СБУ просила Мін’юст дати Магамедрасулову камеру з "неприємними сусідами". Галущенко про це знав, - САП
У Мін'юсті, коли його очолював Герман Галущенко, обирали "спеціальну" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.
Про це під час засідання заявив прокурор САП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
21 липня 2025 року заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов писав тодішньому міністру Галущенку таке повідомлення:
"Поступило прохання від СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, скоріш за все, завтра оберуть запобіжний захід і привезуть до нас на Лук'янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами".
Згодом Пікалов надіслав Галущенко фото камери СІЗО та заявив, що "це попередні умови, які ми запропонували".
Галущенко відповів на це повідомлення "Плюс".
Йдеться про детектива Руслана Магамедрасулова.
Раніше у мережі оприлюднили фото камери СІЗО, в якій утримували Магамедрасулова.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
