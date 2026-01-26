РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15441 посетитель онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 822 14

Детективу НАБУ Магамедрасулову продлили меру пресечения до 15 марта

Дело Магамедрасулова: мера пресечения продлена до 15 марта

Печерский районный суд Киева продлил детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову меру пресечения в виде личного обязательства до 15 марта.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила адвокат Магамедрасулова Елена Щербан, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продлен срок досудебного расследования

Также суд, по ходатайству прокуроров, еще на 3 месяца продлил срок досудебного расследования до 21 апреля. Общее время досудебного расследования увеличилось до 9 месяцев, отметила Щербан.

"Наша сторона, в свою очередь, ищет экспертов за рубежом для проведения исследований аудиозаписей, на которых основано обвинение", - сказала адвокат.

Прокуроры предоставили информацию, что на записях звонков Руслана Магамедрасулова слышно о том, как тот якобы договаривается о поставках конопли в Республику Дагестан в России. Защита Магамедрасулова настаивает, что в разговоре речь шла о продаже конопли в Узбекистан.

Читайте также: Прокурор по делу Магамедрасулова Ганилов получил служебную квартиру в Киеве, - "слуга народа" Радина

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Дело Магамедрасулова: внутреннее расследование НАБУ продолжается, проведены обыски у более 20 сотрудников

Автор: 

НАБУ (4805) мера пресечения (628) Магамедрасулов (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
25.01.2026 23:24 Ответить
+10
А як там справа Ваньки Баканова, який вивіз за кордон шість автівок готівки? Втікав як янукович!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:25 Ответить
+9
Фігурант справи пішов в адвокати, а детектив далі в СІЗО. Україна провела всі реформи до вступу в ЄС
показать весь комментарий
25.01.2026 23:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українців в НАБУ взагалі беруть?
показать весь комментарий
25.01.2026 23:10 Ответить
Вас принижує ЩО ? Що совковогебнівських мародерів в більшості єврейського походження прослуховував не українець ,то тоді всьо не всчьот?
показать весь комментарий
26.01.2026 01:25 Ответить
Битва жаби і гадюки під час геноциду Українців мене не влаштовує.
показать весь комментарий
26.01.2026 01:42 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2026 23:24 Ответить
А як там справа Ваньки Баканова, який вивіз за кордон шість автівок готівки? Втікав як янукович!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:25 Ответить
Руслан Магамедрасулов - кращий українець, ніж Арткор. Беріть приклад!
показать весь комментарий
25.01.2026 23:28 Ответить
Так... З Узбекистаном не торгую, чи з ким там...
показать весь комментарий
25.01.2026 23:34 Ответить
А є чим?
показать весь комментарий
25.01.2026 23:44 Ответить
Нема. Все вкрали інородці-комсомольці
показать весь комментарий
26.01.2026 00:04 Ответить
Фігурант справи пішов в адвокати, а детектив далі в СІЗО. Україна провела всі реформи до вступу в ЄС
показать весь комментарий
25.01.2026 23:41 Ответить
Ну прокурори, сбушники, які шили справу, вони ж усі сидять з бронею й не можуть закрити шиту білими нитками справу просто так. Цей скот і далі за державні гроші буде творити беззаконня.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:12 Ответить
А баканова на скільки затримали?
Чи його взагалі не затримували?
І корявченкова не затримали?
І назаров втік.
А де дєрьмак?
А детектива тримають під вартою саме за те, що хотів посадити під варту оту всю піздоту, яка обкрадає Україну але є друзями найвеличнішого піськограя.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:42 Ответить
Взагалі-то у світі в днюхи за влади УЗУРПАТОРІВ - ворогам давали реабілітацію ...
А це що Вовану-Буратіні- таке ПАЗДРАВЛЄНІЄ ?
Бой вийдуть й почнуть як Червінський матку правду різати на цю ригоЗЄмафію?
Тести записів з гундосом зачитувати...
показать весь комментарий
26.01.2026 00:44 Ответить
Таких прокурорів треба звільнити і пожиттєво відлучити від зняття правовою діяльністю. І таких суддів теж. З конфіскацією майна. Щоб іншим була наука.
показать весь комментарий
26.01.2026 09:55 Ответить
 
 