Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, - Клименко
Тимуру Миндичу было предъявлено подозрение, после чего его объявили в розыск в Украине. Кроме того, детективы НАБУ обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой инициировать процедуру экстрадиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.
Он отметил, что процедура экстрадиционных запросов сложна и требует времени. Такие запросы должны подаваться конфиденциально, чтобы не дать разыскиваемому лицу возможности сменить страну пребывания.
"Направление запросов об экстрадиции должно происходить конфиденциально, потому что ключевая задача - чтобы этот запрос застал лицо на территории той страны, куда он направляется. Если вы говорите: вот мы уже две недели назад направили и ждем, пока отправят, - то человек уже может переехать в другую страну, и смысла направлять такие запросы нет", - рассказал Клименко.
В то же время он опроверг, что в процессе подписания произошла задержка, объясняя это технической сложностью дела.
"Направили первый раз в конце февраля, там было выявлено много недостатков, которые в рабочем порядке устранялись, переводилось большое количество материалов, и после этого оно было передано на подпись генеральному прокурору, им подписано и направлено в эту страну", - рассказал Клименко.
Он добавил, что следственные действия за рубежом возможны только в сотрудничестве с местными правоохранительными органами или через международные поручения. Украинские детективы при этом не имеют процессуальных полномочий непосредственно действовать на территории других государств.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
мабуть, не дуже
Отже! Процедура екстрадиція Міндіча з Ізраїлю є складною і потребує часу!
Особливо, якщо в Україні того не хочуть. Не хочуть, тому що небезпечно. Створюється прецедент, який приведе до розвалу системи корупції.
Напевно, існує такий собі суспільний договір/кругова порука, - не добиватися екстрадиції своїх, які працюють вахтовим методом: збагачуються в Україні, а витрачають у теплих краях - безпечних країнах.