Зеленський сам має ініціювати дзвінок Путіну для переговорів про війну, - Фіцо

Якщо президент України Володимир Зеленський справді зацікавлений у переговорах про завершення війни, йому слід самостійно ініціювати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ппро це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив після візиту до Москви, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на РБК-Україна.

Послання Путіну від Зеленського

Фіцо зазначив, що в Москві він передав послання Путіну від Зеленського.

"Він (Зеленський. - Ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі", - розповів прем'єр Словаччини.

Водночас він публічно оголосив відповідь, яку дав російський диктатор на послання українського президента.

Позиція Фіцо

"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня.

"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно - дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", - додав він.

Відносини з РФ

Водночас Фіцо заявив, що "відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією" та "зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою".

