15 років тюрми отримала агентка ФСБ, яка збирала інформацію про захист адмінбудівель Сил оборони у Києві

На підставі доказової бази кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка ФСБ, яку СБУ викрила у Києві в серпні 2025 року.

Співробітники СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля однієї з військових частин Національної гвардії, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За матеріалами провадження, зловмисниця мала передати російській спецслужбі план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових паркувальних майданчиків по периметру оборонного об’єкта.

Як встановило розслідування, аналогічні розвіддані вона збирала й про пункти базування столичних ТЦК.

За даними слідства, завдання рашистів виконувала завербована ФСБ місцева фрілансерка. До уваги російської спецслужби жінка потрапила через її знайомого з тимчасово захопленого Криму.

Після збору і передачі розвідувальних відомостей ФСБ агентка сподівалася на "евакуацію" до РФ через треті країни.

Під час обшуків у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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