Война в Украине подходит к концу, — премьер Словакии Фицо в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву накануне 9 мая, считает, что российско-украинская война близится к концу. Он также назвал себя "черной овцой" Европейского Союза.

Об этом сообщает Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.

Заявления Фицо в Москве

Фицо после прибытия в Москву возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля. Он сказал, что является сторонником любой формы перемирия в Украине.

"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта. Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, главное слово — диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", — заявил политик.

Кроме того, Фицо отметил, что было бы отрицанием истории, если бы к жертвам, которые в борьбе против фашизма принесли бывший Советский Союз и Российская Федерация, не проявляли уважения.

Он подчеркнул, что для него важны "нормальные отношения" между Словакией и Россией, и сказал российским журналистам, что хочет обсудить с Путиным "некоторые практические вопросы".

О ЕС

"В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения. Такой подход очень неправилен", – заявил премьер Словакии.

  • Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.

я б навіть сказав - чорним бараном.
08.05.2026 20:11 Ответить
Не вівця, а козел їбаний
08.05.2026 20:12 Ответить
ти не чорна вівця а чорна діра!!!
08.05.2026 20:10 Ответить
Погоджуюся, що самолюбство в нього ще більше ніж у орбана, бо той себе називав взагалі мишею перед пуйлом...
09.05.2026 00:31 Ответить
Коли українська Армія дійде до Тихого Океану, це теж будуть називати "Війна в Україні".
08.05.2026 20:11 Ответить
я б навіть сказав - чорним бараном.
Я б уточнив що не чорна, а погана вівця.
08.05.2026 20:11 Ответить
Чорний європейський баран притаранив вісточку від "Піаніста" для "Окурка" і з тієї вісточки зробив висновок, що війна незабаром скінчиться?
08.05.2026 20:12 Ответить
Не вівця, а козел їбаний
Будем бачити найближчим часом,наскільки він близький до реальності,якщо заявляє "Війна в Україні добігає кінця".
08.05.2026 20:13 Ответить
Шкода, що було 30 грамів свинцю, а не 36.
08.05.2026 20:13 Ответить
Але Юрай Цинтула наче випустив по цьому барану 5 куль, а не свинцевий шрот чи картеч?
08.05.2026 20:18 Ответить
Ну, це так, художній образ -- згадалася пісенька з "Острова скарбів"
08.05.2026 21:51 Ответить
🙂
08.05.2026 21:59 Ответить
😃Передпарадний настрій масово запустити дрони по рф: прямо зараз до русні летять близько 450 (!) БпЛА

Збивати будуть десь до початку параду, а може той парад і відмінять під шум дронових моторів.
08.05.2026 20:15 Ответить
400 недолітало при меншій щільності ППО але долетять коли ху..ло зібрав там все що міг...
08.05.2026 20:18 Ответить
Все так, але один нюанс мета росії не говорити з нами а знищити 🤬. москва вже побачила що є Україна і українці і залишити просто так нас в спокої не захоче. Лячно спати буде.
08.05.2026 20:17 Ответить
Крім того, Фіцо зазначив, що було б запереченням історії, якби до жертв, яких у боротьбі проти фашизму принесли колишній Радянський Союз і Російська Федерація, не виявляли поваги. Джерело: https://censor.net/ua/n4002235

про боротьбу рф з фашизмом - це взагалі якесь концентроване невігластво, він таки точно чорний баран Європи.
08.05.2026 20:17 Ответить
Прапор Власова над Кремлем показує як і де воювала РФ створена в 1991 році та хто там переміг. Схоже в РФ переміг Націонал-Соціалізм. Капелюх Гітлера виставили як реліквію в новому Храмі Війни (головному храмі російської армії) це показник.
08.05.2026 20:50 Ответить
Ні, не ображай себе так,бо ти не "чорна вівця,ти безмозглий баран.По-друге,російська федерація не брала участі в другій світовій війні,бо такої держави не існувало. Була російська радянська соціалістична федеративна республіка в складі радянського союзу,а це дві великі різниці як кажуть в Одесі,це як гонорар і гонорея.
І ще, 8 млн.українців загинуло під час другої світової яку розв'язали фашистська Німеччина і більшовицький радянський союз.
08.05.2026 20:21 Ответить
Фашизм був в Італії. В німеччині був націонал-соціалізм, тоді як в совку просто соціалізм.
08.05.2026 20:40 Ответить
Так було, але на данний час нацизм вважають частиною фашизма.
08.05.2026 21:15 Ответить
Просто сплатіла навєкі велікая русь...просто соціалізм...не націонал..
08.05.2026 21:17 Ответить
в совку був націонал-більшовизм..
до "соціалізму" там... мало хто дожив
09.05.2026 00:26 Ответить
Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори", - заявив політик. КРАЩЕ НЕ НАПАДАТИ НА СУСІДІВ І ЇХ ВБИВАТИ ,ЩОБ ПОТІМ СІДАТИ ЗА СТІЛ ІЗ ОКРОВАВЛЕНИМИ РУКАМИ І ВЕСТИ ЯКІСЬ ПЕРЕГОВОРИ...
08.05.2026 20:23 Ответить
З гітлером не вели переговорів, гітлера знищили. На гітлера було 13 замахів на Прутіна нуль. Це і є показником поваги до себе та бажанням вижити в геноцидні війні у України та Українського народу.
08.05.2026 20:40 Ответить
ЛИЦЕМІРСТВО США.ТРЕБА ЗНИЩИТИ ЧАЛМОНОСЦЯ ІРАНУ , ЯКИЙ ПОКИ ЩО НІ З КИМ НЕ ВОЮЄ І НА НІКОГО НЕ НАПАДАВ,АЛЕ ПОТРІБНО ВЕСТИ ДІЛОВІ СТОСУНКИ З СВІТОВИМ ВБИВЦЕЮ І ТЕРОРИСТОМ КУЙЛОМ...
08.05.2026 20:59 Ответить
Файли Епштейна та їм подібні записи яку є у Прутіна та Натаньяху творять дива.
08.05.2026 21:19 Ответить
Добіг кінця твій дружбан Орбан. Скоро і ти добіжиш кінця і твій хазяїн Ху'йло добіжить кінця
08.05.2026 20:24 Ответить
***** вже давно добігло кінця і всілося на нього. Це "кінець" дідуся Сі.
08.05.2026 20:55 Ответить
Фантазер
08.05.2026 20:26 Ответить
Фіцо пособник російських фашистів по геноциду Українського народу. Повинен бути підданий Трибуналу або знищений. Замість цього Оманський проводить зустрічі зі злочинцем бо сам є пособником російських окупантів.
08.05.2026 20:32 Ответить
Ще один посередник намалювався. Тристоронній формат переговорів стає багатостороннім.) Толку то...
08.05.2026 20:36 Ответить
Я думаю наші ******* по коє чому іншому, поки все що є буде чатувати парад
08.05.2026 20:39 Ответить
08.05.2026 20:42 Ответить
Был бараном стал овцой он шо пол сменил?
08.05.2026 20:42 Ответить
Шо ти там кукурікаєш,фіца? Яка ьи вівця? Ти пєтух.
08.05.2026 20:50 Ответить
У Фіцо є малява від Зеленського, зміст її ніхто народу України не повідомить. Відімо Путін затрєбовал письмові гарантії параду в Москві.
08.05.2026 21:16 Ответить
Ну краще бути чорною вівцею ніж присутнім на концерті кобзона, винен він щось росіянам і це визнає... війна це завжди гроші, путін її і розв'язав через них, через газ та нафту, ЄС викормили цього монстра... але гроші скінчилися, воєнний потенціал дуже низький, путін насправді майже голий і вже навіть Китай не їде на його паради, та і Трамп всіми силами намагався врятувати очільника кремля, але навіть фіцо визнає, що царь вже не той, а це означає що пройдена та сама грань неповернення назад і росія вже ніколи не буде тою росією, яка вважалась 2-гою армією світу, це вже минуле. Тепер питання лише в тому, що робити з нею.
08.05.2026 21:30 Ответить
Фіцо: "Я вважаю, що у сто разів краще сидіти за столом і вести переговори"
Але! Касапи відмовились від переговорів! Ось коняка: "Переговори з Україною не є пріоритетом". Ось йоршик "сьоогодні": "Переговори з Україною не мають сенсу, доки Київ не виведе війська з Донбасу"
Про що говорити?
От поговори сам з ******, тільки щоб конкретно, а не з його печенігами і з половцями.
08.05.2026 21:49 Ответить
цей таракан трохи кращої думки про себе ніж орбан
08.05.2026 21:58 Ответить
У Європейському Союзі завжди є якісь чорні вівці. І це його головна проблема.
08.05.2026 22:06 Ответить
Я бы сказал черный гонец.
08.05.2026 23:14 Ответить
09.05.2026 00:29 Ответить
 
 