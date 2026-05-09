Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, але тільки для підписання угоди
Російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.
Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передають російські державні пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.
Умова для зустрічі
За словами Путіна, він готовий зустрітись із Зеленським, але лише для підписання договору.
"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь у цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка", - заявив російський диктатор.
Він також заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту".
США прагнуть врегулювання
Також очільник Кремля сказав, що "США щиро прагнуть врегулювання, але це насамперед справа Росії та України".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
"Я бы взял частями (рашку), но мне нужно сразу !"
Підпішеш угоду зі слідством...
в США сильна підтримка українців серед людей, а у рудого вибори в листопаді.
наїзжати на Україну йому та респам боком вилізе.
іди їбати мізки лохам своєю іпсятиною в інше місце.
Чи не чув хтось, що збирається з українцями зробити пу?
пу честно про це сказав: фільтраційні/ концентраційні лагеря і для тих, хто виживе депортація і перевиховання...
Чи вам про ці плани знищення українців і заміщення населення расєянами вам невідомо?
Ще жирик їх озвучував... а до нього не прислухались, вважали що це бредні, такого бути не може... реальність виявилася набагато кривавішей і пу постійно твердить, що не зупинеться і задовольнить його тільки капітуляція України... = досягнення цілей його сво
але й інших на війну не відправляю
>Точніше, "воюєш" - на "внутріМКАДівському фронті"...
ні, я на рептилоїдів працюю
А щодо "пайки подоляка" - так твоє звинувачення лише сміх викличе у тих форумчан, які мене давно знають... Тобто, твоя "пред'ява лише виставляє тебе недоумком...
«Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся».
Україна НЕ конфліктує з рашей:
погодилась на " братський" розподіл активів совка за Біловерзькою угодою, за будапеш.меморанлумом віддала раше ЯЗ взамін на паперові обіцянки суверенитету і нерушимості кордонів...
А раша фактично об'явила геноцидну війну Україні, назвав її сво, і міжн.визнанні кордони України ламає, заявляє, що це все расєя і українців не існує... то де ж канхфліхт побачили?
Це грубе порушення рашею всіх міжн.і міждерж.договорів лише тому, що пу сказав: хачу і буду і без движухи скучно жити.
Україна пручається знищенню і поневоленню, бореться за життя, адже єдина альтернатива, яку пропонує пу - це смерть, знищення нації.
Про "всьо ідійот по плану" уже й не згадує.
А "завершення конфлікту" звучить як нові "хотєлки" *****,що дуже контрастують з попередніми.
От, було йому дуже страшно, так виклянчив тишу на парад побєдобєсія і що? Вже сотню разів порушила раша домовленність про тишу, а про обмін полоненими пу в загалі каже, що нічого не чув і це Україна не згодна... і все це при тому, що цей обмін засвідчив містер 47й.
Всі знають й бачили цю "угоду"!
Угоду про капітуляцію України воно хоче, а фігу під ніс тобі, мерзота масковська!
Ми воюємо за своє, за своїх, за свою Україну,
й пішло ти напуй, пуйло смердюче!
