ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав у суд, "бо в Україні обстріли"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри бізнесмену Тимуру Міндічу. Його захист пояснив відсутність на засіданні обстрілами в Україні.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, апеляція розглянула скаргу захисника Міндіча на повідомлення про підозру, інформує Цензор.НЕТ.

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Адвокат просив долучити підозрюваного до засідання онлайн, пояснивши його неприбуття тим, що "в Україні тривають обстріли" та існують побоювання за безпеку.

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Позиція захисту та аргументи сторін

Суд відмовив у цьому клопотанні, зазначивши, що Міндіч перебуває в розшуку, а також відсутні обставини, які б перешкоджали його прибуттю до суду. Крім того, не було можливості належно підтвердити його особу під час онлайн-підключення.

Рішення апеляційної інстанції

У підсумку апеляційна інстанція залишила без змін рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри. Рішення ухвалила колегія суддів у складі Сергія Боднара, Даниїли Чорненької та Ігоря Панаїда.

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Міндічгейт