Екстрадиція Міндіча з Ізраїлю: процедура є складною і потребує часу, - Клименко
Тімуру Міндічу оголошено про підозру, після чого його оголосили в розшук в Україні. Також детективи НАБУ звернулися до Генеральної прокуратури з проханням ініціювати процедуру екстрадиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив керівник САП Олександр Клименко.
Він зазначив, що процедура екстрадиційних запитів є складною і потребує часу. Такі запити мають подаватися конфіденційно, аби не дати розшукуваній особі можливості змінити країну перебування.
"Направлення запитів про екстрадицію має відбуватися конфіденційно, бо ключове завдання, щоб цей запит застав особу на території тієї країни, куди він направляється. Якщо ви говорите: от ми вже два тижні тому направили і чекаємо, поки відправлять, - то вже людина може переїхати в іншу країну, і сенсу направляти такі запити немає", - розповів Клименко.
Водночас він заперечив, що в процесі підписання відбулося затягування, пояснюючи це технічною складністю справи.
"Направили перший раз в кінці лютого, там були виявлені багато недоліків, які в робочому порядку усувалися, перекладалася велика кількість матеріалів, і після того воно було передано на підпис генеральному прокурору, ним підписано і направлено до цієї країни", - розповів Клименко.
Він додав, що слідчі дії за кордоном можливі лише у співпраці з місцевими правоохоронними органами або через міжнародні доручення. Українські детективи при цьому не мають процесуальних повноважень безпосередньо діяти на території інших держав.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
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15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
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