Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, - Клименко

Фото: Facebook/Serhii Marchenko

Тимуру Миндичу было предъявлено подозрение, после чего его объявили в розыск в Украине. Кроме того, детективы НАБУ обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой инициировать процедуру экстрадиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что процедура экстрадиционных запросов сложна и требует времени. Такие запросы должны подаваться конфиденциально, чтобы не дать разыскиваемому лицу возможности сменить страну пребывания.

"Направление запросов об экстрадиции должно происходить конфиденциально, потому что ключевая задача - чтобы этот запрос застал лицо на территории той страны, куда он направляется. Если вы говорите: вот мы уже две недели назад направили и ждем, пока отправят, - то человек уже может переехать в другую страну, и смысла направлять такие запросы нет", - рассказал Клименко.

В то же время он опроверг, что в процессе подписания произошла задержка, объясняя это технической сложностью дела.

"Направили первый раз в конце февраля, там было выявлено много недостатков, которые в рабочем порядке устранялись, переводилось большое количество материалов, и после этого оно было передано на подпись генеральному прокурору, им подписано и направлено в эту страну", - рассказал Клименко.

Он добавил, что следственные действия за рубежом возможны только в сотрудничестве с местными правоохранительными органами или через международные поручения. Украинские детективы при этом не имеют процессуальных полномочий непосредственно действовать на территории других государств.

Миндичгейт