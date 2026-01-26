Детективу НАБУ Магамедрасулову продлили меру пресечения до 15 марта
Печерский районный суд Киева продлил детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову меру пресечения в виде личного обязательства до 15 марта.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила адвокат Магамедрасулова Елена Щербан, информирует Цензор.НЕТ.
Продлен срок досудебного расследования
Также суд, по ходатайству прокуроров, еще на 3 месяца продлил срок досудебного расследования до 21 апреля. Общее время досудебного расследования увеличилось до 9 месяцев, отметила Щербан.
"Наша сторона, в свою очередь, ищет экспертов за рубежом для проведения исследований аудиозаписей, на которых основано обвинение", - сказала адвокат.
Прокуроры предоставили информацию, что на записях звонков Руслана Магамедрасулова слышно о том, как тот якобы договаривается о поставках конопли в Республику Дагестан в России. Защита Магамедрасулова настаивает, что в разговоре речь шла о продаже конопли в Узбекистан.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Чи його взагалі не затримували?
І корявченкова не затримали?
І назаров втік.
А де дєрьмак?
А детектива тримають під вартою саме за те, що хотів посадити під варту оту всю піздоту, яка обкрадає Україну але є друзями найвеличнішого піськограя.
А це що Вовану-Буратіні- таке ПАЗДРАВЛЄНІЄ ?
Бой вийдуть й почнуть як Червінський матку правду різати на цю ригоЗЄмафію?
Тести записів з гундосом зачитувати...