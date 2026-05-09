Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране, но только для подписания соглашения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Условие для встречи

По словам Путина, он готов встретиться с Зеленским, но только для подписания договора.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы принять участие в этом мероприятии или подписать что-то, но это должна быть окончательная точка", - заявил российский диктатор.

Он также заявил, что "дело идет к завершению украинского конфликта".

США стремятся к урегулированию

Также глава Кремля сказал, что "США искренне стремятся к урегулированию, но это, прежде всего, дело России и Украины".

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

