Галущенко про прийнятну для себе заставу: "Мільйонів 20-30 знайшов би"

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, підозрюваний у відмиванні понад $112 млн, заявив, що міг би заплатити 20-30 мільйонів гривень застави.

Про це він сказав під час засідання ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Заява ексміністра

Відповідаючи на питання судді ВАКС про прийнятну для себе заставу, як альтернативу арешту, Галущенко заявив: "Я думаю, що мільйонів 30 би знайшов, [або] 20 млн".

  • Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять суд обрати для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

Раніше на засіданні суду Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави у 425 млн грн й не знає, хто може внести за нього таку значну суму.

Підозра Герману Галущенку

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

Топ коментарі
от, падло, ще й знущається
17.02.2026 19:03 Відповісти
10 лямів-похибка, чьмо йбане. в Китаї б не торгувалися, розстріляли б нахй.
17.02.2026 19:06 Відповісти
Ахах, клоун, це капець цирк шапіто, ти в кишенях старої куртки пошукай на дні
17.02.2026 19:05 Відповісти
Шмигаль, з свириденко та групою держсекретарів в КМУ і ЦОВВ, кєровництвом НацдержСлужби, гроші з Держслужбовців, уже збирають на галущенка, як злочинця-убивцю Українців, з шапкою по кабінетах, чи за командою, прямо з бухгалтерії принесуть???
17.02.2026 19:20 Відповісти
А всього і треба, що 3 метра вірьовки на додачу, до його подєльніків!!
Суд Лінча для нього за смерть Українців!!!
17.02.2026 19:26 Відповісти
У Китаї корупціонерів не ловлять їх призначають.
17.02.2026 20:13 Відповісти
Веселий дядька. А може хрешений твого сина-мудака за тебе внесе? За сина ж "платив".
17.02.2026 19:08 Відповісти
Ти не так давно заявляв що в тебе куми заможні?
17.02.2026 19:08 Відповісти
Які вони гидкі,такі бідні ЗЕлені гниди.20-30 знайшов.Мабуть не млн.,атпромто гривень.
17.02.2026 19:10 Відповісти
Така самовпевнена у безкарності, бридка мразота
17.02.2026 19:14 Відповісти
Цей дибіл грає клоуна, але ще не усвідомлює, що він ідеальна сакральна жертва для заспокоєння електорату.
17.02.2026 19:28 Відповісти
Він не грає клоуна, він дійсно думає, що так треба жити
17.02.2026 19:42 Відповісти
Герман Галущенко - зарплата 1 594 463 грн (міністр енергетики); за 2024 рік

а скажіть мені хто чесно заробляє ..чи може ось так просто викласти 20 річну зарплатню ?!
17.02.2026 19:23 Відповісти
Так, якщо зарплата це бонус, а так отримав посаду і крутись, як можешь
17.02.2026 19:41 Відповісти
А де шукатиме? Може і я там пошукаю та знайду?
17.02.2026 19:24 Відповісти
В тумбочці
17.02.2026 19:29 Відповісти
Дай на ЗСУ. зеленский не дозволяє - а як жеж тоді красти. Кончена країна.
17.02.2026 19:26 Відповісти
фактично від Zельоної Гниди Галущенко це звучить так - на бую я крутив ваше українське правосудіє
17.02.2026 19:26 Відповісти
**** знущається. РОЗМТРІЛЯТИ ГАНДОНА
17.02.2026 19:27 Відповісти
Не ну нечисть просто знущається,типу нє 20-30 лямів уйобіще б знайшло.А 400 ну не маю.Це типу для нього як 400 грн десь би порився в кишені і знайшов!От таке падло краде сто-двісті лямів 20% дає свого роду відкат суду,і гуляй вася.Ну так можна жити...Шахед тобі у сра..у під..р!
17.02.2026 19:29 Відповісти
Кінчена сволота!
17.02.2026 19:30 Відповісти
Ну просто нищеброд подзаборный может скинемся бедолаге на хлебушек..
17.02.2026 19:32 Відповісти
Трохи незрозуміла ситуація, то майже перейшов, але зловили. Нетипова... Що далі?
17.02.2026 19:32 Відповісти
...Мільйонів 20-30 знайшов би....
більше теж, але кроме застави є ще поважні люди яким теж треба платити. Та і жадність не дозволяє, чим більше сплатити запоруки, тим більше потім платити благодійникам
17.02.2026 19:37 Відповісти
Нагадайте мені, коли там Україна сподівається бути прийнятою в Евросоюз?
17.02.2026 19:49 Відповісти
Коли у солдатів на нулі не вистачає елементарних грілок не те що дронів у цих зелених гнид і паскуди по кишенях валяються десятки мільйонів гривень у якості дріб'язку...в такому випадку нам би допомогли масові розстріли таких, іншого я не бачу.
17.02.2026 19:52 Відповісти
ну точно, копілку свою хоче розбити, як колись слєсарь-інтелігєнт со срєднім образованієм ))
17.02.2026 20:03 Відповісти
Скажи де, і я піду пошукаю
17.02.2026 20:31 Відповісти
У коханки Гринчук позичив бы!
17.02.2026 20:35 Відповісти
Як приємно що у будь-якого зепутата і чиновника є собі на заставу 20-30млн грн. Мабуть на донат ЗСУ відкладав, а тут - ХОБА, і така дрібна неприємність.
17.02.2026 20:36 Відповісти
ну тобто цей уйоб*к крав лопатами розповідаючи нам всім як треба економити, як треба підвищувати ціну за кіловат ітд ітп, вчив за ці грошики діточок за кордоном в елітних вузах, намагався втекти де його за руку зловили на кордоні і тепер з ухмилкой розповідає шо в нього грошиків немає а "якихось" там 500-700тис $ "знайшовби" - тварь кончена, наче це не суд а торги на базарі де він від справи у мусорів відкупається % від вкраденого. Арештувати майно, домогтись скасування дипломів дітей і посадити років на 10 тварину! доки не компенсує повністю вкрадене і не компенсує спричинені збитки своїми діями як прямі так і по наслідкам!!! Яка нафіг застава для того, хто намагався втекти вкравши в десятки разів більше і наніс бритків в сотні разів більше??

у мене вже люто горить срака, шо не кореш, шо не міністр, шо не очередний потужник зеленського - ВСІ абсолютно ВСІ крадуть лопатами під час війни і тікають за кордон, жодного не повернуто і серйозно не покарано. Такого піздінга навіть яник собі не дозволяв, а той, нагадаю - вивозив бабки грузовиками!
17.02.2026 21:05 Відповісти
Хіба залог не повинен, як мінімум, відповідати нанесеной шкоді? Що це за торги? А гроші, що вносяться законом не повинні перевірятись на легальність? 20-30 млн. він найде...де найде в дуплі дуба, чи що?
17.02.2026 22:29 Відповісти
Колекцію марок, що з дитинства збирав, продасть? 😁
Чи просто візьме з общака?
17.02.2026 23:44 Відповісти
 
 