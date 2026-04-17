Загибель п’ятьох військових на Ізюмщині: судитимуть помічника лісничого, який навів окупантів на позиції ЗСУ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Прокурори передали до суду справу про державну зраду, яка призвела до загибелі українських військових на Харківщині.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Увійшов у довіру до бійців
Як зазначається, обвинувачений - 37-річний помічник лісничого ДП "Ліси України", який навесні 2022 року під час окупації Ізюмщини допоміг російським військовим влаштувати засідку на українських захисників.
Чоловік увійшов у довіру до бійців однієї з бригад територіальної оборони. Він пропонував допомогу з орієнтуванням у лісовій місцевості, демонстрував маршрути пересування та запевняв, що може допомогти з облаштуванням позицій.
Згодом саме він запропонував українським військовим будинок у селі Співаківка для проживання, а також допоміг із розселенням на території лісництва. Водночас він передавав ворогу інформацію та готував умови для атаки.
Засідка
У квітні 2022 року обвинувачений провів представника російських військ на територію лісництва до позицій ЗСУ. Там окупанти встановили прихований електронний пристрій стеження. Дізнавшись про запланований виїзд українських бійців, чоловік вказав водієві нібито безпечний маршрут. Цей шлях він заздалегідь погодив із російськими військовими для організації засідки.
17 квітня 2022 року автомобіль із українськими військовими потрапив під атаку. Унаслідок засідки загинули п’ятеро бійців, ще двоє були поранені й потрапили в полон. Інші змушені були відступити.
Встановлено, що обвинувачений перебував поруч із російськими військовими під час нападу і спостерігав за його перебігом. Після атаки він допомагав окупантам переносити захоплену українську зброю та орієнтуватися на місцевості за картами.
Пропагандистський допис
Пізніше в одному з проросійських телеграм-каналів з’явився допис із фотографіями поранених українських військових та самого обвинуваченого. У публікації стверджувалося, що вона розміщена на його прохання - "для вдохновления тех, кто поддерживает россию в Украине".
Один з українських військових, який повернувся з полону, під час слідчих дій упізнав чоловіка на фото як особу, що співпрацювала з окупантами.
Що загрожує
У січні 2026 року правоохоронці затримали підозрюваного за місцем проживання у Співаківці. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.
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Ваш опонент має на увазі, шо треба не по-тихому, а голосно, на всю країну судити і карати. А потім також голосно сповіщати, що бідося на зоні не вижив. Упс! Буває. Розбірки - воно таке... Чи яке прикре самогубство! Яка сумна новина!
А по-тихому - це ніщо, бо людина так зроблена, що в 95% летальних випадків її останні слова: "Ну зі мною точно нічого поганого не трапиться!" Воно може зупинитися тільки, якщо зрозуміє, що кара буде ОБОВ'ЯЗКОВО і ЗАВЖДИ, і не залежатиме від вдачи чи невдачи!
ІМХО, зрозуміло.