Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране, но только для подписания соглашения
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.
Условие для встречи
По словам Путина, он готов встретиться с Зеленским, но только для подписания договора.
"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы принять участие в этом мероприятии или подписать что-то, но это должна быть окончательная точка", - заявил российский диктатор.
Он также заявил, что "дело идет к завершению украинского конфликта".
США стремятся к урегулированию
Также глава Кремля сказал, что "США искренне стремятся к урегулированию, но это, прежде всего, дело России и Украины".
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.
«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся».
Про "всьо ідійот по плану" уже й не згадує.
А "завершення конфлікту" звучить як нові "хотєлки" *****,що дуже контрастують з попередніми.