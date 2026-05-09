Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал российскому диктатору Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил помощник диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Никаких посланий

В частности, на вопрос журналистов о том, передавал ли Фицо Путину какие-либо послания от Зеленского, он отметил, что их не было, однако об Украине стороны говорили.

"Могу сказать, что украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов. И во время этого обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что на днях он действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте. Но никаких посланий Зеленский через него не передавал", – сказал Ушаков.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.

Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.

СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.

