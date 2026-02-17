СБУ просила Минюст дать Магамедрасулову камеру с "неприятными соседями". Галущенко об этом знал, - САП

В Минюсте, когда его возглавлял Герман Галущенко, выбирали "специальную" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

21 июля 2025 года заместитель главы Минюста Евгений Пикалов писал тогдашнему министру Галущенко такое сообщение:

"Поступила просьба от СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему, скорее всего, завтра изберут меру пресечения и привезут к нам в Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".

Впоследствии Пикалов прислал Галущенко фото камеры СИЗО и заявил, что "это предварительные условия, которые мы предложили".

Галущенко ответил на это сообщение "Плюс".

Речь идет о детективе Руслане Магамедрасулове.

Ранее в сети обнародовали фото камеры СИЗО, в которой содержали Магамедрасулова.

Дело Магамедрасулова

Читайте: Детективу НАБУ Магамедрасулову продлили меру пресечения до 15 марта