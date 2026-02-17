РУС
Новости Дело Галущенко
1 362 31

Галущенко о приемлемом для себя залоге: "Миллионов 20-30 нашел бы"

Галущенко

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании более $112 млн, заявил, что мог бы заплатить 20-30 миллионов гривен залога.

Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление экс-министра

Отвечая на вопрос судьи ВАКС о приемлемом для себя залоге, как альтернативе аресту, Галущенко заявил: "Я думаю, что миллионов 30 бы нашел, [или] 20 млн".

  • Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят суд избрать для Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.

Ранее на заседании суда Галущенко заявлял, что не имеет средств на внесение залога в 425 млн грн и не знает, кто может внести за него такую значительную сумму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Галущенко задержали именно тогда, когда появился риск побега за границу, - НАБУ

Подозрение Герману Галущенко

  • Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
  • Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
  • Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
  • Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

Читайте: СБУ просила Минюст дать Магамедрасулову камеру с "неприятными соседями". Галущенко об этом знал, - САП

Топ комментарии
+18
от, падло, ще й знущається
17.02.2026 19:03 Ответить
+17
10 лямів-похибка, чьмо йбане. в Китаї б не торгувалися, розстріляли б нахй.
17.02.2026 19:06 Ответить
+5
А всього і треба, що 3 метра вірьовки на додачу, до його подєльніків!!
Суд Лінча для нього за смерть Українців!!!
17.02.2026 19:26 Ответить
Шмигаль, з свириденко та групою держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, кєровництвом НацдержСлужби, гроші з Держслужбовців, уже збирають на галущенка, як злочинця-убивцю Українців, з шапкою по кабінетах, чи за командою, прямо з бухгалтерії принесуть???
17.02.2026 19:20 Ответить
Суд Лінча для нього за смерть Українців!!!
17.02.2026 19:26 Ответить
У Китаї корупціонерів не ловлять їх призначають.
17.02.2026 20:13 Ответить
Веселий дядька. А може хрешений твого сина-мудака за тебе внесе? За сина ж "платив".
17.02.2026 19:08 Ответить
Ти не так давно заявляв що в тебе куми заможні?
17.02.2026 19:08 Ответить
Які вони гидкі,такі бідні ЗЕлені гниди.20-30 знайшов.Мабуть не млн.,атпромто гривень.
17.02.2026 19:10 Ответить
Така самовпевнена у безкарності, бридка мразота
17.02.2026 19:14 Ответить
Цей дибіл грає клоуна, але ще не усвідомлює, що він ідеальна сакральна жертва для заспокоєння електорату.
17.02.2026 19:28 Ответить
Він не грає клоуна, він дійсно думає, що так треба жити
17.02.2026 19:42 Ответить
Герман Галущенко - зарплата 1 594 463 грн (міністр енергетики); за 2024 рік

а скажіть мені хто чесно заробляє ..чи може ось так просто викласти 20 річну зарплатню ?!
17.02.2026 19:23 Ответить
Так, якщо зарплата це бонус, а так отримав посаду і крутись, як можешь
17.02.2026 19:41 Ответить
А де шукатиме? Може і я там пошукаю та знайду?
17.02.2026 19:24 Ответить
В тумбочці
17.02.2026 19:29 Ответить
Дай на ЗСУ. зеленский не дозволяє - а як жеж тоді красти. Кончена країна.
17.02.2026 19:26 Ответить
фактично від Zельоної Гниди Галущенко це звучить так - на бую я крутив ваше українське правосудіє
17.02.2026 19:26 Ответить
**** знущається. РОЗМТРІЛЯТИ ГАНДОНА
17.02.2026 19:27 Ответить
Не ну нечисть просто знущається,типу нє 20-30 лямів уйобіще б знайшло.А 400 ну не маю.Це типу для нього як 400 грн десь би порився в кишені і знайшов!От таке падло краде сто-двісті лямів 20% дає свого роду відкат суду,і гуляй вася.Ну так можна жити...Шахед тобі у сра..у під..р!
17.02.2026 19:29 Ответить
Кінчена сволота!
17.02.2026 19:30 Ответить
Ну просто нищеброд подзаборный может скинемся бедолаге на хлебушек..
17.02.2026 19:32 Ответить
Трохи незрозуміла ситуація, то майже перейшов, але зловили. Нетипова... Що далі?
17.02.2026 19:32 Ответить
...Мільйонів 20-30 знайшов би....
більше теж, але кроме застави є ще поважні люди яким теж треба платити. Та і жадність не дозволяє, чим більше сплатити запоруки, тим більше потім платити благодійникам
17.02.2026 19:37 Ответить
Нагадайте мені, коли там Україна сподівається бути прийнятою в Евросоюз?
17.02.2026 19:49 Ответить
Коли у солдатів на нулі не вистачає елементарних грілок не те що дронів у цих зелених гнид і паскуди по кишенях валяються десятки мільйонів гривень у якості дріб'язку...в такому випадку нам би допомогли масові розстріли таких, іншого я не бачу.
17.02.2026 19:52 Ответить
ну точно, копілку свою хоче розбити, як колись слєсарь-інтелігєнт со срєднім образованієм ))
17.02.2026 20:03 Ответить
Скажи де, і я піду пошукаю
17.02.2026 20:31 Ответить
У коханки Гринчук позичив бы!
17.02.2026 20:35 Ответить
Як приємно що у будь-якого зепутата і чиновника є собі на заставу 20-30млн грн. Мабуть на донат ЗСУ відкладав, а тут - ХОБА, і така дрібна неприємність.
17.02.2026 20:36 Ответить
 
 