Я часто чую питання: "Де підозра Єрмаку?" - голова САП Клименко. ВIДЕО
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко дуже часто чує питання: "Де підозра Єрмаку?".
Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео: Наталя Стареправо/Еспресо
Подробиці
"І в соцмережах у коментарях під кожною новиною нам це пишуть. Але, якщо ми хочемо бачити успішні кейси, не можемо анонсувати підозри будь-якій людині, оскільки це порушення презумпції невинуватості. Ми не можемо вирізняти: для цієї людини можна зробити виключення, тому що суспільство реагує.
Закон же має бути одним для всіх рівним. Ми ж цього добиваємося. Хочемо побувати правову державу. То давайте до всіх людей ставитися так, незалежно від того, Єрмак це чи хтось інший", - зазначив він.
Коментуючи те, що суспільство прискіпливо ставиться до ситуації навколо можливої підозри Андрію Єрмаку, адже він очолював Офіс президента, керівник САП зауважив:
"Я розумію, але це не може бути аргументом для того, щоб порушити його права".
За словами Клименка, підозра не є гарантією, що суд не надасть дозвіл на виїзд підозрюваного за кордон.
"Давайте згадаємо випадки, коли навіть із запобіжними заходами, з підозрами, без офіційного перетину кордону люди зараз знаходяться за кордоном", - додав він.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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Це таке юризд зєлєнскій вигадав?
Зате Порошенку наперед заборон насипали і арештів, бо можливо у майбутньому він злочин запланував