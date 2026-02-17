Галущенко про прийнятну для себе заставу: "Мільйонів 20-30 знайшов би"

Колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, підозрюваний у відмиванні понад $112 млн, заявив, що міг би заплатити 20-30 мільйонів гривень застави.

Про це він сказав під час засідання ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Заява ексміністра

Відповідаючи на питання судді ВАКС про прийнятну для себе заставу, як альтернативу арешту, Галущенко заявив: "Я думаю, що мільйонів 30 би знайшов, [або] 20 млн".

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просять суд обрати для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

Раніше на засіданні суду Галущенко заявляв, що не має коштів на внесення застави у 425 млн грн й не знає, хто може внести за нього таку значну суму.

Підозра Герману Галущенку

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

