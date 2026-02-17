Галущенка затримали саме тоді, коли з'явився ризик втечі за кордон, - НАБУ

НАБУ спростувало "міфи" у справі Галущенка

У НАБУ спростували "міфи" щодо справи Галущенка.

Що відомо?

У Бюро зазначили, що не чекали, поки ексміністр поїде за кордон, щоб створити картинку втечі.

"У цій справі ми досліджували зокрема й рух коштів за кордоном. Збирали докази, зокрема, через запити на міжнародно-правову допомогу. Це потребує часу.

Водночас, коли з’явився ризик втечі фігуранта за кордон, ми ухвалили рішення затримати особу і повідомити їй про підозру, виходячи з доказів, зібраних на цей момент", - пояснили там.

Докази

У Бюро зазначили, що ключові докази у справі були отримані після огляду понад 200 електронних носіїв, вилучених у ході обшуків 10-11 листопада 2025 року, а також у межах міжнародно-правової допомоги.

"Одна з важливих відповідей на міжнародний запит отримана детективами 13 лютого 2026 року. Ще 15 запитів до 14 країн світу наразі в роботі", - додали в НАБУ.

Також там заперечили, що незаконно затримали ексміністра.

"16 лютого 2026 року слідчий суддя ВАКС перевірив та підтвердив законність затримання фігуранта до 6 ранку 18 лютого 2026 року або до обрання запобіжного заходу. Засідання суду з цього питання розпочалось сьогодні, 17 лютого", - підсумували у Бюро.

Підозра Герману Галущенку

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

Миндич ржёт надрывается
Лише тільки уявіть, який буде шухер в племені найвеличнішого лідера світу, упродовж лічених годин після кінця його царювання:
Нє віноватая я, они сами (доляри) до мене в кишеню залізли.
Вже на самому кордоні раптово і несподівано появився ризик втечі.НАБУ ледве-ледве встигло злапати...
Міністр? - з нього такий міністр енергетики як Зельиного буя молоток - висмикують якихось лівих на посади а Верховна Рада дає добро
Миндич ржёт надрывается
А у Миндича не з'явився ризик втечі за кордон, - НАБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3601054
а яка зазтава за міністра призначена? кілька відсотків від вкраденого?
Не дуже велика - і 10% від вкраденого немає.

Зате як цей використаний дєрьмаками презерватив обурювався, що такої великої застави він ніколи не бачив! А про застави охоронцям Порошенка, яких затримали на підставі ефесбешної флешки, "не чула баба"? Так там вигадана сума значно менша була, ніж в цій справі...
Гіпотеза, чому не випустили: у нього не було ізраїльського паспорта. Громадян Ізраїлю випускають безперешкодно.
