Радник Зеленського Литвин про послання, яке може передати Фіцо Путіну: Україна прагне закінчення війни

В Офісі Президента прокоментували інформацію про намір прем'єра Словаччини Роберта Фіцо передати диктатору Путіну послання від Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, радник Зеленського Дмитро Литвин згадав про розмову між Фіцо та українським президентом.

Зокрема, за його словами, під час розмови йшлося про "дипломатичні позиції та перспективи".

"І зокрема прем’єр Фіцо спитав – на що Україна налаштована? Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення. Напевно, в цьому ключі Фіцо і буде спілкуватись", - додав він.

Зустріч Зеленського з Фіцо

Нагадаємо, що 4 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Єревані.

Раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.

ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.

