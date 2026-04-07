Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, - Клименко

Миндичу объявлено подозрение и объявлен розыск: НАБУ готовит экстрадицию
Тимуру Миндичу было предъявлено подозрение, после чего его объявили в розыск в Украине. Кроме того, детективы НАБУ обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой инициировать процедуру экстрадиции. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

Он отметил, что процедура экстрадиционных запросов сложна и требует времени. Такие запросы должны подаваться конфиденциально, чтобы не дать разыскиваемому лицу возможности сменить страну пребывания.

"Направление запросов об экстрадиции должно происходить конфиденциально, потому что ключевая задача - чтобы этот запрос застал лицо на территории той страны, куда он направляется. Если вы говорите: вот мы уже две недели назад направили и ждем, пока отправят, - то человек уже может переехать в другую страну, и смысла направлять такие запросы нет", - рассказал Клименко.

В то же время он опроверг, что в процессе подписания произошла задержка, объясняя это технической сложностью дела.

"Направили первый раз в конце февраля, там было выявлено много недостатков, которые в рабочем порядке устранялись, переводилось большое количество материалов, и после этого оно было передано на подпись генеральному прокурору, им подписано и направлено в эту страну", - рассказал Клименко.

Он добавил, что следственные действия за рубежом возможны только в сотрудничестве с местными правоохранительными органами или через международные поручения. Украинские детективы при этом не имеют процессуальных полномочий непосредственно действовать на территории других государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак на "пленках Миндича" фигурирует под псевдонимом Хирург, - детектив НАБУ Абакумов

+6
Навіщо клеїти дурня? Міндіча спеціально позбавили громадянства, його тепер ніхто не видасть за жодних умов.
07.04.2026 09:20 Ответить
Міндічу можна спати спокійно
07.04.2026 09:16 Ответить
І цілком риторичне запитання, а хто ускладнив цю процедуру після того як Міндич чкурнув з країни?
07.04.2026 09:28 Ответить
Між Україною та Ізраїлем немає двосторонньої угоди про екстрадицію.
07.04.2026 09:28 Ответить
Так і буде поки при владі в Україні євреї.
07.04.2026 09:29 Ответить
А між Австрією і Україною ? - Фірташ сказав шо його в Україні будуть політично переслідувати і все - для Заходу це як червона ганчірка для бика а те шо він "наколядував" тут лярди дол їм пох
07.04.2026 09:33 Ответить
Інтерполу він не по зубах?
07.04.2026 09:18 Ответить
Зеленському він в Україні не потрібен.
07.04.2026 09:28 Ответить
Зелі - ні - так НАБУ ж його хоче бачити в Києві
07.04.2026 09:35 Ответить
Екстрадиція Міндіча з Ізраїлю: процедура є складною і потребує часу

мабуть, не дуже
07.04.2026 09:50 Ответить
А шо отой лупатий Шугармен чи ШуХЕРмен чи як його там того Цукермана?
07.04.2026 09:21 Ответить
То зелене шапіто таке передбачуване...
07.04.2026 09:22 Ответить
Зеленсько у немає сенсу його екстрадірувати з Ізраїлю.
07.04.2026 09:27 Ответить
А хто знає, для чого боневтік зустрічався з рабинами та за що отримав Тору ?
07.04.2026 09:30 Ответить
Платищь Игилу 20 биткоинов и они тебе его в Mindich.part1.rar по 10кг переправят
07.04.2026 09:31 Ответить
Міндіч? Да ви Крупу посадити не можете, безліч справ які тягнуться роками.
07.04.2026 09:33 Ответить
Так його ж ніби позбавили громадянства України! Тепер у нього лише паспорт Ізраїля, а там своїх громадян не прийнято видавати іншим країнам...
07.04.2026 09:37 Ответить
Ні зелені ублюдки: просто ви боїтеся що "випливе куча зеленого гноя" тому що там буде "замішана" вся верхушка "зеленого бидла" вам КАПЕЦЬ
07.04.2026 09:42 Ответить
Отже! Процедура екстрадиція Міндіча з Ізраїлю є складною і потребує часу!

Особливо, якщо в Україні того не хочуть. Не хочуть, тому що небезпечно. Створюється прецедент, який приведе до розвалу системи корупції.

Напевно, існує такий собі суспільний договір/кругова порука, - не добиватися екстрадиції своїх, які працюють вахтовим методом: збагачуються в Україні, а витрачають у теплих краях - безпечних країнах.
07.04.2026 09:43 Ответить
Тому ми позбавили його громадянства, щоб ще більше її ускладнити
07.04.2026 09:45 Ответить
Ізраїль жида може видати тільки америці .
07.04.2026 09:52 Ответить
Прочитав муру эту, павлик лазаренко далеко за океаном, заржал от души и буркнул ногой насточертевший на завтрак ананас большой, спелый, жёлтый, с Гавайских плантаций привезенный!
07.04.2026 09:53 Ответить
не ну, ясный красный шо ця процэдура е складною. нэ складным був тильки його выйизд з крайины во врем войны
07.04.2026 10:11 Ответить
 
 