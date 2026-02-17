2 207 34
Галущенко про прийнятну для себе заставу: "Мільйонів 20-30 знайшов би"
Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, підозрюваний у відмиванні понад $112 млн, заявив, що міг би заплатити 20-30 мільйонів гривень застави.
Про це він сказав під час засідання ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Заява ексміністра
Відповідаючи на питання судді ВАКС про прийнятну для себе заставу, як альтернативу арешту, Галущенко заявив: "Я думаю, що мільйонів 30 би знайшов, [або] 20 млн".
- Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять суд обрати для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.
Раніше на засіданні суду Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави у 425 млн грн й не знає, хто може внести за нього таку значну суму.
Підозра Герману Галущенку
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
Топ коментарі
+23 Anton Strashevskiy
показати весь коментар17.02.2026 19:03 Відповісти Посилання
+19 Виктор #615701
показати весь коментар17.02.2026 19:06 Відповісти Посилання
+7 Vasya Petrov #615797
показати весь коментар17.02.2026 19:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суд Лінча для нього за смерть Українців!!!
а скажіть мені хто чесно заробляє ..чи може ось так просто викласти 20 річну зарплатню ?!
більше теж, але кроме застави є ще поважні люди яким теж треба платити. Та і жадність не дозволяє, чим більше сплатити запоруки, тим більше потім платити благодійникам
у мене вже люто горить срака, шо не кореш, шо не міністр, шо не очередний потужник зеленського - ВСІ абсолютно ВСІ крадуть лопатами під час війни і тікають за кордон, жодного не повернуто і серйозно не покарано. Такого піздінга навіть яник собі не дозволяв, а той, нагадаю - вивозив бабки грузовиками!
Чи просто візьме з общака?