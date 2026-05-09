Фицо встретился с диктатором Путиным в Москве: обсудили отношения между странами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с лидером Кремля Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Детали

Фицо прибыл в столицу России 8 мая, но не посещал парад на Красной площади. На встрече с Путиным в Кремле тот заявил, что для него "большая честь" быть в Москве во время празднования Дня Победы.

"От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с величайшим национальным праздником", – заявил Фицо.

Отношения с Россией

Российские СМИ приводят якобы слова Фицо о том, что в Европе появляется новый железный занавес, но Россия и Словакия смогут "сделать шаги к нормализации отношений".

Путин во время встречи сказал, что знает о проблемах, сопровождавших визит Фицо в Москву – поскольку страны Балтии отказались пропускать его самолет, и отметил, что важно, что он все же смог приехать.

Путин также заявил, что Россия готова обеспечить энергетические потребности Словакии.

