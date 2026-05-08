Советник Зеленского Литвин о послании, которое может передать Фицо Путину: Украина стремится к окончанию войны
В Офисе Президента прокомментировали информацию о намерении премьер-министра Словакии Роберта Фицо передать диктатору Путину послание от Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Так, советник Зеленского Дмитрий Литвин упомянул о разговоре между Фицо и украинским президентом.
В частности, по его словам, в ходе беседы речь шла о "дипломатических позициях и перспективах".
"И, в частности, премьер Фицо спросил - на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться", - добавил он.
Встреча Зеленского с Фицо
- Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Ереване.
- Ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.
- СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усі його зусилля на посаді за 7 років направлені на невідкладне проведення ДІЄВОЇ ЛЮСТРАЦІЇ з вірьовкою, осіб з Урядового кварталу!!
Бо далі, уже і нікуди більше так ГАДИТИ, Україні та Українцям!!
Послання від Зєлі Пуйлу: Ув. Тр-щ ВладімВладімич, не публікуйте компромат на мене, бо з плівками Міндіча вже не вигрібаю.