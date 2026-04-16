Єрмак не з’явився до Вищого антикорупційного суду попри отримання повістки

Бізнес-партнера президента Тімура Міндіча та ексглаву ОП Андрія Єрмака викликали на засідання ВАКС щодо арешту майна після обшуку в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Подробиці

Співрозмовник видання заявив, що і Міндіч, і Єрмак отримали повістку до ВАКС.

"За інформацією джерел УП у силовому блоці, засідання у Вищому антикорупційному суді стосувалося накладення арешту на майно в межах кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

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Співрозмовники видання також розповіли, що у переліку вилученого під час обшуків у Міндіча йдеться про пульти від побутової техніки, предмети особистої гігієни, взуття та одяг.

"Така специфіка вилучень може свідчити про підготовку до проведення біологічних експертиз – із метою встановити належність цих речей конкретним особам", - зазначають журналісти.

Водночас ані Міндіч, ані Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися.

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