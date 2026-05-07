Фицо будет добираться до Москвы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, - СМИ
Премьер-министр Словакии и его делегация будут добираться до Москвы по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.
Об этом пишет Marker со ссылкой на источник в МИД Словакии, сообщает Цензор.НЕТ.
Делегация во главе с Фицо будет лететь более длинным маршрутом
Отмечается, что этот маршрут длиннее, поскольку Эстония официально, а также страны Балтии и Польша не разрешили пролет над своей территорией.
Издание пишет, что представители Чехии, Германии и двух скандинавских государств – Швеции и Финляндии – не имели никаких возражений против пролета словацкого самолета через их воздушное пространство в Москву.
Страны Балтии отказались пропускать самолет Фицо
- Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Литва и Латвия не позволят его самолету пересечь их воздушное пространство во время поездки в Москву на мероприятия к 9 мая.
- Впоследствии стало известно, что Эстония также запретила Фицо использовать свое воздушное пространство для визита в Москву на 9 мая.
- Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву 9 мая и встретится с российским диктатором Путиным. В то же время Фицо заявляет, что не будет участвовать в военном параде.
Топ комментарии
19872026) у головній ролі Фіцо 😸
У Норвегії є клаптик території, до якої прилягає кордон рф. А точніше то ТОТ ( вікінгі і фіни) яку контролює москва
Одне падло пісяє межи очі,а весь єс мовчки втирається..
Треба було всім країнам єс і нато заборонити проліт...Ле тить до ворога нато N1,а всі роблять вигляд,наче нічого не сталося...
спизукрали. Слиняли, а Гашека оставили. Но тот знатный алкоголик был. Говорят матроса с Авроры один раз перепил
Вони можуть і йому пропуск скасувати - доведеться чухрати через Норвегію
Нажаль нажаль, але там все ще є клаптик землі де московщина ( ТОТ) впритул до кордону Фінляндії та Норвегії