Детективу НАБУ Магамедрасулову продовжили запобіжний захід до 15 березня
Печерський районний суд Києва продовжив детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 15 березня.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила адвокатка Магамедрасулова Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ.
Продовжено термін досудового розслідування
Також суд, за клопотанням прокурорів, ще на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування до 21 квітня. Загальний час досудового розслідування збільшився до 9 місяців, зазначила Щербан.
"Наша, сторона своєю чергою, шукає експертів за кордоном, для проведення досліджень аудіозаписів, на яких ґрунтується обвинувачення", - сказала адвокатка.
Прокурори надали інформацію, що на записах дзвінків Руслана Магамедрасулова чути про те, як той нібито домовляється про постачання конопель до Республіки Дагестан у Росії. Захист Магамедрасулова наполягає, що у розмові йшлося про продаж конопель до Узбекистану.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
Чи його взагалі не затримували?
І корявченкова не затримали?
І назаров втік.
А де дєрьмак?
А детектива тримають під вартою саме за те, що хотів посадити під варту оту всю піздоту, яка обкрадає Україну але є друзями найвеличнішого піськограя.
А це що Вовану-Буратіні- таке ПАЗДРАВЛЄНІЄ ?
Бой вийдуть й почнуть як Червінський матку правду різати на цю ригоЗЄмафію?
Тести записів з гундосом зачитувати...