УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21887 відвідувачів онлайн
Новини Справа Руслана Магамедрасулова
2 683 8

Галущенко про розміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у СІЗО: "Спеціально поганих умов не було"

Герман Галущенко

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в "спеціальній" камері в СІЗО.

Про це він сказав у коментарі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що сказав?

Галущенко підтвердив, що обговорював розміщення в слідчому ізоляторі співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова зі своїм заступником Євгеном Пікаловим. Однак ексміністр запевнив, що жодних протиправних заходів представники Мін’юсту не вживали, а "спеціально поганих умов для детектива не було".

Нагадаємо, раніше на суді прокурор зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казати, що коли я був міністром, то удари по енергетиці були меншими - неправильно, - Галущенко. ВIДЕО

Справа Магамедрасулова

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Галущенко про приватний коледж сина в Швейцарії за $200 тис. на рік: Навчання оплатив хрещений батько. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5729) СІЗО (746) Галущенко Герман (652) Магамедрасулов Руслан (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я ні в якому разі не прихильник Ніцше, але

цей галушенко - людське сміття

.
показати весь коментар
17.02.2026 17:23 Відповісти
Тепер сам Герман може перевірити умови в реальному масштабі часу....
показати весь коментар
17.02.2026 17:24 Відповісти
"спеціально поганих умов для екс-міністра не буде"
показати весь коментар
17.02.2026 17:57 Відповісти
Ну от! Не бажай ближньому своєму того, зо він може забезпечити тобі у значно більших масштабах! 😁
показати весь коментар
17.02.2026 17:49 Відповісти
Хай тепер бігом опановує серед ≪колєг≫ як заходити в хату !
показати весь коментар
17.02.2026 17:49 Відповісти
Специально нет,случайно всякое бывает, особенно если просят бакановцы.
показати весь коментар
17.02.2026 18:17 Відповісти
Тоді СБУ вже рулив Малюк. Це і його відповідальність.
показати весь коментар
17.02.2026 19:38 Відповісти
дорожна курява ,цей галущенко , пора нам відмити черевикі ,від зелені !!! ...
показати весь коментар
17.02.2026 19:40 Відповісти
 
 