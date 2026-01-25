Детективу НАБУ Магамедрасулову продовжили запобіжний захід до 15 березня

Печерський районний суд Києва продовжив детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 15 березня.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила адвокатка Магамедрасулова Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжено термін досудового розслідування

Також суд, за клопотанням прокурорів, ще на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування до 21 квітня. Загальний час досудового розслідування збільшився до 9 місяців, зазначила Щербан.

"Наша, сторона своєю чергою, шукає експертів за кордоном, для проведення досліджень аудіозаписів, на яких ґрунтується обвинувачення", - сказала адвокатка.

Прокурори надали інформацію, що на записах дзвінків Руслана Магамедрасулова чути про те, як той нібито домовляється про постачання конопель до Республіки Дагестан у Росії. Захист Магамедрасулова наполягає, що у розмові йшлося про продаж конопель до Узбекистану.

