Зеленський сам має ініціювати дзвінок Путіну для переговорів про війну, - Фіцо
Якщо президент України Володимир Зеленський справді зацікавлений у переговорах про завершення війни, йому слід самостійно ініціювати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Ппро це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив після візиту до Москви, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на РБК-Україна.
Послання Путіну від Зеленського
Фіцо зазначив, що в Москві він передав послання Путіну від Зеленського.
"Він (Зеленський. - Ред.) сказав мені у Вірменії, під час нашої особистої зустрічі, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якому форматі", - розповів прем'єр Словаччини.
Водночас він публічно оголосив відповідь, яку дав російський диктатор на послання українського президента.
Позиція Фіцо
"Якщо український президент зацікавлений у зустрічі, він має зв'язатися зі своїм російським колегою телефоном", - сказав Фіцо.
Словацький прем'єр також високо оцінив продовження режиму припинення вогню до 11 травня.
"Я назвав припинення вогню абсолютно необхідним, щоб дати простір тому, що абсолютно необхідно - дипломатичним зусиллям, діалогу, переговорам, які в тисячу разів корисніші, ніж взаємне вбивство", - додав він.
Відносини з РФ
Водночас Фіцо заявив, що "відкидає нову залізну завісу між ЄС та Росією" та "зацікавлений у стандартних, дружніх та взаємовигідних відносинах з цією світовою державою".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А може через цього Фіцу ще й "двушечки" на Мацкву зручніше переправляти ... ДРУЖБА працює досить інтенсивно !
Дядько якось поверхнево подивився на цю новину .
"Неможливість прослуховування" забезпечується РУКАМИ ЛЮДЕЙ... А люди різні бувають... І не можна дать гарантію, що вони "вірні особі"... Прослуховують навіть президента США... І Макрона - теж...
та й інтернет відключив,,
https://censor.net/ua/news/4002339/fitso-ne-peredavav-putinu-poslan-vid-zelenskogo-kreml
Брехня - як нова світова політика
Починаючи з рудого
- Падзвані мєнє! Падзвані...
Голос тіхій і глубокій)))
От далі текст ржачний)))
***** і так парад дозволили провести, тож облізеться.
А взагалі, хай чекає на дрони, які не прилетіли на парад. А їх дедалі буде більше.
Так що про жодну мирну угоду в заявах ***** та Фіцо не йдеться. То йдуть вони обидва *****!
Значить попав в "яблучко"
О. Зараз почнуться заміри в кого міцніші яйця. А українчики, як завжди, будуть пишатися як їхній презік нагнув х...йла і не подзвонив, так як вони пишались коли Зєля "нагинав" Байдена і весь Захід усі роки починаючи з 2022-го.
Офуєть, якесь чмо вонючє дає нам поради)))))))))))))
Одна поїздка і все "мальчік в трусіках"
- Владим Владимирьіч, а давайте мир заключим?
- Пашел нах*й!
- И вам не хворать!