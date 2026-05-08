УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9158 відвідувачів онлайн
Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
3 600 28

Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського, - ЗМІ

Фіцо передасть Путіну послання від президента України

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованец під час засідання європейського комітету парламенту, цитує його видання Marker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив Хованец?

"Так само він може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить спроби завершення війни", - заявив Хованец.

Держсекретар словацького МЗС зазначив, що в нинішній ситуації необхідно "спілкуватися з усіма сторонами".

"Я думаю, що в цей час необхідно спілкуватися з усіма залученими сторонами, і ЄС та європейським політикам має бути важливо бути за столом переговорів, де буде досягнуто мирної угоди", - сказав він.

Хованец додав, що декілька політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, почали просувати думку про необхідність діалогу з Путіним щодо завершення війни.

Дивіться також: Зеленський зустрівся із Фіцо: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати. ВIДЕО

Зустріч Зеленського з Фіцо

Читайте також: Фіцо добиратиметься до Москви через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (27696) путін володимир (25326) росія (69872) Фіцо Роберт (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
" ... передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського...".

Оттакої! То так виходить , що цього Фіцо Кошерний ЦАР попрохав відвідати Мацкву та передати "маляву" Путлу Поганому!

А чого ж ЦАР про це мовчить ? Чи царським холопам про це знати необов'язково ? А як же - "Кожен з вас - Президент"?

А ви що про це думаєте , суїцідні переможці73% ?
показати весь коментар
08.05.2026 00:06 Відповісти
+16
Чому племя про це дізнається від словаків, а не від вождя, який все і вся коментує?
показати весь коментар
08.05.2026 00:10 Відповісти
+14
Юстасу от Алєкса.
показати весь коментар
08.05.2026 00:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юстасу от Алєкса.
показати весь коментар
08.05.2026 00:03 Відповісти
Юзіку від Ізіка
показати весь коментар
08.05.2026 00:23 Відповісти
здрастє-пожалуста !

то чого тоді гінця фіцу огородамі через Чехію-Германію-Швецію-Фінляндію гоняють ?

чєловєк важливу тайну дєпєшу везе !
Оман-2 !!!!

.
показати весь коментар
08.05.2026 00:34 Відповісти
Почтальйон Пєчкін.
показати весь коментар
08.05.2026 05:42 Відповісти
Это он теперь вместо Коляна Патрушева из Омана подрабатывает.
показати весь коментар
08.05.2026 09:34 Відповісти
Дасть ляща?
показати весь коментар
08.05.2026 00:05 Відповісти
" ... передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського...".

Оттакої! То так виходить , що цього Фіцо Кошерний ЦАР попрохав відвідати Мацкву та передати "маляву" Путлу Поганому!

А чого ж ЦАР про це мовчить ? Чи царським холопам про це знати необов'язково ? А як же - "Кожен з вас - Президент"?

А ви що про це думаєте , суїцідні переможці73% ?
показати весь коментар
08.05.2026 00:06 Відповісти
Резиновий хер?
показати весь коментар
08.05.2026 00:07 Відповісти
вазєліновий пріап! з пальцем для гри на ройалі! ))
показати весь коментар
08.05.2026 00:13 Відповісти
Чому племя про це дізнається від словаків, а не від вождя, який все і вся коментує?
показати весь коментар
08.05.2026 00:10 Відповісти
двушечку? )))
показати весь коментар
08.05.2026 00:12 Відповісти
От це той самий формат. Всі на своїх місцях, ******* гроші, будують маєтки, щось перетирають один з одним.
Ще б Луку до цього трикутника залучити.

А то Європа, західні цінності...
показати весь коментар
08.05.2026 00:17 Відповісти
Зеля все ж хоче зустрітися, а це значить що у Зелі нема чіткого плану перемоги...

Хоче вже домовлятися.
показати весь коментар
08.05.2026 00:22 Відповісти
Як це у Зелі немає чіткого плану перемоги? Особисто я чув як заявляв Зеля, що він знає як і що здобуде перемогу з виходом наших військ на кордони 1991 року. А потім репарації з ворога і процвітання України. Мільрд дерев, 4 штуки баксів кожному вчителю, черги в Польщі поляків і всіх європейців, щоб потрапити на роботу в країну зелених мрій.., то Порошенко не хотів закінчувати війну, бо він на ній наживався. Я все написав 73%?
А, пропустив - черги на роботу в Україні будуть в Індії.., ''да какая разніца''.
показати весь коментар
08.05.2026 07:21 Відповісти
Дійсно, чого Зе нічого не сказав, що два дні тому він в Єревані передав Фіцо маляву для *****?
показати весь коментар
08.05.2026 00:30 Відповісти
Послання: "дядя вова, забєрі мєня к сєбє, хотя бі за долгі,"
показати весь коментар
08.05.2026 00:34 Відповісти
Ампулу з ціаністим
показати весь коментар
08.05.2026 00:44 Відповісти
Ось так дрон Золотий петушок ЗАКЛЮЄ ХУТИНА 9 травня
показати весь коментар
08.05.2026 00:56 Відповісти
да, да, нашому теляті "пєтушку" та й царя додона заклювати...

показати весь коментар
08.05.2026 01:52 Відповісти
Уже і не шифрується наш Штірліц.
показати весь коментар
08.05.2026 01:02 Відповісти
Питань нема. В принципі, їх і не було.
показати весь коментар
08.05.2026 01:13 Відповісти
Мы знаем - ПТН ПНХ 🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.05.2026 01:53 Відповісти
Ну там все просто. А у них є канали зв'язку. Бо регулярно перетірають про перемірія, наприклад на Пасху. Путін потребовал письмових гарантій на 9 травня.
показати весь коментар
08.05.2026 06:34 Відповісти
Ішак марить "стрєлкою" з ******.
показати весь коментар
08.05.2026 07:16 Відповісти
Крысеныш уже с фицко трётся.
показати весь коментар
08.05.2026 09:15 Відповісти
Краще б він передав послання від прикордонника о.Зміїний
показати весь коментар
08.05.2026 09:53 Відповісти
 
 