плохих условий не было"
Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "специальной" камере в СИЗО.
Об этом он сказал в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал?
Галущенко подтвердил, что обсуждал размещение в следственном изоляторе сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова со своим заместителем Евгением Пикаловым. Однако экс-министр заверил, что никаких противоправных мер представители Минюста не принимали, а "специально плохих условий для детектива не было".
Напомним, ранее на суде прокурор зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
