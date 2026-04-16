УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13736 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт Обшук у Єрмака
8 542 87

Єрмак не з’явився до Вищого антикорупційного суду попри отримання повістки

єрмак

Бізнес-партнера президента Тімура Міндіча та ексглаву ОП Андрія Єрмака викликали на засідання ВАКС щодо арешту майна після обшуку в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Співрозмовник видання заявив, що і Міндіч, і Єрмак отримали повістку до ВАКС.

"За інформацією джерел УП у силовому блоці, засідання у Вищому антикорупційному суді стосувалося накладення арешту на майно в межах кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом Хірург, - детектив НАБУ Абакумов

Співрозмовники видання також розповіли, що у переліку вилученого під час обшуків у Міндіча йдеться про пульти від побутової техніки, предмети особистої гігієни, взуття та одяг.

"Така специфіка вилучень може свідчити про підготовку до проведення біологічних експертиз – із метою встановити належність цих речей конкретним особам", - зазначають журналісти.

Водночас ані Міндіч, ані Єрмак на засідання у ВАКС не з'явилися.

Також читайте: ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав у суд, "бо в Україні обстріли"

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев виступив проти "банди Єрмака" у владі

Звільнення Єрмака

Читайте: У НАЗК пояснили, чому не опублікували інформацію про перевірку декларації Єрмака

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2240) Єрмак Андрій (1787) Міндіч Тімур (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Дураку дали право голосу. Дурак в 2019 році проголосував. Результат такий. Я вважаю це справедливо
показати весь коментар
16.04.2026 10:07 Відповісти
+27
Не царська це справа ходити судами!
показати весь коментар
16.04.2026 09:59 Відповісти
+26
Це ж не холопи, яких виловлюють на вулицях і відправляють на підвал, а далі в окоп. Це друзі зеленського
показати весь коментар
16.04.2026 10:05 Відповісти

Завантаження...

 
 