Фицо будет добираться до Москвы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, - СМИ

Премьер-министр Словакии и его делегация будут добираться до Москвы по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Об этом пишет Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии, сообщает Цензор.НЕТ.

Делегация во главе с Фицо будет лететь более длинным маршрутом

Отмечается, что этот маршрут длиннее, поскольку Эстония официально, а также страны Балтии и Польша не разрешили пролет над своей территорией.

Издание пишет, что представители Чехии, Германии и двух скандинавских государств – Швеции и Финляндии – не имели никаких возражений против пролета словацкого самолета через их воздушное пространство в Москву.

Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.

Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским диктатором Путиным. В то же время Фицо заявляет, что не будет участвовать в военном параде.

