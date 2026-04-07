Екстрадиція Міндіча з Ізраїлю: процедура є складною і потребує часу, - Клименко

Фото: Facebook/Serhii Marchenko

Тімуру Міндічу оголошено про підозру, після чого його оголосили в розшук в Україні. Також детективи НАБУ звернулися до Генеральної прокуратури з проханням ініціювати процедуру екстрадиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив керівник САП Олександр Клименко.

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Він зазначив, що процедура екстрадиційних запитів є складною і потребує часу. Такі запити мають подаватися конфіденційно, аби не дати розшукуваній особі можливості змінити країну перебування.

"Направлення запитів про екстрадицію має відбуватися конфіденційно, бо ключове завдання, щоб цей запит застав особу на території тієї країни, куди він направляється. Якщо ви говорите: от ми вже два тижні тому направили і чекаємо, поки відправлять, - то вже людина може переїхати в іншу країну, і сенсу направляти такі запити немає", - розповів Клименко.

Водночас він заперечив, що в процесі підписання відбулося затягування, пояснюючи це технічною складністю справи.

"Направили перший раз в кінці лютого, там були виявлені багато недоліків, які в робочому порядку усувалися, перекладалася велика кількість матеріалів, і після того воно було передано на підпис генеральному прокурору, ним підписано і направлено до цієї країни", - розповів Клименко.

Він додав, що слідчі дії за кордоном можливі лише у співпраці з місцевими правоохоронними органами або через міжнародні доручення. Українські детективи при цьому не мають процесуальних повноважень безпосередньо діяти на території інших держав.

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Міндічгейт