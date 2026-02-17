РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10726 посетителей онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 415 6

Галущенко о размещении детектива НАБУ Магамедрасулова в СИЗО: "Специально плохих условий не было"

Герман Галущенко

Экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "специальной" камере в СИЗО.

Об этом он сказал в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что сказал?

Галущенко подтвердил, что обсуждал размещение в следственном изоляторе сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова со своим заместителем Евгением Пикаловым. Однако экс-министр заверил, что никаких противоправных мер представители Минюста не принимали, а "специально плохих условий для детектива не было".

Напомним, ранее на суде прокурор зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Говорить, что когда я был министром, удары по энергетике были меньше - неправильно, - Галущенко. ВИДЕО

Дело Магамедрасулова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галущенко о частном колледже сына в Швейцарии за $200 тыс. в год: Обучение оплатил крестный отец. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (1001) СИЗО (63) Галущенко Герман (155) Магамедрасулов (78)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я ні в якому разі не прихильник Ніцше, але

цей галушенко - людське сміття

.
показать весь комментарий
17.02.2026 17:23 Ответить
Тепер сам Герман може перевірити умови в реальному масштабі часу....
показать весь комментарий
17.02.2026 17:24 Ответить
"спеціально поганих умов для екс-міністра не буде"
показать весь комментарий
17.02.2026 17:57 Ответить
Ну от! Не бажай ближньому своєму того, зо він може забезпечити тобі у значно більших масштабах! 😁
показать весь комментарий
17.02.2026 17:49 Ответить
Хай тепер бігом опановує серед ≪колєг≫ як заходити в хату !
показать весь комментарий
17.02.2026 17:49 Ответить
Специально нет,случайно всякое бывает, особенно если просят бакановцы.
показать весь комментарий
17.02.2026 18:17 Ответить
 
 