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Новини Міндічгейт
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ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав у суд, "бо в Україні обстріли"

ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри бізнесмену Тимуру Міндічу. Його захист пояснив відсутність на засіданні обстрілами в Україні.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, апеляція розглянула скаргу захисника Міндіча на повідомлення про підозру, інформує Цензор.НЕТ.

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Адвокат просив долучити підозрюваного до засідання онлайн, пояснивши його неприбуття тим, що "в Україні тривають обстріли" та існують побоювання за безпеку.

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Позиція захисту та аргументи сторін

Суд відмовив у цьому клопотанні, зазначивши, що Міндіч перебуває в розшуку, а також відсутні обставини, які б перешкоджали його прибуттю до суду. Крім того, не було можливості належно підтвердити його особу під час онлайн-підключення.

Рішення апеляційної інстанції

У підсумку апеляційна інстанція залишила без змін рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри. Рішення ухвалила колегія суддів у складі Сергія Боднара, Даниїли Чорненької та Ігоря Панаїда.

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Міндічгейт

Автор: 

суд (11988) ВАКС Антикорупційний суд (2240) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+57
4 роки мародерив під обстрілами й не боявся, а коли в суд викликають, то вже обстрілів злякався.
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15.04.2026 21:43 Відповісти
+36
Як тирити, то обстріли не заважають. А як відповідати то хазарів б'ють. І у них закон.
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15.04.2026 21:44 Відповісти
+27
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
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15.04.2026 21:43 Відповісти

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