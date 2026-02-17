Галущенко про розміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у СІЗО: "Спеціально поганих умов не було"
Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "спеціальній" камері в СІЗО.
Про це він сказав у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що сказав?
Галущенко підтвердив, що обговорював розміщення в слідчому ізоляторі співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова зі своїм заступником Євгеном Пікаловим. Однак ексміністр запевнив, що жодних протиправних заходів представники Мін’юсту не вживали, а "спеціально поганих умов для детектива не було".
Нагадаємо, раніше на суді прокурор зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цей галушенко - людське сміття
.