Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
1 317 23

Фицо будет добираться до Москвы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии и его делегация будут добираться до Москвы по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Об этом пишет Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии, сообщает Цензор.НЕТ.

Делегация во главе с Фицо будет лететь более длинным маршрутом 

Отмечается, что этот маршрут длиннее, поскольку Эстония официально, а также страны Балтии и Польша не разрешили пролет над своей территорией.

Издание пишет, что представители Чехии, Германии и двух скандинавских государств – Швеции и Финляндии – не имели никаких возражений против пролета словацкого самолета через их воздушное пространство в Москву.

Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо

  • Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
  • Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.
  • Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским диктатором Путиным. В то же время Фицо заявляет, что не будет участвовать в военном параде.

+9
А взагалі муйня оцей єс...
Одне падло пісяє межи очі,а весь єс мовчки втирається..
Треба було всім країнам єс і нато заборонити проліт...Ле тить до ворога нато N1,а всі роблять вигляд,наче нічого не сталося...
07.05.2026 18:44 Ответить
+8
З Єревана не ближче було? Ну, на пару днів раніше прилетів до своєї «країни мрій», або в Китай завіявся, там позаглядав. Он наше в турне як чухне - додому не заженеш.
07.05.2026 18:46 Ответить
+7
Літаком, потягом та автомобілем (Planes, Trains and Automobiles, 1987 2026) у головній ролі Фіцо 😸
07.05.2026 18:38 Ответить
07.05.2026 18:38 Ответить
Ми бродячіє артісти. Ми в дорогє день за днєм...
07.05.2026 18:43 Ответить
Из Швеции в Финляндию паромом. Там (на пароме) косметика в Бьюти Фри класная
07.05.2026 21:20 Ответить
А потім в Норвегію, якщо Фінляндія заборонить
У Норвегії є клаптик території, до якої прилягає кордон рф. А точніше то ТОТ ( вікінгі і фіни) яку контролює москва
07.05.2026 23:36 Ответить
07.05.2026 18:44 Ответить
Особливо Швеція і Фінляндія дивують
08.05.2026 04:11 Ответить
07.05.2026 18:46 Ответить
Ага і по пластунськи .
07.05.2026 18:47 Ответить
чисто з власних спостережень "бродяжнічества" по UKK націоналпарку в суомі - фіни, це такий собі скандинавський лугандон!! імхо - урхо калева кекконен (не путати з калева_лою ) )) зі своєю політикою, цьому глибока причина!!!! ((
07.05.2026 18:51 Ответить
Це ж треба так хотіти потримати ***** за паличку Це вже не просто на паличці посидіти
07.05.2026 18:59 Ответить
в опломбованому вагоні?
07.05.2026 18:59 Ответить
Так хочеться відсмоктати ***** що і через Мадагаскар добиратиметься. Ганчірка рвана.
07.05.2026 19:03 Ответить
А чого не через Антарктиду і Монголію? Сподіваюся, на якомусь з численних кордонів його пристрелять, як щура, хворого на пташиний грип.
07.05.2026 19:08 Ответить
...а над Балтикою - *****! - і збили
07.05.2026 19:11 Ответить
А повинен в скотовагоні через Донбас добиратися урод
07.05.2026 19:15 Ответить
Как дедушка членин, по тонкому льду финского залива и сразу в шалаш тезисы писать!
07.05.2026 20:11 Ответить
Тю,а чому не через Берінгів пролив і Аляску.Там раз і ти в паРаші,швидко і дешево.
07.05.2026 20:12 Ответить
По трубі було б коротше. Даремно відновили транзит нафти
07.05.2026 20:41 Ответить
Фіцо на параді - це крінж, як зараз підлітки кажуть. Словакія після поділу Чехословаччини воювала на боці нацистської Німеччини в Другій світовій. Приймала участь в нападі на Польщу в 1939 році. В 1941 році словацька 1-а моторизована бригада (згодом дивізія) брала участь у штурмі Києва у вересні 1941 року, а пізніше діяла в районі Кременчука.
07.05.2026 21:00 Ответить
А их бывшие братья чехи золото у Колчака спиз украли. Слиняли, а Гашека оставили. Но тот знатный алкоголик был. Говорят матроса с Авроры один раз перепил
07.05.2026 21:27 Ответить
Теоретично польскі фашисти були гірші ( зараз просто пихиті пани не показують усі архіви ) , і вони віджали частину Чехії, коли гітлер ділив ЧехоСловаччину
07.05.2026 23:33 Ответить
Стоп стоп у фінів бейці точно є!))
Вони можуть і йому пропуск скасувати - доведеться чухрати через Норвегію
Нажаль нажаль, але там все ще є клаптик землі де московщина ( ТОТ) впритул до кордону Фінляндії та Норвегії
07.05.2026 23:31 Ответить
 
 