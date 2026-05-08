Россияне атаковали автомобиль в Марганце с помощью FPV-дрона: ранены три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Марганце Днепропетровской области российский FPV-дрон нанес удар по припаркованному автомобилю, когда в него садились люди. Ранения получили мужчина с инвалидностью, его отец и женщина. Полицейские эвакуировали пострадавших из-за угрозы повторной атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Удар дроном по припаркованной машине
"7 мая около 12:44 армия РФ направила FPV-дрон на машину, которая была припаркована возле пятиэтажного жилого дома в Марганце. В этот момент 75-летний мужчина вместе со знакомыми помогал усадить в автомобиль своего 46-летнего сына, который имеет инвалидность I группы и не передвигается самостоятельно. К ним также подошла женщина, которая попросила подвезти ее", — говорится в сообщении.
Как раз когда люди сели в машину, враг целенаправленно поразил дроном заднюю часть автомобиля.
Несмотря на взрыв и пожар, людям удалось самостоятельно выбраться из искореженной машины. После этого транспортное средство сгорело дотла.
Помощь полиции
На место сразу прибыл совместный наряд отделения полиции №2 Никопольского районного управления полиции и сотрудники полиции охраны.
Под угрозой повторного удара правоохранители оперативно осмотрели пострадавших.
Вследствие атаки мужчина с инвалидностью получил осколочное ранение ноги, его отец — ранение руки и акубаротравму.
Полицейские самостоятельно перенесли раненого мужчину в служебный автомобиль. В это время над местом атаки повторно завис вражеский дрон, поэтому правоохранители быстро вывезли людей с опасной территории и предупредили местных жителей, чтобы те немедленно добрались до укрытия.
Раненого мужчину доставили в больницу на служебном транспорте, его отца направили в медучреждение на другом автомобиле. Пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в больницу. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
