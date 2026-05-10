Зеленський про готовність Путіна до зустрічей: Трошки підштовхнули ми його, треба знаходити формат

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба знаходити формат"

"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку", - сказав Зеленський.

Путін готовий зустрітися в третій країні

Нагадаємо 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.

