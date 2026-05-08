Война в Украине подходит к концу, — премьер Словакии Фицо в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву накануне 9 мая, считает, что российско-украинская война близится к концу. Он также назвал себя "черной овцой" Европейского Союза.

Об этом сообщает Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.

Заявления Фицо в Москве

Фицо после прибытия в Москву возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля. Он сказал, что является сторонником любой формы перемирия в Украине.

"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта. Основное послание, которое я хочу передать президенту Путину, главное слово — диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", — заявил политик.

Кроме того, Фицо отметил, что было бы отрицанием истории, если бы к жертвам, которые в борьбе против фашизма принесли бывший Советский Союз и Российская Федерация, не проявляли уважения.

Он подчеркнул, что для него важны "нормальные отношения" между Словакией и Россией, и сказал российским журналистам, что хочет обсудить с Путиным "некоторые практические вопросы".

О ЕС

"В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь – я противник единого обязательного мнения. Такой подход очень неправилен", – заявил премьер Словакии.

