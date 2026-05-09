Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, але тільки для підписання угоди

Російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.

Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передають російські державні пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Умова для зустрічі

За словами Путіна, він готовий зустрітись із Зеленським, але лише для підписання договору.

"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості про мирний договір, який має бути розрахований на тривалу історичну перспективу, щоб взяти участь у цьому заході або щось підписати, але це має бути остаточна крапка", - заявив російський диктатор.

Він також заявив, "що справа йде до завершення українського конфлікту".

США прагнуть врегулювання

Також очільник Кремля сказав, що "США щиро прагнуть врегулювання, але це насамперед справа Росії та України".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але лише для "фіналізації домовленостей", - Пєсков