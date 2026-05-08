Советник Зеленского Литвин о послании, которое может передать Фицо Путину: Украина стремится к окончанию войны

В Офисе Президента прокомментировали информацию о намерении премьер-министра Словакии Роберта Фицо передать диктатору Путину послание от Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, советник Зеленского Дмитрий Литвин упомянул о разговоре между Фицо и украинским президентом.

В частности, по его словам, в ходе беседы речь шла о "дипломатических позициях и перспективах".

"И, в частности, премьер Фицо спросил - на что настроена Украина? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе Фицо и будет общаться", - добавил он.

Встреча Зеленского с Фицо

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Ереване.

Ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.

