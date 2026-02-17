СБУ просила Мін’юст дати Магамедрасулову камеру з "неприємними сусідами". Галущенко про це знав, - САП

У Мін'юсті, коли його очолював Герман Галущенко, обирали "спеціальну" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.

Про це під час засідання заявив прокурор САП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

21 липня 2025 року заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов писав тодішньому міністру Галущенку таке повідомлення:

"Поступило прохання від СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, скоріш за все, завтра оберуть запобіжний захід і привезуть до нас на Лук'янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами".

Згодом Пікалов надіслав Галущенко фото камери СІЗО та заявив, що "це попередні умови, які ми запропонували".

Галущенко відповів на це повідомлення "Плюс".

Йдеться про детектива Руслана Магамедрасулова.

Раніше у мережі оприлюднили фото камери СІЗО, в якій утримували Магамедрасулова.

