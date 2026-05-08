Советник Зеленского Литвин о послании, которое может передать Фицо Путину: Украина стремится к окончанию войны

Какое послание передаст Фицо Путину? В ОП рассказали

В Офисе Президента прокомментировали информацию о намерении премьер-министра Словакии Роберта Фицо передать диктатору Путину послание от Владимира Зеленского.

Подробности

Так, советник Зеленского Дмитрий Литвин упомянул о разговоре между Фицо и украинским президентом.

В частности, по его словам, в ходе беседы речь шла о "дипломатических позициях и перспективах".

"И, в частности, премьер Фицо спросил - на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться", - добавил он.

Читайте: Фицо будет добираться до Москвы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, - СМИ

Встреча Зеленского с Фицо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакое мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо

Навіщо нам інформація від якогось зєліного пєтуха?
08.05.2026 14:31 Ответить
Значить парад не бомбитимуть... Ну якщо "послання" не запхали у самого фіцо
08.05.2026 14:31 Ответить
Шо за чмо рулює політикою?
08.05.2026 14:37 Ответить
Ось хай передасть послання і нехай ідуть разом..І того,Дмитро,проведи їх,щоб не заблукали.
08.05.2026 14:40 Ответить
Ага... прагне
08.05.2026 14:49 Ответить
"Кац предлагаєт здаться»?
08.05.2026 15:04 Ответить
Ледве Литвин знайшов посланника до Пуйла. А то нашіптувати Зелі, і тексти на суфлер наляпувати, то таке. Тільки натяками можна. Відкрито ні як.
08.05.2026 15:12 Ответить
РФ ТЕЖ - різниця в умовах
08.05.2026 15:18 Ответить
Усе якось з 2020 року у Оманського зеленського, з вихилясами-********** та кабміндічами діється з Урядового кварталу?!?!?…
Усі його зусилля на посаді за 7 років направлені на невідкладне проведення ДІЄВОЇ ЛЮСТРАЦІЇ з вірьовкою, осіб з Урядового кварталу!!
Бо далі, уже і нікуди більше так ГАДИТИ, Україні та Українцям!!
08.05.2026 15:22 Ответить
ХТО ТИ ТАКИЙ, БЛ.???????
08.05.2026 15:24 Ответить
Бо Зеля не буде виправдовуватися що хоче домовлятися з ху*лом, тому було прийняте рішення що виправдовувати буде якійсь когут
08.05.2026 15:24 Ответить
Капітуляція це також закінчення війни і кінець України і українців як народу. На цвинтарі також мир. Але чи хочуть такого миру для себе та своїх дітей українці. Думаю що ні.
08.05.2026 15:25 Ответить
Угу, уже бігом повірив Литвину.
Послання від Зєлі Пуйлу: Ув. Тр-щ ВладімВладімич, не публікуйте компромат на мене, бо з плівками Міндіча вже не вигрібаю.
08.05.2026 15:25 Ответить
,,Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього,....""- Було б нарешті і почути що зеленський має конкретно на увазі під терміном ,,достойні рішення''.....
08.05.2026 16:02 Ответить
Схоже намалювався ще один посередник. Переговори стають вже багатосторонніми.? Був би толк від цього.
08.05.2026 17:37 Ответить
 
 