СБУ просила Минюст дать Магамедрасулову камеру с "неприятными соседями". Галущенко об этом знал, - САП
В Минюсте, когда его возглавлял Герман Галущенко, выбирали "специальную" камеру для детектива НАБУ Магамедрасулова.
Об этом во время заседания заявил прокурор САП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
21 июля 2025 года заместитель главы Минюста Евгений Пикалов писал тогдашнему министру Галущенко такое сообщение:
"Поступила просьба от СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему, скорее всего, завтра изберут меру пресечения и привезут к нам в Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями".
Впоследствии Пикалов прислал Галущенко фото камеры СИЗО и заявил, что "это предварительные условия, которые мы предложили".
Галущенко ответил на это сообщение "Плюс".
Речь идет о детективе Руслане Магамедрасулове.
Ранее в сети обнародовали фото камеры СИЗО, в которой содержали Магамедрасулова.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
