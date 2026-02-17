1 362 31
Галущенко о приемлемом для себя залоге: "Миллионов 20-30 нашел бы"
Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, подозреваемый в отмывании более $112 млн, заявил, что мог бы заплатить 20-30 миллионов гривен залога.
Об этом он сказал во время заседания ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление экс-министра
Отвечая на вопрос судьи ВАКС о приемлемом для себя залоге, как альтернативе аресту, Галущенко заявил: "Я думаю, что миллионов 30 бы нашел, [или] 20 млн".
- Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просят суд избрать для Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 425 миллионов гривен залога.
Ранее на заседании суда Галущенко заявлял, что не имеет средств на внесение залога в 425 млн грн и не знает, кто может внести за него такую значительную сумму.
Подозрение Герману Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
Суд Лінча для нього за смерть Українців!!!
а скажіть мені хто чесно заробляє ..чи може ось так просто викласти 20 річну зарплатню ?!
більше теж, але кроме застави є ще поважні люди яким теж треба платити. Та і жадність не дозволяє, чим більше сплатити запоруки, тим більше потім платити благодійникам