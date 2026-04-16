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Новини Підозра Єрмаку
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Я часто чую питання: "Де підозра Єрмаку?" - голова САП Клименко. ВIДЕО

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко дуже часто чує питання: "Де підозра Єрмаку?".

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"І в соцмережах у коментарях під кожною новиною нам це пишуть. Але, якщо ми хочемо бачити успішні кейси, не можемо анонсувати підозри будь-якій людині, оскільки це порушення презумпції невинуватості. Ми не можемо вирізняти: для цієї людини можна зробити виключення, тому що суспільство реагує.

Закон же має бути одним для всіх рівним. Ми ж цього добиваємося. Хочемо побувати правову державу. То давайте до всіх людей ставитися так, незалежно від того, Єрмак це чи хтось інший", - зазначив він.

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Коментуючи те, що суспільство прискіпливо ставиться до ситуації навколо можливої підозри Андрію Єрмаку, адже він очолював Офіс президента, керівник САП зауважив:

"Я розумію, але це не може бути аргументом для того, щоб порушити його права".

За словами Клименка, підозра не є гарантією, що суд не надасть дозвіл на виїзд підозрюваного за кордон.

"Давайте згадаємо випадки, коли навіть із запобіжними заходами, з підозрами, без офіційного перетину кордону люди зараз знаходяться за кордоном", - додав він.

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Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом Хірург, - детектив НАБУ Абакумов

Автор: 

САП (2630) Єрмак Андрій (1788) підозра (1047) Клименко Олександр САП (90)
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Топ коментарі
+53
Тобто будь якому злочинцю не можна вручати підозри, бо він захищений презумцією невинуватості???
Це таке юризд зєлєнскій вигадав?
Зате Порошенку наперед заборон насипали і арештів, бо можливо у майбутньому він злочин запланував
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16.04.2026 14:10 Відповісти
+30
Бубачка і дерьмак недоторканні! Нарід, ви задоволені своїм вибором? Оцих кнурів вже не ковирнеш законно.
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16.04.2026 14:13 Відповісти
+29
Яка підозра? Тільки на ліхтар.
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16.04.2026 14:07 Відповісти

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