Галущенка затримали саме тоді, коли з’явився ризик втечі за кордон, - НАБУ

У НАБУ спростували "міфи" щодо справи Галущенка.

Що відомо?

У Бюро зазначили, що не чекали, поки ексміністр поїде за кордон, щоб створити картинку втечі.

"У цій справі ми досліджували зокрема й рух коштів за кордоном. Збирали докази, зокрема, через запити на міжнародно-правову допомогу. Це потребує часу.

Водночас, коли з’явився ризик втечі фігуранта за кордон, ми ухвалили рішення затримати особу і повідомити їй про підозру, виходячи з доказів, зібраних на цей момент", - пояснили там.

Докази

У Бюро зазначили, що ключові докази у справі були отримані після огляду понад 200 електронних носіїв, вилучених у ході обшуків 10-11 листопада 2025 року, а також у межах міжнародно-правової допомоги.

"Одна з важливих відповідей на міжнародний запит отримана детективами 13 лютого 2026 року. Ще 15 запитів до 14 країн світу наразі в роботі", - додали в НАБУ.

Також там заперечили, що незаконно затримали ексміністра.

"16 лютого 2026 року слідчий суддя ВАКС перевірив та підтвердив законність затримання фігуранта до 6 ранку 18 лютого 2026 року або до обрання запобіжного заходу. Засідання суду з цього питання розпочалось сьогодні, 17 лютого", - підсумували у Бюро.

Підозра Герману Галущенку

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

