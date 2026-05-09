Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, але тільки для підписання угоди

Російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.

Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передають російські державні пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Умова для зустрічі 

За словами Путіна, він готовий зустрітись із Зеленським, але лише для підписання договору.

"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь у цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка", - заявив російський диктатор.

Він також заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту".

Читайте також: Ми поїдемо на зустріч із Путіним до будь-якої столиці, крім Москви і Мінська, - Сибіга

США прагнуть врегулювання 

Також очільник Кремля сказав, що "США щиро прагнуть врегулювання, але це насамперед справа Росії та України".

Що передувало?

Читайте також: Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але лише для "фіналізації домовленостей", - Пєсков

угоди про капітуляцію рашки....

09.05.2026 21:47 Відповісти
Давай у Гаазі !
Підпішеш угоду зі слідством...
09.05.2026 21:50 Відповісти
Тільки повна капітуляція засрашки
09.05.2026 21:47 Відповісти
угоди про капітуляцію рашки....

09.05.2026 21:47 Відповісти
Отже,срака ))Капітуляцію рашки можна.Можна дезінтеграцію рашки як саюза в 1991 році.Інші варіанти,запхай собі до сраки.
09.05.2026 21:52 Відповісти
як казав О.Бендер:

"Я бы взял частями (рашку), но мне нужно сразу !"

09.05.2026 22:26 Відповісти
В Омані?
09.05.2026 21:47 Відповісти
В бєлорашкє
09.05.2026 21:56 Відповісти
Тільки повна капітуляція засрашки
09.05.2026 21:47 Відповісти
Давай у Гаазі !
Підпішеш угоду зі слідством...
09.05.2026 21:50 Відповісти
слідство закінчиться років через 50
09.05.2026 22:11 Відповісти
Ну треба ще декілька місяців випалювати Роісю і подивитися на що буде згодно ***** тоді.
09.05.2026 21:51 Відповісти
випалюйте. Бажано не на цензорі
10.05.2026 01:42 Відповісти
Пєтух закукарєкал.
09.05.2026 21:51 Відповісти
Чекаємо на новий тиск Трампа , в тому числі із погрозами, щоб Україна підписала "угоду"
09.05.2026 21:52 Відповісти
дарма !

в США сильна підтримка українців серед людей, а у рудого вибори в листопаді.
наїзжати на Україну йому та респам боком вилізе.

.
09.05.2026 22:30 Відповісти
Що знову Зе має подивитися в очі? Вже раз подивився.
09.05.2026 21:53 Відповісти
Якого договору рашиська паскуда , невже ти нациська істота думаєш що хтось дозволить Зелі підписувати капітуляцію ?о це бункерний щур відчув свою безвихідь.
09.05.2026 21:53 Відповісти
А хто НЕ дозволить? Сметуни?
09.05.2026 22:06 Відповісти
краще договір про мир, ніж знищення етнічних українців і заселення України біосміттям.
09.05.2026 22:30 Відповісти
Бачиш мир в очку ×уйла?
09.05.2026 22:57 Відповісти
не хочу знищення українців
09.05.2026 23:01 Відповісти
Не свисти, під×уйловику.
09.05.2026 23:02 Відповісти
поки ти сидиш вдома й підтримуєш продовження війни (до чого?), у нас вже є села, з яких всіх чоловіків вигрібли. А вже завозять індусів.
09.05.2026 23:06 Відповісти
куди завозять? в Токіо?
іди їбати мізки лохам своєю іпсятиною в інше місце.
10.05.2026 01:43 Відповісти
в Україну, а "демографи" ще й кажуть що їх потрібно завозити мільйонами
10.05.2026 12:11 Відповісти
Така ваша доля на болотах, ватний вилупку.
11.05.2026 21:01 Відповісти
...чи не бачить хтось, що саме відбулося в Бучи і відбувається на окупованих територіях?
Чи не чув хтось, що збирається з українцями зробити пу?
пу честно про це сказав: фільтраційні/ концентраційні лагеря і для тих, хто виживе депортація і перевиховання...
Чи вам про ці плани знищення українців і заміщення населення расєянами вам невідомо?
Ще жирик їх озвучував... а до нього не прислухались, вважали що це бредні, такого бути не може... реальність виявилася набагато кривавішей і пу постійно твердить, що не зупинеться і задовольнить його тільки капітуляція України... = досягнення цілей його сво
10.05.2026 09:04 Відповісти
О! Обізвався "внутріМКАДівський"... І чим ТВОЯ пропозиція відрізняється від пропозиції *****? Слова різні... А суть - ОДНА...
10.05.2026 04:18 Відповісти
ще один дід на пенсії хоче воювати ціною життів українців, сам чогось не хоче добровольцем піти
10.05.2026 12:14 Відповісти
Ну - ти ж навіть, не "дід" - але ж не воюєш... Точніше, "воюєш" - на "внутріМКАДівському фронті"...
10.05.2026 12:26 Відповісти
>Ну - ти ж навіть, не "дід" - але ж не воюєш

але й інших на війну не відправляю

>Точніше, "воюєш" - на "внутріМКАДівському фронті"...

ні, я на рептилоїдів працюю
10.05.2026 12:34 Відповісти
Ні, "красеню" - ти якраз, і відправляєш... Бо ти тут саме для прикриття тих злочинів, які творить твоя кацапня... Просто у твоїх господарів "задниця палає" - бо не вийшло захопить Україну... І тепер у них паніка - бо відчувають, що СЯДУТЬ... На довічне... Тому і "спустили з цепу", тебе - щоб ти паніку сіяв, між українцями, і "проливав крокодилові сльози", над тими, хто може загинуть, коли прийдуть мстить...
10.05.2026 12:57 Відповісти
шизоїдний дід, нікого я не відправляю, бо є українцем, і не хочу смерті моїх братів та сестер. А тобі треба відробляти пайку від подоляка, тому й виступаєш за вічну війну.
10.05.2026 13:11 Відповісти
Марущак! Ти не "українець"... Ти ПЕРЕВЕРТЕНЬ, "манкурт", що служить загарбникам...
А щодо "пайки подоляка" - так твоє звинувачення лише сміх викличе у тих форумчан, які мене давно знають... Тобто, твоя "пред'ява лише виставляє тебе недоумком...
10.05.2026 13:20 Відповісти
ти і є запроданець, продав свою націю і расу (((зедві))) й посилаєш українців на смерть, щоб замість них тут жили індуси.
10.05.2026 13:30 Відповісти
Це ТВОЄ ОСОБИСТЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ... І не більше... Доводів у тебе немає ніяких...
10.05.2026 13:33 Відповісти
Так давай це перевіримо!

Ти підтримуєш створення ядерної та хімічної зброї, щоб швидко зупинити війну?

Ти підтримуєш повну заборону на в'їзд та проживання на території України не Білих?

Ти підтримуєш законодавчі квоти на представництво у ВР за етнічними групами, щоб росіянці та (((любителі краденого зерна))) мали місць не більше, ніж % населення, який вони складають?

Що краще: відправляти на штурми НРК, або мобілізованих українців?

Ти підтримуєш закон про заборону антисемітизму?
10.05.2026 13:42 Відповісти
Ще я не давав пояснень ПЕРЕВЕРТНЮ...
10.05.2026 13:49 Відповісти
Конкретно що ти пропонуєш-не треба про міфічних непідкупних українців-патріотів,про ядерку-це не один рік,про угоду з кацапами-то зашморг.Конкретно а не плескати язиком
10.05.2026 15:49 Відповісти
ядерку можна створити за рік, хімзброю - ще швидше, ці засоби змусять русню погодитися на мир.
10.05.2026 16:16 Відповісти
"Біосміття"- це в першу чергу кацапи.Отже,що ти бачиш у дзеркалі ?
10.05.2026 08:47 Відповісти
В другу чергу це індуси, негри, араби. Які займатимуться злочинністю, будуть ґвалтувати та вбивати українців, як це вже відбувається в ЮК, Німеччині, Франції. Див. grooming gangs.
10.05.2026 12:13 Відповісти
За що тобі тупому трололо зарплату платять?
Індуси-це релігійна назва послідовників іудаїзму.
Негри -це раса.
Араби- то група народів,цивілізація.
Тепер поясни,чому ти сам не хочеш захищати свою країну і проти того,щоб її економіку підтримували наймані працівники?
10.05.2026 22:36 Відповісти
А кто не позволит? Те кого сейчас по улицам отлавливают? Или те что варшавский фронт держат?
09.05.2026 22:41 Відповісти
Ось і весь х*й до копійки. Знайшли кому повірити, парад провели, а там нехай хоч вовк тарву їсть.
09.05.2026 21:58 Відповісти
09.05.2026 21:59 Відповісти
09.05.2026 22:04 Відповісти
Ей, ішак! "Дайош" черговий указ!
09.05.2026 22:15 Відповісти
шикарно живеш якщо тобі потрібні укази від ішаків
09.05.2026 22:31 Відповісти
Перша частина цитати :

«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся».
09.05.2026 22:16 Відповісти
А далі?
09.05.2026 22:21 Відповісти
давайте угоду, бо війну треба закінчувати
09.05.2026 22:24 Відповісти
Та вже давно дали - рашисти уйо#ують з України, сплачують репарації й тоді їх ніхто не чіпатиме. Тільки х7йло навмисно затягує війну, схоже завдання у нього знищити як можна більше дурних кацапов.
10.05.2026 02:01 Відповісти
Яке ж воно кончене...
09.05.2026 22:26 Відповісти
Балачки від ВВХ.
09.05.2026 22:31 Відповісти
цвинтар-твоя краина....
09.05.2026 22:35 Відповісти
Та нехай він іде ***** з своєю рашою.
09.05.2026 22:42 Відповісти
Він також заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту". Джерело: https://censor.net/ua/n4002357
09.05.2026 23:11 Відповісти
...не треба повторювати дурь про канхфліхт: в конфликте завжди приймає участь дві сторони ... і він предполагає порозуміння ...може бути і медіатор, якій допомагає вирішити спор на основі усталених правил і процедур, нормативних документах, якими є міжн право, міжн.і міждерж.договори...

Україна НЕ конфліктує з рашей:
погодилась на " братський" розподіл активів совка за Біловерзькою угодою, за будапеш.меморанлумом віддала раше ЯЗ взамін на паперові обіцянки суверенитету і нерушимості кордонів...

А раша фактично об'явила геноцидну війну Україні, назвав її сво, і міжн.визнанні кордони України ламає, заявляє, що це все расєя і українців не існує... то де ж канхфліхт побачили?

Це грубе порушення рашею всіх міжн.і міждерж.договорів лише тому, що пу сказав: хачу і буду і без движухи скучно жити.

Україна пручається знищенню і поневоленню, бореться за життя, адже єдина альтернатива, яку пропонує пу - це смерть, знищення нації.
10.05.2026 09:32 Відповісти
Цей кремлівське старезне чепушило знову виповзло на світ Божий зі своїми ,,умовами''?. Ви тільки вчитайтеся в цей пафос: ,,зустріч у третій країні'', ,,остаточні домовленості'', ,,тривала історична перспектива''. Знаєте, це дуже нагадує райдер старої і згаслої єстрадної зірки , яка вимагає аншлаг у Карнегі-холі, хоча її максимум зараз - це виступ перед бомжоватими алкашами в завалящому привокзальному генделику. Про яку ,,історичну перспективу'' воно там марить? Єдина реальна перспектива, яка на нього чекає - це бетонний дворик у Гаазі та тридцять років спокійних роздумів про велич ,,руського міра'' в камері два на три метри, хоча воно явно сьільки вже не проживе....Отам він і поставить свою ,,остаточну крапку''. Але не під величним мирним договором, а під власними свідченнями слідчим міжнародного трибуналу. Це буде його останній і найщиріший і найтриваліший літературний доробок у житті.......А щодо зустрічі з Зеленським, то вона, звісно, можлива, але порядок денний буде коротким і по суті, як постріл. Жодного булькотіння про ,,єдиний народ»'' Тільки конкретика: у який термін залишки його ,,другої армії'' мають встигнути добігти з Криму та Донбасу до кордону, поки п'яти не підгоріли. Потім - довгий і нудний підрахунок репарацій та контрибуцій, щоб кожна українська родина отримала свою частку за ,,геополітичні судоми'' цього діда. Ну і на десерт -технічне питання: у якому саме статусі Кубань повертатиметься до складу України і як швидко там треба буде замінити триколори на нормальні прапори. Оце і є справжня ,,крапка'', а все інше - просто старечі галюцинації людини, яка так і не зрозуміла, що її час вийшов, і що йому як тій старій і згаслій єстрадній зірці аншлаг у Карнегі-хол вже ніколи не світить ,і золоте перо для підписів для нього вже давно замінили на кулькову ручку для протоколів допиту, які його вже чекають....
09.05.2026 23:16 Відповісти
Є одне місце, підходить як найкраще - перуанський вулкан Huaynaputina...
Природа, свіже повітря, сакральна назва...))
10.05.2026 00:04 Відповісти
Справа йде до перелому у війні.
Про "всьо ідійот по плану" уже й не згадує.
А "завершення конфлікту" звучить як нові "хотєлки" *****,що дуже контрастують з попередніми.
10.05.2026 00:05 Відповісти
репарації ти підр* ло виплати кожному українцю ,а по друге зеленський та ху* ло, Україні ніхто , два ід* ота які грабують Україну на пару ,один гроші до Ізраелю відправляє ,а другий до Ватікану ...
10.05.2026 01:53 Відповісти
Чечня в 1996 році підписувала з Росією мирну угоду. І війська Росія вивела із Чесні. І чим закінчилося, ви знаєте. Мир, казав Невзоров, взмозі забезпечити лише стінки гробу Путіна.
10.05.2026 02:20 Відповісти
Стінки гробу аятоли і найближчих його поплічників схоже не дали Трампу бажаного результату, ви ще раз порахуйте всі можливі варіанти свої прогнозів, щоб не нарватися на ще більших людоїдів з ядерним чемоданчиком.
10.05.2026 03:27 Відповісти
"Мир" це докупація і депортація упоротої русні з України. "Пята колона *****" має бути депортована і стати в перші ряди працівників **********, які своєю натужною довічною працею будуть забезпечувати виплату репарацій Україні, "ісполнять гімни на балалайці" і скрєпно бухать.
10.05.2026 03:54 Відповісти
... з попом та кадилом твоя зустріч,тварюко.
10.05.2026 06:37 Відповісти
А як попередні "мирні угоди,про дружбу, про визнання кордонів ,про гарантії іт інш"???? Був гітлер,сталін---фашисти і нелюди тепер--путін перевершив тих сотрапів Наплював на всі міжнародні договори,на людяність,---напав на слабшу країну Знищує міста і села,вбиває дітей і мирних людей,катує полонених Росія --країна варварів і тільки супротив їх може зупинити цілим світом На горизонті ще один маразматик--трамп.
10.05.2026 07:20 Відповісти
Тільки потужний верхньокомандувач не хоче завершувати конхвлікт бо тоді вибори й не даватимуть грошей
10.05.2026 07:30 Відповісти
Війну х7йло може закінчити одним наказам - про вихід своїх рабів кацапів з теріторії України, але х7йло не бажає закінчувати війну бо тоді внутрішні незадоволення, кацапам нелюдям потрібні вбивства й якщо вони не робитимуть це у сусідів то почнуть вбивати у себе в середині засрашки, а ще можливо що у х7йла завдання очистити засрашку від кацапських дегеннратів тому х7йло й не припиняє війну - вбивати кацапов.
10.05.2026 10:02 Відповісти
Під остаточною крапкою мається на увазі юридичну відмову України від окупованих територій. Як мінімум Крим, Донецька й Луганська області. На що, звичайно ж ніхто не погодиться. Відповідно це словоблудство диктатора, по суті ніачьом.
10.05.2026 08:00 Відповісти
...ага...а далі Хер і Зап обл, які вже в канстритуції пу... далі Одеса... і так до Києва... = покрокова капітуляція... яка почалась з визнання автономії Крима в тілі унітарної держави, по факту заплющили очі на массову швидку видачу кримчанам расєйських паспортов, хоч це протирічило Конст.України, яка не передбачала множинне громадянство, потім за мінськ.домовленностями якись там ордло... = чи досвід домовленностей з рашей і пу ще не переконав, що пу розуміє тільки мову сили?!
От, було йому дуже страшно, так виклянчив тишу на парад побєдобєсія і що? Вже сотню разів порушила раша домовленність про тишу, а про обмін полоненими пу в загалі каже, що нічого не чув і це Україна не згодна... і все це при тому, що цей обмін засвідчив містер 47й.
10.05.2026 09:50 Відповісти
Угоду воно буде підписувати, лайно бункерне!
Всі знають й бачили цю "угоду"!
Угоду про капітуляцію України воно хоче, а фігу під ніс тобі, мерзота масковська!
Ми воюємо за своє, за своїх, за свою Україну,
й пішло ти напуй, пуйло смердюче!
10.05.2026 08:05 Відповісти
Все вже давно підписано - від Статуту ООН і Заключного акту Гельсінкі-75 до похереного тобою Договору про дружбу-жвачку й договорів про кордони. Виконуй! А щодо тривалої історичної перспективи - нема у тебе такої .
10.05.2026 09:25 Відповісти
А що знову закінчився туалетний папір, що потрібна угода?
10.05.2026 09:38 Відповісти
Нє, чумуйдани під гівно задовбались утилізувати)))

Воно піпіфаксом не користується))
10.05.2026 12:36 Відповісти
На хіба?
10.05.2026 11:31 Відповісти
Цей чахлик ботоксний, точно путін???
10.05.2026 12:34 Відповісти
Путлер уже начал потихонько идти на попятную.Иначе развал РФ очевиден.Слава Украине и нашим бойцам на передовой !!!
10.05.2026 13:18 Відповісти
Треба щоб Приморськ, Усть Луга, Туапсе, Новоросійськ продовжували горіти... і хотєлки зменшаться...
10.05.2026 13:22 Відповісти
Обіймуться. І здристнуть
10.05.2026 13:37 Відповісти
воФІК пуКІН а до підписання ти не доживеш.......це гарна традиція і давня
10.05.2026 14:18 Відповісти
 
 