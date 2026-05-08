Война в Украине подходит к концу, — премьер Словакии Фицо в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву накануне 9 мая, считает, что российско-украинская война близится к концу. Он также назвал себя "черной овцой" Европейского Союза.
Об этом сообщает Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.
Заявления Фицо в Москве
Фицо после прибытия в Москву возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля. Он сказал, что является сторонником любой формы перемирия в Украине.
"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта. Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, главное слово — диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", — заявил политик.
Кроме того, Фицо отметил, что было бы отрицанием истории, если бы к жертвам, которые в борьбе против фашизма принесли бывший Советский Союз и Российская Федерация, не проявляли уважения.
Он подчеркнул, что для него важны "нормальные отношения" между Словакией и Россией, и сказал российским журналистам, что хочет обсудить с Путиным "некоторые практические вопросы".
О ЕС
"В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения. Такой подход очень неправилен", – заявил премьер Словакии.
- Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.
Збивати будуть десь до початку параду, а може той парад і відмінять під шум дронових моторів.
про боротьбу рф з фашизмом - це взагалі якесь концентроване невігластво, він таки точно чорний баран Європи.
І ще, 8 млн.українців загинуло під час другої світової яку розв'язали фашистська Німеччина і більшовицький радянський союз.
до "соціалізму" там... мало хто дожив
Але! Касапи відмовились від переговорів! Ось коняка: "Переговори з Україною не є пріоритетом". Ось йоршик "сьоогодні": "Переговори з Україною не мають сенсу, доки Київ не виведе війська з Донбасу"
Про що говорити?
От поговори сам з ******, тільки щоб конкретно, а не з його печенігами і з половцями.