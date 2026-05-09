У Кремлі заявили, що Фіцо не переказував Путіну жодних "послань" від Зеленського

Фіцо не переказував Путіну послань від Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не переказував російському диктатору Володимиру Путіну жодних послань від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Жодних послань

Так, на запитання журналістів стосовно того, чи Фіцо переказував Путіну якісь послання від Зеленського, він зазначив, що їх не було, однак про Україну сторони говорили.

"Можу сказати, що українська тема обговорювалася серед багатьох інших питань. І під час цього обговорення прем’єр-міністр поінформував нашого президента і нашу делегацію про те, що днями він справді зустрічався із Зеленським. Зеленський висловив йому свої оцінки нинішньої ситуації в російсько-українському контексті. Але жодних послань Зеленський через нього не переказував", – сказав Ушаков.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.

Топ коментарі
+7
Раз заявили - значить, щось передавав...
09.05.2026 17:45 Відповісти
+3
Вітаю і я - Вас... Парад не дивився... Не цікаво... У мене ще з 79-го підсвідома "відраза" до тої шагістики... Спочатку підготовка до параду, на 9 травня, в "учебці". Потім - 4 роки - правофланговий прапороносного взводу, в училищі. Плюс "праздник строя и песни", на 3 курсі училища. А це - "шагістика", мінімум 2 години, до 3 днів на тиждень... Барабанний дріб і маршева музика "в'їлася у мізки", навічно...
09.05.2026 18:13 Відповісти
+2
Фіцо заїхав до Зелі в Київ, взяв маляву (письмові гарантії не заважать параду СВО, ну т.е. перемоги) привіз до Кремля, у вбиральні дістав з потаєнного місця, віддав путіну через спеціальний круглий отвір. Ушакова, як і всяку сволоту тіпа Пескова, до інтімних відносин Зеля-Вова не допускають.
09.05.2026 17:57 Відповісти
Россиянку не спешит не проживет. Фицо нафига брехать?
09.05.2026 17:44 Відповісти
Ну кацапи правди ніколи не кажуть... Дивно, що наші про це послання призналися...
09.05.2026 18:04 Відповісти
****** виставив брехунами, чорного барана і оманського!?!?!?
Витратний матеріал…
09.05.2026 19:07 Відповісти
Мацковити , коли їм треба , вміють тримати язика за зубами !

На відміну від ЦАРЯ , який в минулому місяці розпатякав в західних ЗМІ, що , мовляв, ракет ППО в Україні майже не залишилось ... на що , ймовірно , Путло сказав - "Зрозумів. Молодець , Буратіно!" і з радістю влупасив по Неньці.
09.05.2026 18:20 Відповісти
Яре))) Вітаю!

Як раз Вас вітаю.

Парпд сртсісян дивились?))
09.05.2026 17:50 Відповісти
Я розумію) але, там так ржачно було..ніяк не можу зрозуміти - як в них так ноги вигинаються)))
09.05.2026 18:33 Відповісти
Ніцого сказать не можу - не бачив. Тому дать пояснення не можу...
09.05.2026 18:36 Відповісти
Та я парад був капець))
09.05.2026 18:42 Відповісти
Ну тоді будемо передавати "голубямі"🥱
09.05.2026 17:47 Відповісти
Ай-яй-яй! А ішак так сподівався!
09.05.2026 17:48 Відповісти
Послань не було? Можливо мова йде про "двушку" і ті дали слово пацана, що не видадуть?
09.05.2026 17:54 Відповісти
Ну все логiчно. Ось коли ППО з моцкви виведуть, пiсля 11-го, тодi i передамо.
09.05.2026 18:05 Відповісти
Вже передавали, коли ворог порушить наше перемир'я після 6 травня. Ворог бив всім що в нього є, крім ядерної зброї. Але Зе чомусь цього не хотів бачити. Не потрібно більше погрожувати, ці погрози і дії ми побачили сьогодні.Нуль.
09.05.2026 19:15 Відповісти
дозвіл на парад передав же
09.05.2026 18:20 Відповісти
Значить точно привозив "маляву" від Бубачки.
09.05.2026 18:24 Відповісти
Моль летает по Дворцу-Дело Близится к Концу
09.05.2026 18:28 Відповісти
За нафтою приїжджав.
09.05.2026 18:30 Відповісти
Його справа шістки. Маляву передав і все.
09.05.2026 18:36 Відповісти
а двушечку передал?
09.05.2026 18:37 Відповісти
трьошечку
09.05.2026 18:39 Відповісти
09.05.2026 19:45 Відповісти
Всі послання ***** Український народ кожен день посилає
09.05.2026 19:17 Відповісти
Хотілось би почути від самого фіцо, про що калякали, бо тут - нічого нема

І треба буде ще раз подумати про "дружбу", ту, яка в лапках.; в Унечі...
09.05.2026 19:29 Відповісти
Відомо, що кацапи завжди брешуть. А тут раптом правду сказали?
09.05.2026 20:42 Відповісти
 
 