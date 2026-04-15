Новости Миндичгейт
ВАКС отказался отменить подозрение Миндичу, который не явился в суд, "поскольку в Украине обстрелы"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу. Его защита объяснила отсутствие на заседании обстрелами в Украине.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, апелляционная палата рассмотрела жалобу адвоката Миндича на уведомление о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат просил подключить подозреваемого к заседанию онлайн, объяснив его неявку тем, что "в Украине продолжаются обстрелы" и существуют опасения за безопасность.

Читайте также: Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, — Клименко

Позиция защиты и аргументы сторон

Суд отказал в этом ходатайстве, отметив, что Миндич находится в розыске, а также отсутствуют обстоятельства, которые бы препятствовали его прибытию в суд. Кроме того, не было возможности надлежащим образом подтвердить его личность во время онлайн-подключения.

Решение апелляционной инстанции

В итоге апелляционная инстанция оставила без изменений решение ВАКС об отказе в отмене подозрения. Решение приняла коллегия судей в составе Сергея Боднара, Даниилы Черненькой и Игоря Панаида.

Читайте: Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом Хирург, — детектив НАБУ Абакумов

Топ комментарии
4 роки мародерив під обстрілами й не боявся, а коли в суд викликають, то вже обстрілів злякався.
15.04.2026 21:43 Ответить
Як тирити, то обстріли не заважають. А як відповідати то хазарів б'ють. І у них закон.
15.04.2026 21:44 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
15.04.2026 21:43 Ответить
І "розколеться" як гнилий пеньок.
15.04.2026 21:48 Ответить
... а пи..дити іноземні кошти було затишно, морда м..лять.
15.04.2026 21:44 Ответить
і це в той час, коли сотні тисяч "тимчасово захищених" ломонулись попри всі загрози в законні відпустки на пасхальні шашлики, це патріотичне сцикло побоялося братньої йому загрози обстрілів?
15.04.2026 21:45 Ответить
А коли крав бабло в Украіні мілліардами , обстрілів не боявся , цей мудак ??
15.04.2026 21:47 Ответить
Всі ці роки його обстріли не лякали - міг би шось краще придумати - 4 лярди ж зумів ******** - покидьок
15.04.2026 21:47 Ответить
8 років в'язниці всім, хто прийняв це рішення - нам же всім зрозуміло, що це злісний антисемітизм. В Україні і справді війна, а вони викликають бідного єврея під кулі та шахеди..
15.04.2026 21:47 Ответить
Типовой представник богообраного народу !
15.04.2026 21:48 Ответить
Не бійся, заріжемо не боляче.
15.04.2026 21:49 Ответить
То винесіть заочне рішення - типу 3 рази не явився до суду! Накладіть арешт на все майно! Заарештуйте всі рахунки, офшорні теж! Та оголосіть у міжнародний розшук.

Як ви робите з пересічними українцями, й зараз он пообіцяли таке робити за будь які, навіть мінімальні борги по комуналці!
15.04.2026 21:53 Ответить
А в Ізраїлі нема війни , нема обстрілів ?
15.04.2026 21:59 Ответить
 
 