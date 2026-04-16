РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9176 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Обыск у Ермака
2 951 58

Ермак не явился в Высший антикоррупционный суд, несмотря на получение повестки

єрмак

Бизнес-партнера президента Тимура Миндича и экс-главу ОП Андрея Ермака вызвали на заседание ВАКС по вопросу ареста имущества после обыска в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Собеседник издания заявил, что и Миндич, и Ермак получили повестку в ВАКС.

"По информации источников УП в силовом блоке, заседание в Высшем антикоррупционном суде касалось наложения ареста на имущество в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Собеседники издания также рассказали, что в перечне изъятого во время обысков у Миндича речь идет о пультах от бытовой техники, предметах личной гигиены, обуви и одежде.

"Такая специфика изъятий может свидетельствовать о подготовке к проведению биологических экспертиз – с целью установить принадлежность этих вещей конкретным лицам", – отмечают журналисты.

В то же время ни Миндич, ни Ермак на заседание в ВАКС не явились.

Миндичгейт

Увольнение Ермака

Автор: 

Антикоррупционный суд (1381) Ермак Андрей (1509) Миндич Тимур (220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Це ж не холопи, яких виловлюють на вулицях і відправляють на підвал, а далі в окоп. Це друзі зеленського
показать весь комментарий
16.04.2026 10:05 Ответить
+12
Дураку дали право голосу. Дурак в 2019 році проголосував. Результат такий. Я вважаю це справедливо
показать весь комментарий
16.04.2026 10:07 Ответить
+11
Може, вже пора видати ордер на арешт обох?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.04.2026 09:57 Ответить
Предмети особистої гігієни - це використані гандони міндича та єрмака ?
показать весь комментарий
16.04.2026 09:58 Ответить
Не царська це справа ходити судами!
показать весь комментарий
16.04.2026 09:59 Ответить
Цікаво, а якщо всі так почнуть робити і не по одному, а всі одразу
показать весь комментарий
16.04.2026 10:01 Ответить
забивати хер на суд i таке iнше? Якшо так, то вже.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:03 Ответить
Може хтось щось про справедливість розповісти??
показать весь комментарий
16.04.2026 10:01 Ответить
Чи справедливість, це виключно щодо звичайних громадян, коли ними потрібно залатати наслідки дій влади?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:04 Ответить
Дураку дали право голосу. Дурак в 2019 році проголосував. Результат такий. Я вважаю це справедливо
показать весь комментарий
16.04.2026 10:07 Ответить
Я в контексті заяв лідора, щодо депортації чоловіків з єс, де він розповідає про справедливість.
Щодо відповідальності за наслідки від голосування 2019.... ну це логічно...
показать весь комментарий
16.04.2026 10:12 Ответить
💯
показать весь комментарий
16.04.2026 10:54 Ответить
Справедливості, про яку пише Сармат, і до 2019 року не існувало.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:27 Ответить
Ви - мудрець масштабу!😁
показать весь комментарий
16.04.2026 11:10 Ответить
Справедливості ніколи не існувало і існувати не буде, а закони потрібно виконувати! Але ж зермаки не про це, а навпаки((((
показать весь комментарий
16.04.2026 11:34 Ответить
В що в 2019 році були нормальні кандидати ? Одні піда..си і так всі 35 років, нормальні не можуть прийти до влади бо так вибудована система самими піда...ми.
Українці помилилися в 1991 році коли не обрали В.Чорновола, так до цього часу висновків не зробили.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:44 Ответить
Тому ти вибрав найдостойнішого кандидата - українофоба Зеленського. Ну і як, правда ж краще живемо, ніж до 2019?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:50 Ответить
Був нормальний кандидат у 91 - Чорновіл. Але "мудрий нарід" обрав комуняцьку нездару. Шанс був втрачений.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:52 Ответить
Хочу нагадати, що перед президентськими виборами В'ячеслав Чорновіл виступав за федеративний устрій України , пропонуючи це як спосіб децентралізації та врахування історичних особливостей регіонів. Нічого не нагадує?
показать весь комментарий
16.04.2026 11:04 Ответить
Цілком нормальна пропозиція, те ж саме що і децентралізація тільки краще.
Ага, нагадує. Де зараз Донбасс та Крим? Далекоглядна людина була Чорновіл, паразитів хотів вивести заздалегідь.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:28 Ответить
У вас таргани погані!🤨
показать весь комментарий
16.04.2026 11:15 Ответить
справедливiсть це дитяча психологiя. Е тiльки вщаемовигiда.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:06 Ответить
Виключно за Оманським сценарієм і діє, отой шнирь тадеєва!!
показать весь комментарий
16.04.2026 11:44 Ответить
Це ж треба!
показать весь комментарий
16.04.2026 10:04 Ответить
Може, вже пора видати ордер на арешт обох?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:04 Ответить
Це навіть не питання! Це -- нагальна необхідність для країни!
показать весь комментарий
16.04.2026 11:04 Ответить
Це ж не холопи, яких виловлюють на вулицях і відправляють на підвал, а далі в окоп. Це друзі зеленського
показать весь комментарий
16.04.2026 10:05 Ответить
Ну, відносно "друзів", ви погарячилися. Один, той що вже вдома, знати не знає лідора, другий, теж з "ізбранних", хазяїн і дресирувальник торчка. Про яку дружбу можна казати між лялькою і рукою у сраці тієї ляльки?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:39 Ответить
Соромляться мабуть, єрмак і міндіч, прийти без Оманського зеленського до ВАКС??!!!!
Мародерили то вони, на крові Українців, разом!!!
У ригоАНАЛІВ двічі несудимого якунОвоща, була ще стала традиція, - кушнарьов, кирпа, кравчеко, калашников, чечетов… А рецедивіст-ухилянт, все якось не наважиться …. Уся МоноШобла у ВРУ на 8 році, застигла в очікуванні…
показать весь комментарий
16.04.2026 10:12 Ответить
Це ж антисемітизм!!!

P.S. Ну, принаймні, по відношенню до міндіча точно
показать весь комментарий
16.04.2026 10:14 Ответить
Ти маєш сумніви щодо національності єрмака? Б'ють не по паспорту, а по морді
показать весь комментарий
16.04.2026 10:24 Ответить
!!!!!!!
показать весь комментарий
16.04.2026 11:07 Ответить
А може саме для цього пан президент і "підписав проєкт закону", який пролежав у нього в шухляді чотири роки?! Він своїх друзів не кидає!
показать весь комментарий
16.04.2026 11:07 Ответить
Ох, ризикуєте Зараз на Вас доноси за розпалювання національної ворожнечі почнуть строчити.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:27 Ответить
Хіба я винен, що в пана президента такі друзі? Це ж він їх собі обирав
А от мене не обрав, хоча я теж єврей...
Ви мене на думку одну навели: цикаво, чи сказав хтось з друзів нашому пану президенту щось накшталт: "Вова, давай країну захищай! Мені тих грошей не треба, і так не бідний" ?
показать весь комментарий
16.04.2026 11:39 Ответить
А ці повістки не є проявом антисемітизму? Хоча, тут хтось писав, що злочинність національності немає, але усе ж таки? Чому злочинців зі с3,14ждження грошей саме серед цієї нації?
показать весь комментарий
16.04.2026 10:23 Ответить
Хай ВАКС правильно виписую повістки !
Не Міндіч і Єрмак, а Карлсон і Хірург ...
показать весь комментарий
16.04.2026 10:27 Ответить
А взагалі, чого того ВАКСу боятися?
Он відсторонений мер Одеси, Труханов, вже десять років тому суду дулі показує, і нічого...
показать весь комментарий
16.04.2026 10:30 Ответить
Пахне антисемітизмом.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:32 Ответить
Дєрьмаку немає коли. Дєрьмак на фронті.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:34 Ответить
показать весь комментарий
16.04.2026 11:05 Ответить
Егеж фронт на ньому тримається.
Всі його помінають злим, але тихим словом:
- П..рило з Нижнього Тагила, самовивозом!
показать весь комментарий
16.04.2026 10:44 Ответить
Ви ще скажіть ош не оновили дані в ТЦК і не пройшли ВЛК
показать весь комментарий
16.04.2026 10:48 Ответить
Що це за ху.ня шановні правоохоронці
показать весь комментарий
16.04.2026 11:00 Ответить
А певно зараз подадуть у розшук та відправлять за ним ухилянтів типу КОРДу.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:02 Ответить
А потім навпаки, ухилянти з сбу будуть бусифікувати ухилянтів з корду.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:22 Ответить
Для цієї гниди що закони не писані? Ця курва має бути бусифікована. І доставлена до суду. Черговий треш від єрмака-дерьмака.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:07 Ответить
татаровщина забила куй.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:09 Ответить
було б бажання, якого немае.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:08 Ответить
Я тепер остаточно зрозумів про стан речей в країні. Хоча і була надія. Т.Г.Шевченко дуже був правий.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:15 Ответить
А кремінальні справи по закону про антисемітизм суддям пришити можна? По вісім рочків тюрми?
показать весь комментарий
16.04.2026 11:20 Ответить
Без фізичної ліквідації атентатами цього кримінально-мафіозного угрупування країну планомірно ведуть до капітуляції.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:21 Ответить
Вони так можуть до кінця життя не з'являтись! Ордер на арешт і в кутузку, поки Єрмак в рашу не втік! А може вже і втік...
показать весь комментарий
16.04.2026 11:24 Ответить
Суд з'явився до Єрмака.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:24 Ответить
Дебіли спочатку обрали презом квартального придурка,залишили в 2022р при владі і дуже здивовані результатом .***** на Єрмака,країні писда,рятувати потрібно.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:31 Ответить
а чому не доставили його силою?
показать весь комментарий
16.04.2026 11:42 Ответить
Так це фігня! Он одному аж чотири повістки відправляли! Без толку.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:47 Ответить
Клал он.... на Высший антикоррупционный
показать весь комментарий
16.04.2026 11:47 Ответить
 
 