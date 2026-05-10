Зеленский о готовности Путина к встречам: Мы его немного подтолкнули, нужно находить формат
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по вопросу прекращения войны.
Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надо находить формат"
"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно найти формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность", – сказал Зеленский.
Путин готов встретиться в третьей стране
Напомним, 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
Зеленський що, не чув вчорашнього лайна з ротяки ушакова? Чи про що він зібрався з йхлом перемовлятися?
Він не дурень, він не імбецил - він подонок при владі, куди його посадили оті дегенерати і імбецили в 2019-му. Так буде правильно.
Де ж це може відбутися?🤔
Північна Корея? Іран? Білорусь?
Три надійні, цілком "нейтральні" країни.🤭
А 🤡 Зеленський має потужну🏋позицію?
Чи як завжди, 🤹♂️ для 🐏🐏 і 👀 в п'яту точку #уйлу?
Зеля на неї, схоже, дуже хоче погодитися - але пам'ятає про кідькість київських кагтанів...
Тому найближчим часом рандеву - безсенсове