ВАКС отказался отменить подозрение Миндичу, который не явился в суд, "поскольку в Украине обстрелы"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу. Его защита объяснила отсутствие на заседании обстрелами в Украине.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, апелляционная палата рассмотрела жалобу адвоката Миндича на уведомление о подозрении, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат просил подключить подозреваемого к заседанию онлайн, объяснив его неявку тем, что "в Украине продолжаются обстрелы" и существуют опасения за безопасность.

Читайте также: Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, — Клименко

Позиция защиты и аргументы сторон

Суд отказал в этом ходатайстве, отметив, что Миндич находится в розыске, а также отсутствуют обстоятельства, которые бы препятствовали его прибытию в суд. Кроме того, не было возможности надлежащим образом подтвердить его личность во время онлайн-подключения.

Решение апелляционной инстанции

В итоге апелляционная инстанция оставила без изменений решение ВАКС об отказе в отмене подозрения. Решение приняла коллегия судей в составе Сергея Боднара, Даниилы Черненькой и Игоря Панаида.

Читайте: Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом Хирург, — детектив НАБУ Абакумов

