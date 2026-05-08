Новости Фицо едет в Москву на 9 мая
Фицо передаст Путину послание от Зеленского, - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента, цитирует его издание Marker, сообщает Цензор.НЕТ.

Что заявил Хованец?

"Также он может получить ценную информацию от российского президента о том, как тот видит попытки завершения войны", - заявил Хованец.

Госсекретарь словацкого МИД отметил, что в нынешней ситуации необходимо "общаться со всеми сторонами".

"Я думаю, что в настоящее время необходимо общаться со всеми вовлеченными сторонами, и для ЕС и европейских политиков должно быть важно находиться за столом переговоров, где будет достигнуто мирное соглашение", - сказал он.

Хованец добавил, что несколько политических лидеров, в частности из Западной Европы, начали продвигать идею о необходимости диалога с Путиным по поводу завершения войны.

Встреча Зеленского с Фицо

Зеленский Владимир путин владимир россия Фицо Роберт
Топ комментарии
+18
" ... передасть російському диктатору Володимиру Путіну послання від президента України Володимира Зеленського...".

Оттакої! То так виходить , що цього Фіцо Кошерний ЦАР попрохав відвідати Мацкву та передати "маляву" Путлу Поганому!

А чого ж ЦАР про це мовчить ? Чи царським холопам про це знати необов'язково ? А як же - "Кожен з вас - Президент"?

А ви що про це думаєте , суїцідні переможці73% ?
08.05.2026 00:06 Ответить
+16
Чому племя про це дізнається від словаків, а не від вождя, який все і вся коментує?
08.05.2026 00:10 Ответить
+14
Юстасу от Алєкса.
08.05.2026 00:03 Ответить
Юстасу от Алєкса.
08.05.2026 00:03 Ответить
Юзіку від Ізіка
08.05.2026 00:23 Ответить
здрастє-пожалуста !

то чого тоді гінця фіцу огородамі через Чехію-Германію-Швецію-Фінляндію гоняють ?

чєловєк важливу тайну дєпєшу везе !
Оман-2 !!!!

.
08.05.2026 00:34 Ответить
Почтальйон Пєчкін.
08.05.2026 05:42 Ответить
Это он теперь вместо Коляна Патрушева из Омана подрабатывает.
08.05.2026 09:34 Ответить
Дасть ляща?
08.05.2026 00:05 Ответить
Резиновий хер?
08.05.2026 00:07 Ответить
вазєліновий пріап! з пальцем для гри на ройалі! ))
08.05.2026 00:13 Ответить
Чому племя про це дізнається від словаків, а не від вождя, який все і вся коментує?
08.05.2026 00:10 Ответить
двушечку? )))
08.05.2026 00:12 Ответить
От це той самий формат. Всі на своїх місцях, ******* гроші, будують маєтки, щось перетирають один з одним.
Ще б Луку до цього трикутника залучити.

А то Європа, західні цінності...
08.05.2026 00:17 Ответить
Зеля все ж хоче зустрітися, а це значить що у Зелі нема чіткого плану перемоги...

Хоче вже домовлятися.
08.05.2026 00:22 Ответить
Як це у Зелі немає чіткого плану перемоги? Особисто я чув як заявляв Зеля, що він знає як і що здобуде перемогу з виходом наших військ на кордони 1991 року. А потім репарації з ворога і процвітання України. Мільрд дерев, 4 штуки баксів кожному вчителю, черги в Польщі поляків і всіх європейців, щоб потрапити на роботу в країну зелених мрій.., то Порошенко не хотів закінчувати війну, бо він на ній наживався. Я все написав 73%?
А, пропустив - черги на роботу в Україні будуть в Індії.., ''да какая разніца''.
08.05.2026 07:21 Ответить
Дійсно, чого Зе нічого не сказав, що два дні тому він в Єревані передав Фіцо маляву для *****?
08.05.2026 00:30 Ответить
Послання: "дядя вова, забєрі мєня к сєбє, хотя бі за долгі,"
08.05.2026 00:34 Ответить
Ампулу з ціаністим
08.05.2026 00:44 Ответить
Ось так дрон Золотий петушок ЗАКЛЮЄ ХУТИНА 9 травня
08.05.2026 00:56 Ответить
да, да, нашому теляті "пєтушку" та й царя додона заклювати...

08.05.2026 01:52 Ответить
Уже і не шифрується наш Штірліц.
08.05.2026 01:02 Ответить
Питань нема. В принципі, їх і не було.
08.05.2026 01:13 Ответить
Мы знаем - ПТН ПНХ 🤣🤣🤣
08.05.2026 01:53 Ответить
Ну там все просто. А у них є канали зв'язку. Бо регулярно перетірають про перемірія, наприклад на Пасху. Путін потребовал письмових гарантій на 9 травня.
08.05.2026 06:34 Ответить
Ішак марить "стрєлкою" з ******.
08.05.2026 07:16 Ответить
Крысеныш уже с фицко трётся.
08.05.2026 09:15 Ответить
Краще б він передав послання від прикордонника о.Зміїний
08.05.2026 09:53 Ответить
 
 