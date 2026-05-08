Війна в Україні добігає кінця, - прем’єр Словаччини Фіцо у Москві
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який прилетів у Москву напередодні 9 травня, вважає, що російсько-українська війна наближається до кінця. Він також назвав себе "чорною вівцею" Європейського Союзу.
Про це повідомляє Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.
Заяви Фіцо у Москві
Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Він сказав, що є прихильником будь-якої форми перемир’я в Україні.
"Я переконаний, що ми вже наближаємось до кінця російсько-українського конфлікту. Основне послання, яке я хочу передати президенту Путіну, основне слово — діалог. Ми повинні зустрічатися і говорити разом. Я абсолютний прихильник будь-якого виду перемир'я. Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", - заявив політик.
Крім того, Фіцо зазначив, що було б запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і Російська Федерація, не виявляли поваги.
Він наголосив, що для нього важливі "нормальні відносини" між Словаччиною та Росією та сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Путіним "деякі практичні питання".
Про ЄС
"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", – заявив прем'єр Словаччини.
- Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Збивати будуть десь до початку параду, а може той парад і відмінять під шум дронових моторів.
про боротьбу рф з фашизмом - це взагалі якесь концентроване невігластво, він таки точно чорний баран Європи.
І ще, 8 млн.українців загинуло під час другої світової яку розв'язали фашистська Німеччина і більшовицький радянський союз.
до "соціалізму" там... мало хто дожив
Але! Касапи відмовились від переговорів! Ось коняка: "Переговори з Україною не є пріоритетом". Ось йоршик "сьоогодні": "Переговори з Україною не мають сенсу, доки Київ не виведе війська з Донбасу"
Про що говорити?
От поговори сам з ******, тільки щоб конкретно, а не з його печенігами і з половцями.