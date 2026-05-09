У Кремлі заявили, що Фіцо не переказував Путіну жодних "послань" від Зеленського
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не переказував російському диктатору Володимиру Путіну жодних послань від президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Жодних послань
Так, на запитання журналістів стосовно того, чи Фіцо переказував Путіну якісь послання від Зеленського, він зазначив, що їх не було, однак про Україну сторони говорили.
"Можу сказати, що українська тема обговорювалася серед багатьох інших питань. І під час цього обговорення прем’єр-міністр поінформував нашого президента і нашу делегацію про те, що днями він справді зустрічався із Зеленським. Зеленський висловив йому свої оцінки нинішньої ситуації в російсько-українському контексті. Але жодних послань Зеленський через нього не переказував", – сказав Ушаков.
Що передувало
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.
- Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
- ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.
Витратний матеріал…
На відміну від ЦАРЯ , який в минулому місяці розпатякав в західних ЗМІ, що , мовляв, ракет ППО в Україні майже не залишилось ... на що , ймовірно , Путло сказав - "Зрозумів. Молодець , Буратіно!" і з радістю влупасив по Неньці.
Як раз Вас вітаю.
Парпд сртсісян дивились?))
І треба буде ще раз подумати про "дружбу", ту, яка в лапках.; в Унечі...