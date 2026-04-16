Ермак не явился в Высший антикоррупционный суд, несмотря на получение повестки
Бизнес-партнера президента Тимура Миндича и экс-главу ОП Андрея Ермака вызвали на заседание ВАКС по вопросу ареста имущества после обыска в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Подробности
Собеседник издания заявил, что и Миндич, и Ермак получили повестку в ВАКС.
"По информации источников УП в силовом блоке, заседание в Высшем антикоррупционном суде касалось наложения ареста на имущество в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.
Собеседники издания также рассказали, что в перечне изъятого во время обысков у Миндича речь идет о пультах от бытовой техники, предметах личной гигиены, обуви и одежде.
"Такая специфика изъятий может свидетельствовать о подготовке к проведению биологических экспертиз – с целью установить принадлежность этих вещей конкретным лицам", – отмечают журналисты.
В то же время ни Миндич, ни Ермак на заседание в ВАКС не явились.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в 200 миллионов гривен.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Щодо відповідальності за наслідки від голосування 2019.... ну це логічно...
Українці помилилися в 1991 році коли не обрали В.Чорновола, так до цього часу висновків не зробили.
Ага, нагадує. Де зараз Донбасс та Крим? Далекоглядна людина була Чорновіл, паразитів хотів вивести заздалегідь.
Мародерили то вони, на крові Українців, разом!!!
У ригоАНАЛІВ двічі несудимого якунОвоща, була ще стала традиція, - кушнарьов, кирпа, кравчеко, калашников, чечетов… А рецедивіст-ухилянт, все якось не наважиться …. Уся МоноШобла у ВРУ на 8 році, застигла в очікуванні…
P.S. Ну, принаймні, по відношенню до міндіча точно
А от мене не обрав, хоча я теж єврей...
Ви мене на думку одну навели: цикаво, чи сказав хтось з друзів нашому пану президенту щось накшталт: "Вова, давай країну захищай! Мені тих грошей не треба, і так не бідний" ?
Не Міндіч і Єрмак, а Карлсон і Хірург ...
Он відсторонений мер Одеси, Труханов, вже десять років тому суду дулі показує, і нічого...
Всі його помінають злим, але тихим словом:
- П..рило з Нижнього Тагила, самовивозом!