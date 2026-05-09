Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в третьей стране, но только для подписания соглашения

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Условие для встречи

По словам Путина, он готов встретиться с Зеленским, но только для подписания договора.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы принять участие в этом мероприятии или подписать что-то, но это должна быть окончательная точка", - заявил российский диктатор.

Он также заявил, что "дело идет к завершению украинского конфликта".

США стремятся к урегулированию

Также глава Кремля сказал, что "США искренне стремятся к урегулированию, но это, прежде всего, дело России и Украины".

Что предшествовало?

Зеленский Владимир путин владимир
угоди про капітуляцію рашки....

09.05.2026 21:47 Ответить
Давай у Гаазі !
Підпішеш угоду зі слідством...
09.05.2026 21:50 Ответить
Тільки повна капітуляція засрашки
09.05.2026 21:47 Ответить
Отже,срака ))Капітуляцію рашки можна.Можна дезінтеграцію рашки як саюза в 1991 році.Інші варіанти,запхай собі до сраки.
09.05.2026 21:52 Ответить
як казав О.Бендер:

"Я бы взял частями (рашку), но мне нужно сразу !"

.
09.05.2026 22:26 Ответить
В Омані?
09.05.2026 21:47 Ответить
В бєлорашкє
09.05.2026 21:56 Ответить
Тільки повна капітуляція засрашки
09.05.2026 21:47 Ответить
слідство закінчиться років через 50
09.05.2026 22:11 Ответить
Ну треба ще декілька місяців випалювати Роісю і подивитися на що буде згодно ***** тоді.
09.05.2026 21:51 Ответить
випалюйте. Бажано не на цензорі
10.05.2026 01:42 Ответить
Пєтух закукарєкал.
09.05.2026 21:51 Ответить
В место Авроры. Принимайте пополнение... Ей Мойдодыр........
09.05.2026 23:08 Ответить
Чекаємо на новий тиск Трампа , в тому числі із погрозами, щоб Україна підписала "угоду"
09.05.2026 21:52 Ответить
дарма !

в США сильна підтримка українців серед людей, а у рудого вибори в листопаді.
наїзжати на Україну йому та респам боком вилізе.

.
09.05.2026 22:30 Ответить
Що знову Зе має подивитися в очі? Вже раз подивився.
09.05.2026 21:53 Ответить
Якого договору рашиська паскуда , невже ти нациська істота думаєш що хтось дозволить Зелі підписувати капітуляцію ?о це бункерний щур відчув свою безвихідь.
09.05.2026 21:53 Ответить
А хто НЕ дозволить? Сметуни?
09.05.2026 22:06 Ответить
краще договір про мир, ніж знищення етнічних українців і заселення України біосміттям.
09.05.2026 22:30 Ответить
Бачиш мир в очку ×уйла?
09.05.2026 22:57 Ответить
не хочу знищення українців
09.05.2026 23:01 Ответить
Не свисти, під×уйловику.
09.05.2026 23:02 Ответить
поки ти сидиш вдома й підтримуєш продовження війни (до чого?), у нас вже є села, з яких всіх чоловіків вигрібли. А вже завозять індусів.
09.05.2026 23:06 Ответить
куди завозять? в Токіо?
іди їбати мізки лохам своєю іпсятиною в інше місце.
10.05.2026 01:43 Ответить
А кто не позволит? Те кого сейчас по улицам отлавливают? Или те что варшавский фронт держат?
09.05.2026 22:41 Ответить
Ось і весь х*й до копійки. Знайшли кому повірити, парад провели, а там нехай хоч вовк тарву їсть.
09.05.2026 21:58 Ответить
Ей, ішак! "Дайош" черговий указ!
09.05.2026 22:15 Ответить
шикарно живеш якщо тобі потрібні укази від ішаків
09.05.2026 22:31 Ответить
Перша частина цитати :

«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся».
09.05.2026 22:16 Ответить
А далі?
09.05.2026 22:21 Ответить
давайте угоду, бо війну треба закінчувати
09.05.2026 22:24 Ответить
Та вже давно дали - рашисти уйо#ують з України, сплачують репарації й тоді їх ніхто не чіпатиме. Тільки х7йло навмисно затягує війну, схоже завдання у нього знищити як можна більше дурних кацапов.
10.05.2026 02:01 Ответить
Яке ж воно кончене...
09.05.2026 22:26 Ответить
Балачки від ВВХ.
09.05.2026 22:31 Ответить
цвинтар-твоя краина....
09.05.2026 22:35 Ответить
Та нехай він іде ***** з своєю рашою.
09.05.2026 22:42 Ответить
Він також заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту". Джерело: https://censor.net/ua/n4002357
09.05.2026 23:11 Ответить
Цей кремлівське старезне чепушило знову виповзло на світ Божий зі своїми ,,умовами''?. Ви тільки вчитайтеся в цей пафос: ,,зустріч у третій країні'', ,,остаточні домовленості'', ,,тривала історична перспектива''. Знаєте, це дуже нагадує райдер старої і згаслої єстрадної зірки , яка вимагає аншлаг у Карнегі-холі, хоча її максимум зараз - це виступ перед бомжоватими алкашами в завалящому привокзальному генделику. Про яку ,,історичну перспективу'' воно там марить? Єдина реальна перспектива, яка на нього чекає - це бетонний дворик у Гаазі та тридцять років спокійних роздумів про велич ,,руського міра'' в камері два на три метри, хоча воно явно сьільки вже не проживе....Отам він і поставить свою ,,остаточну крапку''. Але не під величним мирним договором, а під власними свідченнями слідчим міжнародного трибуналу. Це буде його останній і найщиріший і найтриваліший літературний доробок у житті.......А щодо зустрічі з Зеленським, то вона, звісно, можлива, але порядок денний буде коротким і по суті, як постріл. Жодного булькотіння про ,,єдиний народ»'' Тільки конкретика: у який термін залишки його ,,другої армії'' мають встигнути добігти з Криму та Донбасу до кордону, поки п'яти не підгоріли. Потім - довгий і нудний підрахунок репарацій та контрибуцій, щоб кожна українська родина отримала свою частку за ,,геополітичні судоми'' цього діда. Ну і на десерт -технічне питання: у якому саме статусі Кубань повертатиметься до складу України і як швидко там треба буде замінити триколори на нормальні прапори. Оце і є справжня ,,крапка'', а все інше - просто старечі галюцинації людини, яка так і не зрозуміла, що її час вийшов, і що йому як тій старій і згаслій єстрадній зірці аншлаг у Карнегі-хол вже ніколи не світить ,і золоте перо для підписів для нього вже давно замінили на кулькову ручку для протоколів допиту, які його вже чекають....
09.05.2026 23:16 Ответить
Є одне місце, підходить як найкраще - перуанський вулкан Huaynaputina...
Природа, свіже повітря, сакральна назва...))
10.05.2026 00:04 Ответить
Справа йде до перелому у війні.
Про "всьо ідійот по плану" уже й не згадує.
А "завершення конфлікту" звучить як нові "хотєлки" *****,що дуже контрастують з попередніми.
10.05.2026 00:05 Ответить
репарації ти підр* ло виплати кожному українцю ,а по друге зеленський та ху* ло, Україні ніхто , два ід* ота які грабують Україну на пару ,один гроші до Ізраелю відправляє ,а другий до Ватікану ...
10.05.2026 01:53 Ответить
 
 