Галущенко о приемлемом для себя залоге: "Миллионов 20-30 нашел бы"

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании более $112 млн, заявил, что мог бы заплатить 20-30 миллионов гривен залога.

Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление экс-министра

Отвечая на вопрос судьи ВАКС о приемлемом для себя залоге, как альтернативе аресту, Галущенко заявил: "Я думаю, что миллионов 30 бы нашел, [или] 20 млн".

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят суд избрать для Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.

Ранее на заседании суда Галущенко заявлял, что не имеет средств на внесение залога в 425 млн грн и не знает, кто может внести за него такую значительную сумму.

Подозрение Герману Галущенко

Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".

Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.

Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.

Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.

