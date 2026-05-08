Війна в Україні добігає кінця, - прем’єр Словаччини Фіцо у Москві

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який прилетів у Москву напередодні 9 травня, вважає, що російсько-українська війна наближається до кінця. Він також назвав себе "чорною вівцею" Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви Фіцо у Москві

Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Він сказав, що є прихильником будь-якої форми перемир’я в Україні.

"Я переконаний, що ми вже наближаємось до кінця російсько-українського конфлікту. Основне послання, яке я хочу передати президенту Путіну, основне слово — діалог. Ми повинні зустрічатися і говорити разом. Я абсолютний прихильник будь-якого виду перемир'я. Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", - заявив політик.

Крім того, Фіцо зазначив, що було б запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і Російська Федерація, не виявляли поваги.

Він наголосив, що для нього важливі "нормальні відносини" між Словаччиною та Росією та сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Путіним "деякі практичні питання".

Про ЄС

"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", – заявив прем'єр Словаччини.

