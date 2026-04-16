У влади є постійне бажання втрутитись в роботу САП, - Клименко

У влади є постійне бажання втрутитися в роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в коментарі журналістам сказав керівник САП Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Постійно є бажання втрутитися в нашу роботу зі сторони влади… Лідером є Служба безпеки - взагалі непідконтрольний нікому орган, який займається тим, чим не має займатися. Чому їм цікаво моніторити наших експертів? Чому вони моніторять рішення суду в наших справах? Що таке відбувається? Для чого це їм? Вони так виконують якісь свої обовʼязки?", - зазначив він.

За словами Клименка, роботу САП постійно моніторять.

"Це може бути перешкоджання в експертизах, тиск на експертів невідомими людьми, плюс моніторинг результатів нашої роботи - збирають довідки про експертів, погрожують їм та їхнім родичам, наприклад, мобілізацією. Після цього ці експерти відмовляються проводити експертизи. Ми здійснюємо пошук інших… Це величезна проблема. Саме тому ми артикулюємо, що нам потрібна незалежна експертна установа - і від нас також. Тобто загалом незалежна від усіх органів", - пояснив керівник САП.

Говорячи про тиск на прокурорів САП, він зауважив: "Особливо це стосується тих прокурорів, які задіяні у найбільш сенситивних провадженнях, наприклад, справи Чернишова та інших гучних справах. Спостерігаються постійні спроби зламу аккаунтів, пошти тощо"

Також дивіться: Я часто чую питання: "Де підозра Єрмаку?" - голова САП Клименко. ВIДЕО