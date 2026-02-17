УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини Справа Галущенка
3 602 42

Галущенка взяли під варту з можливою заставою у 200 млн грн

Герман Галущенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення суду

Альтернативну заставу у запобіжному заході для Галущенка визначили у розмірі 200 млн грн. Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський.

Прокурор САП просив визначити заставу розміром 425 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Галущенко про прийнятну для себе заставу: "Мільйонів 20-30 знайшов би"

У разі внесення застави Галущенко повинен буде дотримуватись таких обовʼязків:

  • не відлучатись з Києва та Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • утримуватись від спілкування із Міндічем, Цукерманом, Миронюком, Басовим та іншими підозрюваними у справі "Мідас";
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Також читайте: Галущенко про розміщення детектива НАБУ Магамедрасулова у СІЗО: "Спеціально поганих умов не було"

Справа Германа Галущенка

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".
  • Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.
  • Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.
  • Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенка затримали саме тоді, коли з’явився ризик втечі за кордон, - НАБУ

Автор: 

застава (766) Галущенко Герман (652) ВАКС Антикорупційний суд (2217) запобіжний захід (674)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
17.02.2026 19:42 Відповісти
+8
що за торговля з тими заставами..
за таке під час війни - шнурок на шию ..
та табличка на груди..
показати весь коментар
17.02.2026 19:43 Відповісти
+6
Ну що українці - натішились? Подальша доля цього ЗЕмародера відома - арешт, підозра, застава, общак і з "чистою" совістю на волю! Не він перший і далеко не останній!
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
425 : 2 = ну явно не 200 (разом із Гринчук пополам)
Суддя нічого не сплутав?
показати весь коментар
17.02.2026 19:33 Відповісти
4,835 мільярда вкрав, то 200 млн. знайде.
показати весь коментар
17.02.2026 19:49 Відповісти
У Галущенка навіть погляд злодійкуватий. А взагалі-то всіх високопоставлених чиновників в Україні треба перевіряти на "ген злодійства" шляхом генетичної експертизи.
Посудіть самі.
На території України простим українцям доводилось нести непосильний податковий тягар:
1) спочатку на князів, своїх і тим більше чужих.
2) потім на різних окупантів, в числі яких хозари, половці , печеніги, монголо-татари. московити. німці, ж/д, поляки румуни, хто тільки не панував в Україні;
3) церкву;
4) потім прийшла російська імперія з її рабством (кріпацтвом);
5)потім прийли більшовики з їх рабством (колгоспами);
6) далі знову прийшли капіталісти- мародери, в масі своїй інородці, які почали нещадно дерти сім шкур з українця.
От всі ці мародери дерли податки з селян. І чесна людина, яка платила всі податки не мала жодних шансів вижити. Вижили тільки ті, що крали. Звідти пішло народне: не вкрадеш не проживеш. І ось цей "ген злодійства" закріпився в генотипі українця, і тільки рідко хто його не має. А попадаючи на керівні посади українець продовжує красти, не тому що хоче, а тому, що це в нього в генах. Тому при виборах на керівні посади необхідна генетична експертиза на "ген злодійства".
показати весь коментар
18.02.2026 12:02 Відповісти
Кум в біді не кине 200 лямів не такі вже й великі гроші
показати весь коментар
17.02.2026 19:33 Відповісти
але похрестника можуть відрахувати за неуспішність))))
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
4 млн євро ..
це вони тільки в багажнику автівки стільки возять..
кожен день..
общак там у адептів ру міра... тріщить по швах..
нелегальних грошей..
показати весь коментар
17.02.2026 19:49 Відповісти
Я думаю, что скоро выйдет на свободу. Кумовья и крестные могут насобирать...
показати весь коментар
17.02.2026 19:33 Відповісти
Шмигаль з свириденко, можуть вчинити і прикре самогубство, за Регламентом КМУ, з допомогою держсекретарів з КМУ та ЦОВВ!!!
Вони ж як співучасники, у цьому ОЗУ!!!!
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
Ну що українці - натішились? Подальша доля цього ЗЕмародера відома - арешт, підозра, застава, общак і з "чистою" совістю на волю! Не він перший і далеко не останній!
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
Ну вот-апять хатят атабрать всю карманную мєлачь...
показати весь коментар
17.02.2026 19:36 Відповісти
Іщо знайде 200 і вийде ви шо на приколі. Суку на нари під час війни мародерив. Якщо ця потвора вийде судді і прокурори щоб здохли
показати весь коментар
17.02.2026 19:36 Відповісти
вечір в хату Хєра ...
показати весь коментар
17.02.2026 19:42 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2026 19:42 Відповісти
що за торговля з тими заставами..
за таке під час війни - шнурок на шию ..
та табличка на груди..
показати весь коментар
17.02.2026 19:43 Відповісти
Через пару місяців заставу зменшать як Тандиру, і Галущенко спокійно вийде і втече. Схема стара як світ. 200 млн для нього - копійки.
показати весь коментар
18.02.2026 05:07 Відповісти
а "клєтчате одіяло" в нього не забрали? ну шо ж ви так! )))
показати весь коментар
17.02.2026 19:46 Відповісти
Якщо ти не Міндіч та Цукерман, а все-навсего Галущенко, можешь і не встигнуть злинять.
показати весь коментар
17.02.2026 19:47 Відповісти
А то морді галущенка не видно, що він з їхнього кодла?
показати весь коментар
17.02.2026 20:47 Відповісти
Відкупиться! Випотрошать голубчика і відпустять! Ще не одного не посадили!
показати весь коментар
17.02.2026 19:52 Відповісти
Це якийсь не суд, а розпродаж на чорний пʼятниця вівторок. Наскиглив, блд. Ще квиток на поїзд до Польщі купіть йому.
показати весь коментар
17.02.2026 19:53 Відповісти
Який квиток?Він що,свої безплатні 3000 км вже використав?
показати весь коментар
17.02.2026 20:34 Відповісти
Він використав всі квитки наших потомків на декілька поколінь вперед.
показати весь коментар
17.02.2026 20:42 Відповісти
Щоб ти здохло в цьому сізо!!! Падло!!!
показати весь коментар
17.02.2026 19:54 Відповісти
класика жанра, сейчас апеляции залог уменьшат до 30-50 млн, заплатит, выдет и наступит на пятки)))
показати весь коментар
17.02.2026 20:01 Відповісти
Бізнес на широку - вкрав мільярд - віддав мільйон і "по тихому в Австрії".
показати весь коментар
17.02.2026 20:10 Відповісти
Ця потвора кінчена не потрібна на свободі взагалі ні кому...
показати весь коментар
17.02.2026 20:11 Відповісти
... пора на гілляку?
показати весь коментар
17.02.2026 20:18 Відповісти
Цих потвор стільки, що, боюсь, гілляк на всіх не вистачить!
показати весь коментар
17.02.2026 20:48 Відповісти
Отже, треба виконати хоч одну передвиборчу обіцянку і таки посадити мілліард дерев!
показати весь коментар
18.02.2026 11:32 Відповісти
кум заплатит, по словам галушенки, кум за сына платит , ему помогает и наверное жену натягивает
показати весь коментар
17.02.2026 20:31 Відповісти
яка застава ? зробив всій країні холодомор - і відпустять ? ***** тоді воювати коли зсередини ворог безкарно руйнує державу.
показати весь коментар
17.02.2026 20:36 Відповісти
а галущенка на посаду хто призначив,Порошенко чи яка зелена блдь?
показати весь коментар
17.02.2026 20:44 Відповісти
Це черговий спектакль!
показати весь коментар
17.02.2026 22:06 Відповісти
Гетьманцов купив квартиру у Парижі під час війни, має купу закордонних активів і зв'язки з росією.
https://www.facebook.com/share/r/1CqCV5kHWh/
Я думаю, що він є агентом кремля, бо колись навіть ніс рашапропаганду про "бандерівців" чи щось таке.

До того ж, плагіатор.
https://life.pravda.com.ua/society/u-disertaciji-deputata-danila-getmanceva-znayshli-plagiat-311157/
І чому така людина досі в кріслі? Це жах!
показати весь коментар
17.02.2026 22:11 Відповісти
І через отаку гниду в окулярах зараз мерзне вся країна...
показати весь коментар
17.02.2026 22:22 Відповісти
Україна зараз мерзне, тому що гнид до влади понавибирали.
показати весь коментар
18.02.2026 11:35 Відповісти
Ситуація виглядає так: прокуратура вимагає антикорупційну заставу 425. Адвокати, ймовірно, наполягають на негайному звільненні, вибаченнях і нагородженні Галущенка. А суддя, як ми бачимо, обирає щось середнє між цими позиціями.
У будь-якому разі суддя зобов'язаний обґрунтувати своє рішення, бо «щось середнє» - це, звісно, жарт. Між нулем і 425 середнє приблизно так і виглядає. Але рішення не може бути арифметичним компромісом. Має бути мотивація.
Хотілося б почути, чому прокуратура визначила заставу саме 425 і чому суддя дійшов до суми 200. Поки що це виглядає як жонглювання цифрами без належного обґрунтування з усіх сторін.
показати весь коментар
17.02.2026 23:42 Відповісти
Позиція судді:
200 - державі,
200 - собі.
показати весь коментар
18.02.2026 11:37 Відповісти
Чому СБУ не займається цим мародером...??
показати весь коментар
18.02.2026 00:46 Відповісти
внесе заставу в залі суду відпустить - і зразу ж арештувать по статті державна зрада.
показати весь коментар
18.02.2026 09:01 Відповісти
 
 