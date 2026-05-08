Фицо передаст Путину послание от Зеленского, - СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента, цитирует его издание Marker, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил Хованец?
"Также он может получить ценную информацию от российского президента о том, как тот видит попытки завершения войны", - заявил Хованец.
Госсекретарь словацкого МИД отметил, что в нынешней ситуации необходимо "общаться со всеми сторонами".
"Я думаю, что в настоящее время необходимо общаться со всеми вовлеченными сторонами, и для ЕС и европейских политиков должно быть важно находиться за столом переговоров, где будет достигнуто мирное соглашение", - сказал он.
Хованец добавил, что несколько политических лидеров, в частности из Западной Европы, начали продвигать идею о необходимости диалога с Путиным по поводу завершения войны.
Встреча Зеленского с Фицо
- Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Ереване.
- Ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.
то чого тоді гінця фіцу огородамі через Чехію-Германію-Швецію-Фінляндію гоняють ?
чєловєк важливу тайну дєпєшу везе !
Оман-2 !!!!
Оттакої! То так виходить , що цього Фіцо Кошерний ЦАР попрохав відвідати Мацкву та передати "маляву" Путлу Поганому!
А чого ж ЦАР про це мовчить ? Чи царським холопам про це знати необов'язково ? А як же - "Кожен з вас - Президент"?
А ви що про це думаєте , суїцідні переможці73% ?
Ще б Луку до цього трикутника залучити.
А то Європа, західні цінності...
Хоче вже домовлятися.
А, пропустив - черги на роботу в Україні будуть в Індії.., ''да какая разніца''.
теляті"пєтушку" та й царя додона заклювати...