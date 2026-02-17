Галущенко задержали именно тогда, когда появился риск побега за границу, - НАБУ
В НАБУ опровергли "мифы" по делу Галущенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Бюро отметили, что не ждали, пока экс-министр уедет за границу, чтобы создать картинку побега.
"В этом деле мы исследовали, в частности, движение средств за рубежом. Собирали доказательства, в том числе через запросы о международно-правовой помощи. Это требует времени.
В то же время, когда появился риск побега фигуранта за границу, мы приняли решение задержать лицо и сообщить ему о подозрении, исходя из доказательств, собранных на данный момент", - пояснили там.
Доказательства
В Бюро отметили, что ключевые доказательства по делу были получены после осмотра более 200 электронных носителей, изъятых в ходе обысков 10-11 ноября 2025 года, а также в рамках международно-правовой помощи.
"Один из важных ответов на международный запрос получен детективами 13 февраля 2026 года. Еще 15 запросов в 14 стран мира находятся в работе", - добавили в НАБУ.
Также там опровергли, что незаконно задержали экс-министра.
"16 февраля 2026 года следственный судья ВАКС проверил и подтвердил законность задержания фигуранта до 6 утра 18 февраля 2026 года или до избрания меры пресечения. Заседание суда по этому вопросу началось сегодня, 17 февраля", - подытожили в Бюро.
Подозрение Герману Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко объявят о подозрении после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
