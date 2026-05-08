Війна в Україні добігає кінця, - прем’єр Словаччини Фіцо у Москві

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який прилетів у Москву напередодні 9 травня, вважає, що російсько-українська війна наближається до кінця. Він також назвав себе  "чорною вівцею" Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви Фіцо у Москві

Фіцо після прибуття до Москви поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Він сказав, що є прихильником будь-якої форми перемир’я в Україні.

"Я переконаний, що ми вже наближаємось до кінця російсько-українського конфлікту. Основне послання, яке я хочу передати президенту Путіну, основне слово — діалог. Ми повинні зустрічатися і говорити разом. Я абсолютний прихильник будь-якого виду перемир'я. Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", - заявив політик.

Крім того, Фіцо зазначив, що було б запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і Російська Федерація, не виявляли поваги.

Він наголосив, що для нього важливі "нормальні відносини" між Словаччиною та Росією та сказав російським журналістам, що хоче обговорити з Путіним "деякі практичні питання".

Про ЄС

"У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. Я, отже, належу до того стада. Я кажу це скрізь, тому не маю проблем сказати це й тут – я є противником єдиної обов’язкової думки. Такий підхід є дуже неправильним", – заявив прем'єр Словаччини.

  • Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.

Топ коментарі
я б навіть сказав - чорним бараном.
08.05.2026 20:11 Відповісти
Не вівця, а козел їбаний
08.05.2026 20:12 Відповісти
Я б уточнив що не чорна, а погана вівця.
08.05.2026 20:11 Відповісти
ти не чорна вівця а чорна діра!!!
08.05.2026 20:10 Відповісти
Погоджуюся, що самолюбство в нього ще більше ніж у орбана, бо той себе називав взагалі мишею перед пуйлом...
09.05.2026 00:31 Відповісти
Коли українська Армія дійде до Тихого Океану, це теж будуть називати "Війна в Україні".
08.05.2026 20:11 Відповісти
точніше чорний ВАЛУХ, або якщо хочете ЧУВАК бо воно завжди виглядало кастрованоим.
09.05.2026 08:23 Відповісти
Чорний європейський баран притаранив вісточку від "Піаніста" для "Окурка" і з тієї вісточки зробив висновок, що війна незабаром скінчиться?
08.05.2026 20:12 Відповісти
Будем бачити найближчим часом,наскільки він близький до реальності,якщо заявляє "Війна в Україні добігає кінця".
08.05.2026 20:13 Відповісти
Шкода, що було 30 грамів свинцю, а не 36.
08.05.2026 20:13 Відповісти
Але Юрай Цинтула наче випустив по цьому барану 5 куль, а не свинцевий шрот чи картеч?
08.05.2026 20:18 Відповісти
Ну, це так, художній образ -- згадалася пісенька з "Острова скарбів"
08.05.2026 21:51 Відповісти
🙂
08.05.2026 21:59 Відповісти
😃Передпарадний настрій масово запустити дрони по рф: прямо зараз до русні летять близько 450 (!) БпЛА

Збивати будуть десь до початку параду, а може той парад і відмінять під шум дронових моторів.
08.05.2026 20:15 Відповісти
400 недолітало при меншій щільності ППО але долетять коли ху..ло зібрав там все що міг...
08.05.2026 20:18 Відповісти
Все так, але один нюанс мета росії не говорити з нами а знищити 🤬. москва вже побачила що є Україна і українці і залишити просто так нас в спокої не захоче. Лячно спати буде.
08.05.2026 20:17 Відповісти
про боротьбу рф з фашизмом - це взагалі якесь концентроване невігластво, він таки точно чорний баран Європи.
08.05.2026 20:17 Відповісти
Прапор Власова над Кремлем показує як і де воювала РФ створена в 1991 році та хто там переміг. Схоже в РФ переміг Націонал-Соціалізм. Капелюх Гітлера виставили як реліквію в новому Храмі Війни (головному храмі російської армії) це показник.
08.05.2026 20:50 Відповісти
Ні, не ображай себе так,бо ти не "чорна вівця,ти безмозглий баран.По-друге,російська федерація не брала участі в другій світовій війні,бо такої держави не існувало. Була російська радянська соціалістична федеративна республіка в складі радянського союзу,а це дві великі різниці як кажуть в Одесі,це як гонорар і гонорея.
І ще, 8 млн.українців загинуло під час другої світової яку розв'язали фашистська Німеччина і більшовицький радянський союз.
08.05.2026 20:21 Відповісти
Фашизм був в Італії. В німеччині був націонал-соціалізм, тоді як в совку просто соціалізм.
08.05.2026 20:40 Відповісти
Так було, але на данний час нацизм вважають частиною фашизма.
08.05.2026 21:15 Відповісти
Просто сплатіла навєкі велікая русь...просто соціалізм...не націонал..
08.05.2026 21:17 Відповісти
в совку був націонал-більшовизм..
до "соціалізму" там... мало хто дожив
09.05.2026 00:26 Відповісти
Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", - заявив політик. КРАЩЕ НЕ НАПАДАТИ НА СУСІДІВ І ЇХ ВБИВАТИ ,ЩОБ ПОТІМ СІДАТИ ЗА СТІЛ ІЗ ОКРОВАВЛЕНИМИ РУКАМИ І ВЕСТИ ЯКІСЬ ПЕРЕГОВОРИ...
08.05.2026 20:23 Відповісти
З гітлером не вели переговорів, гітлера знищили. На гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Це і є показником поваги до себе та бажанням вижити в геноцидні війні у України та Українського народу.
08.05.2026 20:40 Відповісти
ЛИЦЕМІРСТВО США.ТРЕБА ЗНИЩИТИ ЧАЛМОНОСЦЯ ІРАНУ , ЯКИЙ ПОКИ ЩО НІ З КИМ НЕ ВОЮЄ І НА НІКОГО НЕ НАПАДАВ,АЛЕ ПОТРІБНО ВЕСТИ ДІЛОВІ СТОСУНКИ З СВІТОВИМ ВБИВЦЕЮ І ТЕРОРИСТОМ КУЙЛОМ...
08.05.2026 20:59 Відповісти
Файли Епштейна та їм подібні записи яку є у Прутіна та Натаньяху творять дива.
08.05.2026 21:19 Відповісти
Добіг кінця твій дружбан Орбан. Скоро і ти добіжиш кінця і твій хазяїн Ху'йло добіжить кінця
08.05.2026 20:24 Відповісти
***** вже давно добігло кінця і всілося на нього. Це "кінець" дідуся Сі.
08.05.2026 20:55 Відповісти
Фантазер
08.05.2026 20:26 Відповісти
Фіцо пособник російських фашистів по геноциду Українського народу. Повинен бути підданий Трибуналу або знищений. Замість цього Оманський проводить зустрічі зі злочинцем бо сам є пособником російських окупантів.
08.05.2026 20:32 Відповісти
Ще один посередник намалювався. Тристоронній формат переговорів стає багатостороннім.) Толку то...
08.05.2026 20:36 Відповісти
Я думаю наші ******* по коє чому іншому, поки все що є буде чатувати парад
08.05.2026 20:39 Відповісти
Был бараном стал овцой он шо пол сменил?
08.05.2026 20:42 Відповісти
Шо ти там кукурікаєш,фіца? Яка ьи вівця? Ти пєтух.
08.05.2026 20:50 Відповісти
У Фіцо є малява від Зеленського, зміст її ніхто народу України не повідомить. Відімо Путін затрєбовал письмові гарантії параду в Москві.
08.05.2026 21:16 Відповісти
Ну краще бути чорною вівцею ніж присутнім на концерті кобзона, винен він щось росіянам і це визнає... війна це завжди гроші, путін її і розв'язав через них, через газ та нафту, ЄС викормили цього монстра... але гроші скінчилися, воєнний потенціал дуже низький, путін насправді майже голий і вже навіть Китай не їде на його паради, та і Трамп всіми силами намагався врятувати очільника кремля, але навіть фіцо визнає, що царь вже не той, а це означає що пройдена та сама грань неповернення назад і росія вже ніколи не буде тою росією, яка вважалась 2-гою армією світу, це вже минуле. Тепер питання лише в тому, що робити з нею.
08.05.2026 21:30 Відповісти
Фіцо: "Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори"
Але! Касапи відмовились від переговорів! Ось коняка: "Переговори з Україною не є пріоритетом". Ось йоршик "сьоогодні": "Переговори з Україною не мають сенсу, доки Київ не виведе війська з Донбасу"
Про що говорити?
От поговори сам з ******, тільки щоб конкретно, а не з його печенігами і з половцями.
08.05.2026 21:49 Відповісти
цей таракан трохи кращої думки про себе ніж орбан
08.05.2026 21:58 Відповісти
У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. І це його головна проблема.
08.05.2026 22:06 Відповісти
Я бы сказал черный гонец.
08.05.2026 23:14 Відповісти
Скоріше глист. До вівці ще далеко 🤔
09.05.2026 07:30 Відповісти
Не вірю! Це пустий пздж.
09.05.2026 07:36 Відповісти
 
 