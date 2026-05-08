Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Словаччини Растіслав Хованец під час засідання європейського комітету парламенту, цитує його видання Marker, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так само він може отримати цінну інформацію від російського президента про те, як той бачить спроби завершення війни", - заявив Хованец.

Держсекретар словацького МЗС зазначив, що в нинішній ситуації необхідно "спілкуватися з усіма сторонами".

"Я думаю, що в цей час необхідно спілкуватися з усіма залученими сторонами, і ЄС та європейським політикам має бути важливо бути за столом переговорів, де буде досягнуто мирної угоди", - сказав він.

Хованец додав, що декілька політичних лідерів, зокрема із Західної Європи, почали просувати думку про необхідність діалогу з Путіним щодо завершення війни.

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.

Раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

