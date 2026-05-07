УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини Фіцо їде до Москви на 9 травня
1 658 23

Фіцо добиратиметься до Москви через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини і його делегація добиратимуться до Москви маршрутом через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Про це пише Marker з посиланням на джерело в МЗС Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Делегація на чолі з Фіцо летітиме довшим маршрутом 

Зазначається, що цей маршрут є довшим, оскільки Естонія офіційно, а також країни Балтії та Польща не дозволили проліт над своєю територією.

Видання пише, що представники Чехії, Німеччини та двох скандинавських держав – Швеції та Фінляндії – не мали жодних заперечень щодо прольоту словацького літака через їхній повітряний простір до Москви.

Читайте також: Чехія дозволила проліт літака Фіцо до Москви на парад, - МЗС країни

Країни Балтії відмовились пропускати літак Фіцо

  • Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.
  • Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.
  • Пізніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським диктатором Путіним. Водночас Фіцо заявляє, що не братиме участі у військовому параді.

Читайте також: Додік, Фіцо та Лукашенко: Кремль назвав іноземних гостей, які приїдуть до Москви на 9 травня

Автор: 

Німеччина (8010) росія (69872) Фінляндія (1436) Чехія (1828) Швеція (1096) Фіцо Роберт (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А взагалі муйня оцей єс...
Одне падло пісяє межи очі,а весь єс мовчки втирається..
Треба було всім країнам єс і нато заборонити проліт...Ле тить до ворога нато N1,а всі роблять вигляд,наче нічого не сталося...
показати весь коментар
07.05.2026 18:44 Відповісти
+8
Літаком, потягом та автомобілем (Planes, Trains and Automobiles, 1987 2026) у головній ролі Фіцо 😸
показати весь коментар
07.05.2026 18:38 Відповісти
+8
З Єревана не ближче було? Ну, на пару днів раніше прилетів до своєї «країни мрій», або в Китай завіявся, там позаглядав. Он наше в турне як чухне - додому не заженеш.
показати весь коментар
07.05.2026 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Літаком, потягом та автомобілем (Planes, Trains and Automobiles, 1987 2026) у головній ролі Фіцо 😸
показати весь коментар
07.05.2026 18:38 Відповісти
Ми бродячіє артісти. Ми в дорогє день за днєм...
показати весь коментар
07.05.2026 18:43 Відповісти
Из Швеции в Финляндию паромом. Там (на пароме) косметика в Бьюти Фри класная
показати весь коментар
07.05.2026 21:20 Відповісти
А потім в Норвегію, якщо Фінляндія заборонить
У Норвегії є клаптик території, до якої прилягає кордон рф. А точніше то ТОТ ( вікінгі і фіни) яку контролює москва
показати весь коментар
07.05.2026 23:36 Відповісти
А взагалі муйня оцей єс...
Одне падло пісяє межи очі,а весь єс мовчки втирається..
Треба було всім країнам єс і нато заборонити проліт...Ле тить до ворога нато N1,а всі роблять вигляд,наче нічого не сталося...
показати весь коментар
07.05.2026 18:44 Відповісти
Особливо Швеція і Фінляндія дивують
показати весь коментар
08.05.2026 04:11 Відповісти
З Єревана не ближче було? Ну, на пару днів раніше прилетів до своєї «країни мрій», або в Китай завіявся, там позаглядав. Он наше в турне як чухне - додому не заженеш.
показати весь коментар
07.05.2026 18:46 Відповісти
Ага і по пластунськи .
показати весь коментар
07.05.2026 18:47 Відповісти
чисто з власних спостережень "бродяжнічества" по UKK націоналпарку в суомі - фіни, це такий собі скандинавський лугандон!! імхо - урхо калева кекконен (не путати з калева_лою ) )) зі своєю політикою, цьому глибока причина!!!! ((
показати весь коментар
07.05.2026 18:51 Відповісти
Це ж треба так хотіти потримати ***** за паличку Це вже не просто на паличці посидіти
показати весь коментар
07.05.2026 18:59 Відповісти
в опломбованому вагоні?
показати весь коментар
07.05.2026 18:59 Відповісти
Так хочеться відсмоктати ***** що і через Мадагаскар добиратиметься. Ганчірка рвана.
показати весь коментар
07.05.2026 19:03 Відповісти
А чого не через Антарктиду і Монголію? Сподіваюся, на якомусь з численних кордонів його пристрелять, як щура, хворого на пташиний грип.
показати весь коментар
07.05.2026 19:08 Відповісти
...а над Балтикою - *****! - і збили
показати весь коментар
07.05.2026 19:11 Відповісти
А повинен в скотовагоні через Донбас добиратися урод
показати весь коментар
07.05.2026 19:15 Відповісти
Как дедушка членин, по тонкому льду финского залива и сразу в шалаш тезисы писать!
показати весь коментар
07.05.2026 20:11 Відповісти
Тю,а чому не через Берінгів пролив і Аляску.Там раз і ти в паРаші,швидко і дешево.
показати весь коментар
07.05.2026 20:12 Відповісти
По трубі було б коротше. Даремно відновили транзит нафти
показати весь коментар
07.05.2026 20:41 Відповісти
Фіцо на параді - це крінж, як зараз підлітки кажуть. Словакія після поділу Чехословаччини воювала на боці нацистської Німеччини в Другій світовій. Приймала участь в нападі на Польщу в 1939 році. В 1941 році словацька 1-а моторизована бригада (згодом дивізія) брала участь у штурмі Києва у вересні 1941 року, а пізніше діяла в районі Кременчука.
показати весь коментар
07.05.2026 21:00 Відповісти
А их бывшие братья чехи золото у Колчака спиз украли. Слиняли, а Гашека оставили. Но тот знатный алкоголик был. Говорят матроса с Авроры один раз перепил
показати весь коментар
07.05.2026 21:27 Відповісти
Теоретично польскі фашисти були гірші ( зараз просто пихиті пани не показують усі архіви ) , і вони віджали частину Чехії, коли гітлер ділив ЧехоСловаччину
показати весь коментар
07.05.2026 23:33 Відповісти
Стоп стоп у фінів бейці точно є!))
Вони можуть і йому пропуск скасувати - доведеться чухрати через Норвегію
Нажаль нажаль, але там все ще є клаптик землі де московщина ( ТОТ) впритул до кордону Фінляндії та Норвегії
показати весь коментар
07.05.2026 23:31 Відповісти
 
 