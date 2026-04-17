Родина з Херсону очолювала "аграрний департамент" окупантів: подружжя та їхнього сина взяли під варту
У Херсоні правоохоронці викрили родину, яка під час окупації міста добровільно обійняла керівні посади в незаконному "департаменті агропромислового комплексу" окупаційної адміністрації РФ.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Херсоні правоохоронці викрили родину, яка під час окупації міста працювала в незаконних органах влади. За процесуального керівництва обласної прокуратури подружжю та їхньому сину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Обійняли керівні посади
За даними слідства, влітку 2022 року вони добровільно погодилися на співпрацю з окупаційною адміністрацією та обійняли керівні посади у створеному росіянами "департаменті агропромислового комплексу Херсонської області".
Згодом цей орган реорганізували у "міністерство сільського господарства та рибальства", де всі троє зберегли керівні посади та забезпечували його роботу за різними напрямами.
Що робили колаборанти?
- Зокрема, один із підозрюваних займався питаннями меліорації, брав участь у нарадах і впроваджував російське законодавство.
- Інша відповідала за кадрову політику та дисципліну,
- третій - організовував господарську діяльність установи.
Після звільнення Херсона родина залишалася в місті, де згодом їх викрили правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розслідує 2997 проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. Понад 1600 особам уже повідомлено про підозру.
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