ВАКС отказался отменить подозрение Миндичу, который не явился в суд, "поскольку в Украине обстрелы"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу. Его защита объяснила отсутствие на заседании обстрелами в Украине.
Как сообщили в Центре противодействия коррупции, апелляционная палата рассмотрела жалобу адвоката Миндича на уведомление о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.
Адвокат просил подключить подозреваемого к заседанию онлайн, объяснив его неявку тем, что "в Украине продолжаются обстрелы" и существуют опасения за безопасность.
Позиция защиты и аргументы сторон
Суд отказал в этом ходатайстве, отметив, что Миндич находится в розыске, а также отсутствуют обстоятельства, которые бы препятствовали его прибытию в суд. Кроме того, не было возможности надлежащим образом подтвердить его личность во время онлайн-подключения.
Решение апелляционной инстанции
В итоге апелляционная инстанция оставила без изменений решение ВАКС об отказе в отмене подозрения. Решение приняла коллегия судей в составе Сергея Боднара, Даниилы Черненькой и Игоря Панаида.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
-
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
.
