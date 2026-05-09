Новости Встреча Путина и Фицо
1 421 21

Фицо встретился с диктатором Путиным в Москве: обсудили отношения между странами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Путин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с лидером Кремля Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Детали

Фицо прибыл в столицу России 8 мая, но не посещал парад на Красной площади. На встрече с Путиным в Кремле тот заявил, что для него "большая честь" быть в Москве во время празднования Дня Победы.

"От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с величайшим национальным праздником", – заявил Фицо.

Отношения с Россией

Российские СМИ приводят якобы слова Фицо о том, что в Европе появляется новый железный занавес, но Россия и Словакия смогут "сделать шаги к нормализации отношений".

Путин во время встречи сказал, что знает о проблемах, сопровождавших визит Фицо в Москву – поскольку страны Балтии отказались пропускать его самолет, и отметил, что важно, что он все же смог приехать.

Путин также заявил, что Россия готова обеспечить энергетические потребности Словакии.

москва (3053) путин владимир (32450) россия (97465) Фицо Роберт (323)
+7
Фіцо і інші корєші кремлівського ублюдка , які приіхали до москви ,
не варті уваги ,
так як це такі ж ублюдки , як і ху@ло 😡
09.05.2026 15:58 Ответить
В ході зустрічи Фіцо відсмоктав у Пуйла, а Пуйло ща це забашляло Фіцо.
09.05.2026 15:54 Ответить
Яка ганьба..словаки, ви ще 15-20 років тому узкоізичних ненавиділи, не пускали з пачпортами двоголових курок нікуди..куди ж ви докатились..
09.05.2026 15:58 Ответить
09.05.2026 16:33 Ответить
Нема там що з курʼєром обговорювати. Листа приніс - дякую, допобачення.
09.05.2026 15:55 Ответить
09.05.2026 19:12 Ответить
Словаки згадали історію. А згідно історії словаки були союзниками Гітлера. Тепер вони союзники Прутіна. Все по закону жанру.
09.05.2026 16:24 Ответить
це ти Мгуамо Гмамбуту так ?
09.05.2026 16:07 Ответить
Попросил ***** выделить ему кусочек земельки рядом с Овощем и Ассадом..
09.05.2026 16:08 Ответить
Привiз кепку фюрера.
09.05.2026 16:09 Ответить
Кепка фюрера це російська святиня і лежить в головному храмі російської армії. Вони моляться їй.
09.05.2026 16:20 Ответить
Військовий злочинець Прутін який чинить Геноцид Українського народу та пособник війскового злочинця Фіцо. Обидва повинні бути покарані по закону воєнного часу.
09.05.2026 16:17 Ответить
В цьому житті ти або підар або людина , проміжного шпагату не існує
09.05.2026 16:47 Ответить
Підстилка ще не всі гроші відпрацювала
09.05.2026 16:48 Ответить
Взагалі то дуже странна ‼️наполегливість зустрічі з ****** у Фіцо , в той час коли інші країни проігнорували парад.
тобто разговор через гроши ? А що на це скажуть розвідки ЄС ? Може Фіцо хоче замінити СІЯРТО і ролі стукача
09.05.2026 17:06 Ответить
Ну от звідки у Словаччини, яка 30 років в ЄС, вилазять правитителі типу фіцо? Я це не можу збагнути!
09.05.2026 17:30 Ответить
Тому що ЕС - це в першу чергу демократiя, а не стопка заборон. Тому якщо народ краiни вважае, що треба обрати саме такого - його обирають.

Якщо Словаччина б поступала по-iншому, i з радiстю загоняла в будку "неправильних" кандидатiв, то кожна влада б цим користувалась, i на виборах було б так як у нас - вибiр був би мiж Зеленським та Зеленським.
09.05.2026 18:51 Ответить
При всiй неповазi до уйла, диктатор - саме Зеленський, i не просто диктатор, а диктатор-узурпатор.

Путло ж - вибраний згiдно законiв власноi краiни, пiдтриманих як парламентом так i народцем. Коли все це скiнчиться, всi папiрцi вiд Зе будуть спущенi в унiтаз, а на папiрцi Пу буде орiентуватись свiт.
09.05.2026 18:49 Ответить
То звиздуй на демократичну кацапію! Шо ти нам тут ниєш свої русняві шмарклі? Шо робтти з твоїм ниттям? - правильно, спустити в унітаз! ***** воно тут виправдовує! Злийся, гнида!
09.05.2026 20:34 Ответить
Ти зовсiм нейрорiзноманiтний?)
09.05.2026 21:06 Ответить
Квоту на нафту просив, бо НПЗ належав Орбану і перспективи туманні.
09.05.2026 23:05 Ответить
 
 