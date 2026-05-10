Зеленский о готовности Путина к встречам: Мы его немного подтолкнули, нужно находить формат

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин наконец заговорил о готовности к реальным встречам по вопросу прекращения войны.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Надо находить формат"

"Сейчас Путин сам говорит, что наконец готов к реальным встречам – мы его немного подтолкнули, и мы давно подготовились к встречам, – так что нужно найти формат. Нужно заканчивать эту войну – и надежно гарантировать безопасность", – сказал Зеленский.

Путин готов встретиться в третьей стране

Напомним, 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

