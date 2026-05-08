Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованец під час засідання європейського комітету парламенту, цитує його видання Marker, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що заявив Хованец?
"Так само він може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить спроби завершення війни", - заявив Хованец.
Держсекретар словацького МЗС зазначив, що в нинішній ситуації необхідно "спілкуватися з усіма сторонами".
"Я думаю, що в цей час необхідно спілкуватися з усіма залученими сторонами, і ЄС та європейським політикам має бути важливо бути за столом переговорів, де буде досягнуто мирної угоди", - сказав він.
Хованец додав, що декілька політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, почали просувати думку про необхідність діалогу з Путіним щодо завершення війни.
Зустріч Зеленського з Фіцо
- Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.
- Раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.
то чого тоді гінця фіцу огородамі через Чехію-Германію-Швецію-Фінляндію гоняють ?
чєловєк важливу тайну дєпєшу везе !
Оман-2 !!!!
Оттакої! То так виходить , що цього Фіцо Кошерний ЦАР попрохав відвідати Мацкву та передати "маляву" Путлу Поганому!
А чого ж ЦАР про це мовчить ? Чи царським холопам про це знати необов'язково ? А як же - "Кожен з вас - Президент"?
А ви що про це думаєте , суїцідні переможці73% ?
Ще б Луку до цього трикутника залучити.
А то Європа, західні цінності...
Хоче вже домовлятися.
А, пропустив - черги на роботу в Україні будуть в Індії.., ''да какая разніца''.
теляті"пєтушку" та й царя додона заклювати...