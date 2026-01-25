Детективу НАБУ Магамедрасулову продовжили запобіжний захід до 15 березня

Печерський районний суд Києва продовжив детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 15 березня.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила адвокатка Магамедрасулова Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжено термін досудового розслідування

Також суд, за клопотанням прокурорів, ще на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування до 21 квітня. Загальний час досудового розслідування збільшився до 9 місяців, зазначила Щербан.

"Наша, сторона своєю чергою, шукає експертів за кордоном, для проведення досліджень аудіозаписів, на яких ґрунтується обвинувачення", - сказала адвокатка.

Прокурори надали інформацію, що на записах дзвінків Руслана Магамедрасулова чути про те, як той нібито домовляється про постачання конопель до Республіки Дагестан у Росії. Захист Магамедрасулова наполягає, що у розмові йшлося про продаж конопель до Узбекистану.

25.01.2026 23:24 Відповісти
А як там справа Ваньки Баканова, який вивіз за кордон шість автівок готівки? Втікав як янукович!
25.01.2026 23:25 Відповісти
Фігурант справи пішов в адвокати, а детектив далі в СІЗО. Україна провела всі реформи до вступу в ЄС
25.01.2026 23:41 Відповісти
Українців в НАБУ взагалі беруть?
25.01.2026 23:10 Відповісти
Вас принижує ЩО ? Що совковогебнівських мародерів в більшості єврейського походження прослуховував не українець ,то тоді всьо не всчьот?
26.01.2026 01:25 Відповісти
Битва жаби і гадюки під час геноциду Українців мене не влаштовує.
26.01.2026 01:42 Відповісти
Руслан Магамедрасулов - кращий українець, ніж Арткор. Беріть приклад!
25.01.2026 23:28 Відповісти
Так... З Узбекистаном не торгую, чи з ким там...
25.01.2026 23:34 Відповісти
А є чим?
25.01.2026 23:44 Відповісти
Нема. Все вкрали інородці-комсомольці
26.01.2026 00:04 Відповісти
Ну прокурори, сбушники, які шили справу, вони ж усі сидять з бронею й не можуть закрити шиту білими нитками справу просто так. Цей скот і далі за державні гроші буде творити беззаконня.
26.01.2026 10:12 Відповісти
А баканова на скільки затримали?
Чи його взагалі не затримували?
І корявченкова не затримали?
І назаров втік.
А де дєрьмак?
А детектива тримають під вартою саме за те, що хотів посадити під варту оту всю піздоту, яка обкрадає Україну але є друзями найвеличнішого піськограя.
25.01.2026 23:42 Відповісти
Взагалі-то у світі в днюхи за влади УЗУРПАТОРІВ - ворогам давали реабілітацію ...
А це що Вовану-Буратіні- таке ПАЗДРАВЛЄНІЄ ?
Бой вийдуть й почнуть як Червінський матку правду різати на цю ригоЗЄмафію?
Тести записів з гундосом зачитувати...
26.01.2026 00:44 Відповісти
Таких прокурорів треба звільнити і пожиттєво відлучити від зняття правовою діяльністю. І таких суддів теж. З конфіскацією майна. Щоб іншим була наука.
