Новости Дело Руслана Магамедрасулова
1 860 15

СБУ просила Минюст дать Магамедрасулову камеру с "неприятными соседями". Галущенко об этом знал, - САП

Дело Магамедрасулова: какова в нем роль Галущенко?

В Минюсте, когда его возглавлял Герман Галущенко, выбирали "специальную" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

21 июля 2025 года заместитель главы Минюста Евгений Пикалов писал тогдашнему министру Галущенко такое сообщение:

"Поступила просьба от СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему, скорее всего, завтра изберут меру пресечения и привезут к нам в Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

Впоследствии Пикалов прислал Галущенко фото камеры СИЗО и заявил, что "это предварительные условия, которые мы предложили".

Галущенко ответил на это сообщение "Плюс".

Речь идет о детективе Руслане Магамедрасулове.

Ранее в сети обнародовали фото камеры СИЗО, в которой содержали Магамедрасулова.

Дело Магамедрасулова

+9
То тепер пана Галущенка поселіть в ту камеру з "неприємними сусідами"! Недаром у євреїв є приказка: " Не рий яму другому, бо сам в неї попадеш"...
17.02.2026 15:04 Ответить
+6
обична падаль без совісті емпатії і душі.такого вбити честь і ніякого гріха.
17.02.2026 15:02 Ответить
+4
а галущенко ще та гнида
17.02.2026 15:00 Ответить
а галущенко ще та гнида
17.02.2026 15:00 Ответить
обична падаль без совісті емпатії і душі.такого вбити честь і ніякого гріха.
17.02.2026 15:02 Ответить
Приклад організованого за ієрархічним принципом, міжнародного злочинного угрупування!! Але керівникам ГПУ, ДБР, МВС, Нацбанку, НацПолу, ФІНМОНІТОРИНГУ, про таке нічого не відомо, оскільки вони, тако ж його є члЄНАМИ!!!
Венедіктова-рябошапка-махніцкий-ярема-наливайченко-та ще десятки борцунів, уже отримали, деякі дивіденти від цього ОЗУ!!??!!??
17.02.2026 15:54 Ответить
То тепер пана Галущенка поселіть в ту камеру з "неприємними сусідами"! Недаром у євреїв є приказка: " Не рий яму другому, бо сам в неї попадеш"...
17.02.2026 15:04 Ответить
Буде ВІПкамера,щоб лишнього не базікав-буде топити тих кого можна топити.
17.02.2026 15:20 Ответить
Так Галущенко вже заявив, що у нього немає грошей, і заплатити за нього нема кому.
Ось і подивимось
17.02.2026 15:45 Ответить
Навряд чи Галущенко єврей, скоріше він шабесгой.
17.02.2026 15:25 Ответить
СБУ просила, Галущенко знав і тільки керівництво СБУ було не в курсі протиправних дій до детектива НАБУ !?
17.02.2026 15:15 Ответить
А де кримінальна справа по цьому злочину? Зелю туди на добу.
17.02.2026 15:19 Ответить
А сам Галущенко зараз сподівається, що ключ від камери дадуть ще і єкс-міністерці енергетики, яка до нього в будинок ходила, маючи ключі від хвіртки?...
17.02.2026 15:27 Ответить
А тепер Галущенка в туж камеру і до тих сусідів...
17.02.2026 15:27 Ответить
Ютуб рясніє документальними фільмами про нквд,гулаг. Можливо,хтось себе впізнає по їх методах роботи,або до чого скотив країну гнусавий,за якого так льогко віддали 73 проценти.
17.02.2026 15:34 Ответить
Закон бумеранга спрацював,тепер в ту камеру Галущенка,а ще без права застави.Всіх потужних менеджерів, скільки їх 5 чи 6 на нари.
17.02.2026 15:34 Ответить
"Респект" СБУ і особисто Малюку. Гнида.
17.02.2026 15:43 Ответить
Від кохання до ненависті щодо СБУ, лише одна незаконна команда з шобли ухилянта на Банковій?!?!
17.02.2026 15:57 Ответить
 
 