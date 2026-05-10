Зеленський про готовність Путіна до зустрічей: Трошки підштовхнули ми його, треба знаходити формат
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нарешті заговорив про готовність до реальних зустрічей щодо припинення війни.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Треба знаходити формат"
"Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку", - сказав Зеленський.
Путін готовий зустрітися в третій країні
Нагадаємо 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський що, не чув вчорашнього лайна з ротяки ушакова? Чи про що він зібрався з йхлом перемовлятися?
Він не дурень, він не імбецил - він подонок при владі, куди його посадили оті дегенерати і імбецили в 2019-му. Так буде правильно.
Де ж це може відбутися?🤔
Північна Корея? Іран? Білорусь?
Три надійні, цілком "нейтральні" країни.🤭
А 🤡 Зеленський має потужну🏋позицію?
Чи як завжди, 🤹♂️ для 🐏🐏 і 👀 в п'яту точку #уйлу?
Зеля на неї, схоже, дуже хоче погодитися - але пам'ятає про кідькість київських кагтанів...
Тому найближчим часом рандеву - безсенсове