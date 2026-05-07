Фіцо добиратиметься до Москви через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, - ЗМІ
Прем’єр-міністр Словаччини і його делегація добиратимуться до Москви маршрутом через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.
Про це пише Marker з посиланням на джерело в МЗС Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Делегація на чолі з Фіцо летітиме довшим маршрутом
Зазначається, що цей маршрут є довшим, оскільки Естонія офіційно, а також країни Балтії та Польща не дозволили проліт над своєю територією.
Видання пише, що представники Чехії, Німеччини та двох скандинавських держав – Швеції та Фінляндії – не мали жодних заперечень щодо прольоту словацького літака через їхній повітряний простір до Москви.
Країни Балтії відмовились пропускати літак Фіцо
- Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
- Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.
- Пізніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським диктатором Путіним. Водночас Фіцо заявляє, що не братиме участі у військовому параді.
19872026) у головній ролі Фіцо 😸
У Норвегії є клаптик території, до якої прилягає кордон рф. А точніше то ТОТ ( вікінгі і фіни) яку контролює москва
Одне падло пісяє межи очі,а весь єс мовчки втирається..
Треба було всім країнам єс і нато заборонити проліт...Ле тить до ворога нато N1,а всі роблять вигляд,наче нічого не сталося...
спизукрали. Слиняли, а Гашека оставили. Но тот знатный алкоголик был. Говорят матроса с Авроры один раз перепил
Вони можуть і йому пропуск скасувати - доведеться чухрати через Норвегію
Нажаль нажаль, але там все ще є клаптик землі де московщина ( ТОТ) впритул до кордону Фінляндії та Норвегії