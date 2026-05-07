Фіцо добиратиметься до Москви через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини і його делегація добиратимуться до Москви маршрутом через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію.

Про це пише Marker з посиланням на джерело в МЗС Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Делегація на чолі з Фіцо летітиме довшим маршрутом

Зазначається, що цей маршрут є довшим, оскільки Естонія офіційно, а також країни Балтії та Польща не дозволили проліт над своєю територією.

Видання пише, що представники Чехії, Німеччини та двох скандинавських держав – Швеції та Фінляндії – не мали жодних заперечень щодо прольоту словацького літака через їхній повітряний простір до Москви.

Країни Балтії відмовились пропускати літак Фіцо

Напередодні прем’єр-міністр Словаччина Роберт Фіцо заявив, що Литва та Латвія не дозволять його літаку перетнути їхній повітряний простір під час поїздки до Москви на заходи до 9 травня.

Згодом стало відомо, що Естонія також заборонила Фіцо використовувати свій повітряний простір для візиту у Москву на 9 травня.

Пізніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським диктатором Путіним. Водночас Фіцо заявляє, що не братиме участі у військовому параді.

