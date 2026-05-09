Фицо встретился с диктатором Путиным в Москве: обсудили отношения между странами
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с лидером Кремля Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет словацкое издание Aktuality.
Детали
Фицо прибыл в столицу России 8 мая, но не посещал парад на Красной площади. На встрече с Путиным в Кремле тот заявил, что для него "большая честь" быть в Москве во время празднования Дня Победы.
"От имени правительства Словацкой Республики и присутствующей здесь словацкой делегации позвольте поздравить вас с величайшим национальным праздником", – заявил Фицо.
Отношения с Россией
Российские СМИ приводят якобы слова Фицо о том, что в Европе появляется новый железный занавес, но Россия и Словакия смогут "сделать шаги к нормализации отношений".
Путин во время встречи сказал, что знает о проблемах, сопровождавших визит Фицо в Москву – поскольку страны Балтии отказались пропускать его самолет, и отметил, что важно, что он все же смог приехать.
Путин также заявил, что Россия готова обеспечить энергетические потребности Словакии.
- Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.
- СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.
не варті уваги ,
так як це такі ж ублюдки , як і ху@ло 😡
тобто разговор через гроши ? А що на це скажуть розвідки ЄС ? Може Фіцо хоче замінити СІЯРТО і ролі стукача
Якщо Словаччина б поступала по-iншому, i з радiстю загоняла в будку "неправильних" кандидатiв, то кожна влада б цим користувалась, i на виборах було б так як у нас - вибiр був би мiж Зеленським та Зеленським.
Путло ж - вибраний згiдно законiв власноi краiни, пiдтриманих як парламентом так i народцем. Коли все це скiнчиться, всi папiрцi вiд Зе будуть спущенi в унiтаз, а на папiрцi Пу буде орiентуватись свiт.