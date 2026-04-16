Єрмак не з’явився до Вищого антикорупційного суду попри отримання повістки
Бізнес-партнера президента Тімура Міндіча та ексглаву ОП Андрія Єрмака викликали на засідання ВАКС щодо арешту майна після обшуку в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Подробиці
Співрозмовник видання заявив, що і Міндіч, і Єрмак отримали повістку до ВАКС.
"За інформацією джерел УП у силовому блоці, засідання у Вищому антикорупційному суді стосувалося накладення арешту на майно в межах кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
Співрозмовники видання також розповіли, що у переліку вилученого під час обшуків у Міндіча йдеться про пульти від побутової техніки, предмети особистої гігієни, взуття та одяг.
"Така специфіка вилучень може свідчити про підготовку до проведення біологічних експертиз – із метою встановити належність цих речей конкретним особам", - зазначають журналісти.
Водночас ані Міндіч, ані Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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