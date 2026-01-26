Детективу НАБУ Магамедрасулову продлили меру пресечения до 15 марта

Печерский районный суд Киева продлил детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову меру пресечения в виде личного обязательства до 15 марта.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила адвокат Магамедрасулова Елена Щербан, информирует Цензор.НЕТ.

Продлен срок досудебного расследования

Также суд, по ходатайству прокуроров, еще на 3 месяца продлил срок досудебного расследования до 21 апреля. Общее время досудебного расследования увеличилось до 9 месяцев, отметила Щербан.

"Наша сторона, в свою очередь, ищет экспертов за рубежом для проведения исследований аудиозаписей, на которых основано обвинение", - сказала адвокат.

Прокуроры предоставили информацию, что на записях звонков Руслана Магамедрасулова слышно о том, как тот якобы договаривается о поставках конопли в Республику Дагестан в России. Защита Магамедрасулова настаивает, что в разговоре речь шла о продаже конопли в Узбекистан.

