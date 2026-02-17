Новини Справа Руслана Магамедрасулова
3 941 29

СБУ просила Мін’юст дати Магамедрасулову камеру з "неприємними сусідами". Галущенко про це знав, - САП

Справа Магамедрасулова: яка в ній роль Галущенка?

У Мін'юсті, коли його очолював Герман Галущенко, обирали "спеціальну" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.

Про це під час засідання заявив прокурор САП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

21 липня 2025 року заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов писав тодішньому міністру Галущенку таке повідомлення:

"Поступило прохання від СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, скоріш за все, завтра оберуть запобіжний захід і привезуть до нас на Лук'янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами".

Згодом Пікалов надіслав Галущенко фото камери СІЗО та заявив, що "це попередні умови, які ми запропонували".

Галущенко відповів на це повідомлення "Плюс".

Йдеться про детектива Руслана Магамедрасулова.

Раніше у мережі оприлюднили фото камери СІЗО, в якій утримували Магамедрасулова.

Справа Магамедрасулова

НАБУ (5729) Мін'юст (1629) СІЗО (746) Галущенко Герман (652) Магамедрасулов Руслан (88)
Топ коментарі
17.02.2026 15:04 Відповісти
17.02.2026 15:02 Відповісти
17.02.2026 15:00 Відповісти
а галущенко ще та гнида
17.02.2026 15:00 Відповісти
обична падаль без совісті емпатії і душі.такого вбити честь і ніякого гріха.
17.02.2026 15:02 Відповісти
Приклад організованого за ієрархічним принципом, міжнародного злочинного угрупування!! Але керівникам ГПУ, ДБР, МВС, Нацбанку, НацПолу, ФІНМОНІТОРИНГУ, про таке нічого не відомо, оскільки вони, тако ж його є члЄНАМИ!!!
Венедіктова-рябошапка-махніцкий-ярема-наливайченко-та ще десятки борцунів, уже отримали, деякі дивіденти від цього ОЗУ!!??!!??
17.02.2026 15:54 Відповісти
То тепер пана Галущенка поселіть в ту камеру з "неприємними сусідами"! Недаром у євреїв є приказка: " Не рий яму другому, бо сам в неї попадеш"...
17.02.2026 15:04 Відповісти
Буде ВІПкамера,щоб лишнього не базікав-буде топити тих кого можна топити.
17.02.2026 15:20 Відповісти
Так Галущенко вже заявив, що у нього немає грошей, і заплатити за нього нема кому.
Ось і подивимось
17.02.2026 15:45 Відповісти
Навряд чи Галущенко єврей, скоріше він шабесгой.
17.02.2026 15:25 Відповісти
СБУ просила, Галущенко знав і тільки керівництво СБУ було не в курсі протиправних дій до детектива НАБУ !?
17.02.2026 15:15 Відповісти
Ага, "Герой України В. Малюк" ні слухом ні духом, бо він же "герой".
17.02.2026 16:15 Відповісти
А де кримінальна справа по цьому злочину? Зелю туди на добу.
17.02.2026 15:19 Відповісти
Там не на добу, там на довічно по 111-тій.
17.02.2026 16:16 Відповісти
А сам Галущенко зараз сподівається, що ключ від камери дадуть ще і єкс-міністерці енергетики, яка до нього в будинок ходила, маючи ключі від хвіртки?...
17.02.2026 15:27 Відповісти
А тепер Галущенка в туж камеру і до тих сусідів...
17.02.2026 15:27 Відповісти
Ютуб рясніє документальними фільмами про нквд,гулаг. Можливо,хтось себе впізнає по їх методах роботи,або до чого скотив країну гнусавий,за якого так льогко віддали 73 проценти.
17.02.2026 15:34 Відповісти
Закон бумеранга спрацював,тепер в ту камеру Галущенка,а ще без права застави.Всіх потужних менеджерів, скільки їх 5 чи 6 на нари.
17.02.2026 15:34 Відповісти
"Респект" СБУ і особисто Малюку. Гнида.
17.02.2026 15:43 Відповісти
Від кохання до ненависті щодо СБУ, лише одна незаконна команда з шобли ухилянта на Банковій?!?!
17.02.2026 15:57 Відповісти
Я вже кілька років щиро "кохаю" Малюка, Буданова, Клименка, голобородька...
Всіх приблизно однаково.
17.02.2026 16:18 Відповісти
Обережно!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php%3Ftid%3D742&ved=2ahUKEwjducDT3eCSAxUPVPEDHXrQNSIQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw2jGoWHMYm1iONP70aRR3_4

Тарас Шевченко - Катерина - Бібліотека української літератури

Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине; Піде в свою Московщину,…
Батько Тарас, попередив вас!!
17.02.2026 16:27 Відповісти
Тому й в "лапках"
Нецензурною лексикою володію, проте не зловживаю!
17.02.2026 16:32 Відповісти
Зовсім дивно виглядало,як хвалили Малюка в ЄС,на П'ятому.
Та за одного Червінського він вартував саме менше звільнення.
17.02.2026 18:24 Відповісти
Пікалов, звичайно, не сказав, хто конкретно з СБУ просив...
17.02.2026 16:10 Відповісти
Буде той,кого звільнили, очевидно.
17.02.2026 18:27 Відповісти
Ця влада , наскрізь , смердить гниллю і гімном . Це як потрібно втратити все людське в собі ? Таке враження , що їх мати не родила . Всі ці бл..і від дикого бронтозавра ?
17.02.2026 16:12 Відповісти
Що потужний Голобородько зробило с України
17.02.2026 16:35 Відповісти
Щось не чутно щоб хоч один із покидьків що сидячи в СБУ допомагав корупціонерам пустив собі кулю в макітру.Або в вікно вийшов....
Мабуть честь в цій організації вже не в пошані...
17.02.2026 17:03 Відповісти
СБУ просила. Цей персонаж має фамілію?
17.02.2026 17:11 Відповісти
а цей заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов все ще на посаді чи в сізо?
17.02.2026 17:46 Відповісти
Фамілії та імена хто просив із сбу
17.02.2026 17:50 Відповісти
 
 