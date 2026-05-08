Фицо передаст Путину послание от Зеленского, - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Растислав Хованец во время заседания европейского комитета парламента, цитирует его издание Marker, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что заявил Хованец?

"Также он может получить ценную информацию от российского президента о том, как тот видит попытки завершения войны", - заявил Хованец.

Госсекретарь словацкого МИД отметил, что в нынешней ситуации необходимо "общаться со всеми сторонами".

"Я думаю, что в настоящее время необходимо общаться со всеми вовлеченными сторонами, и для ЕС и европейских политиков должно быть важно находиться за столом переговоров, где будет достигнуто мирное соглашение", - сказал он.

Хованец добавил, что несколько политических лидеров, в частности из Западной Европы, начали продвигать идею о необходимости диалога с Путиным по поводу завершения войны.

Смотрите также: Зеленский встретился с Фицо: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать. ВИДЕО

Встреча Зеленского с Фицо

Напомним, что 4 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Ереване.

Ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

Читайте также: Фицо будет добираться до Москвы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, - СМИ