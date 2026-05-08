Радник Зеленського Литвин про послання, яке може передати Фіцо Путіну: Україна прагне закінчення війни

Яке послання передасть Фіцо Путіну? В ОП розповіли

В Офісі Президента прокоментували інформацію про намір прем'єра Словаччини Роберта Фіцо передати диктатору Путіну послання від Володимира Зеленського.

Подробиці

Так, радник Зеленського Дмитро Литвин згадав про розмову між Фіцо та українським президентом.

Зокрема, за його словами, під час розмови йшлося про "дипломатичні позиції та перспективи".

"І зокрема прем’єр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", - додав він.

путін володимир (25330) Фіцо Роберт (356) Литвин Дмитро (30)
Топ коментарі
+20
Навіщо нам інформація від якогось зєліного пєтуха?
08.05.2026 14:31 Відповісти
+8
Шо за чмо рулює політикою?
08.05.2026 14:37 Відповісти
+7
Значить парад не бомбитимуть... Ну якщо "послання" не запхали у самого фіцо
08.05.2026 14:31 Відповісти
Ось хай передасть послання і нехай ідуть разом..І того,Дмитро,проведи їх,щоб не заблукали.
08.05.2026 14:40 Відповісти
Ага... прагне
08.05.2026 14:49 Відповісти
"Кац предлагаєт здаться»?
08.05.2026 15:04 Відповісти
Ледве Литвин знайшов посланника до Пуйла. А то нашіптувати Зелі, і тексти на суфлер наляпувати, то таке. Тільки натяками можна. Відкрито ні як.
08.05.2026 15:12 Відповісти
РФ ТЕЖ - різниця в умовах
08.05.2026 15:18 Відповісти
Усе якось з 2020 року у Оманського зеленського, з вихилясами-********** та кабміндічами діється з Урядового кварталу?!?!?…
Усі його зусилля на посаді за 7 років направлені на невідкладне проведення ДІЄВОЇ ЛЮСТРАЦІЇ з вірьовкою, осіб з Урядового кварталу!!
Бо далі, уже і нікуди більше так ГАДИТИ, Україні та Українцям!!
08.05.2026 15:22 Відповісти
ХТО ТИ ТАКИЙ, БЛ.???????
08.05.2026 15:24 Відповісти
Бо Зеля не буде виправдовуватися що хоче домовлятися з ху*лом, тому було прийняте рішення що виправдовувати буде якійсь когут
08.05.2026 15:24 Відповісти
Капітуляція це також закінчення війни і кінець України і українців як народу. На цвинтарі також мир. Але чи хочуть такого миру для себе та своїх дітей українці. Думаю що ні.
08.05.2026 15:25 Відповісти
Угу, уже бігом повірив Литвину.
Послання від Зєлі Пуйлу: Ув. Тр-щ ВладімВладімич, не публікуйте компромат на мене, бо з плівками Міндіча вже не вигрібаю.
08.05.2026 15:25 Відповісти
,,Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього,....""- Було б нарешті і почути що зеленський має конкретно на увазі під терміном ,,достойні рішення''.....
08.05.2026 16:02 Відповісти
Схоже намалювався ще один посередник. Переговори стають вже багатосторонніми.? Був би толк від цього.
08.05.2026 17:37 Відповісти
 
 