Галущенка взяли під варту з можливою заставою у 200 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Рішення суду
Альтернативну заставу у запобіжному заході для Галущенка визначили у розмірі 200 млн грн. Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.
Прокурор САП просив визначити заставу розміром 425 млн грн.
У разі внесення застави Галущенко повинен буде дотримуватись таких обовʼязків:
- не відлучатись з Києва та Київської області;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- утримуватись від спілкування із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі "Мідас";
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет.
Справа Германа Галущенка
- Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
- Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
- Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
- Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.
У будь-якому разі суддя зобов'язаний обґрунтувати своє рішення, бо «щось середнє» - це, звісно, жарт. Між нулем і 425 середнє приблизно так і виглядає. Але рішення не може бути арифметичним компромісом. Має бути мотивація.
Хотілося б почути, чому прокуратура визначила заставу саме 425 і чому суддя дійшов до суми 200. Поки що це виглядає як жонглювання цифрами без належного обґрунтування з усіх сторін.
200 - державі,
200 - собі.