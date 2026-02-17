Галущенко про розміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у СІЗО: "Спеціально поганих умов не було"

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "спеціальній" камері в СІЗО.

Що сказав?

Галущенко підтвердив, що обговорював розміщення в слідчому ізоляторі співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова зі своїм заступником Євгеном Пікаловим. Однак ексміністр запевнив, що жодних протиправних заходів представники Мін’юсту не вживали, а "спеціально поганих умов для детектива не було".

Нагадаємо, раніше на суді прокурор зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.

Справа Магамедрасулова

